Свет Бухары: святыни, кварталы и живые истории

Взглянуть на медресе, торговые купола и крепость Арк глазами горожан
Приглашаем вас на прогулку по местам, где оживают история и культура города. Где ощущается ритм старой Бухары — созерцательный и глубокий. Вы поймёте, почему она была не только духовным, но и экономическим центром региона.

Увидите многоконфессиональный город изнутри, разберётесь в символике архитектуры 9–16 веков и познакомитесь с нашими святынями.
Описание экскурсии

Ансамбль Ляби-Хауз — сердце старой Бухары

Вы узнаете:

  • как формировался центр городской жизни
  • почему вода была символом благословения
  • какие легенды скрывают фасады медресе

Торговые артерии Великого Шёлкового пути

  • купола, где торговали золотом, шёлком и специями
  • караван-сараи, принимавшие купцов со всего Востока
  • ремёсла, которые веками кормили город

Узкие улочки еврейского квартала (махалля)

Мы поговорим:

  • о жизни общины, синагоге и укладе квартала
  • традициях и ремёслах

Хаммамы Бухары — исторические бани

Вы узнаете:

  • как они были устроены
  • какие правила существовали для мужчин и женщин
  • почему хаммам был не просто местом омовения, а важным социальным пространством

Музей-мастерская узбекских кукол

Небольшое, но атмосферное место, где народная культура раскрывается через творчество и семейные традиции:

  • куклы ручной работы
  • традиционные костюмы
  • символика и ремесленные техники

Ансамбль Пои-Калян — символ духовной силы города

Вы услышите:

  • легенды о правителях и архитекторах
  • историю религиозного центра Бухары
  • почему минарет стал визитной карточкой города

Цитадель Арк — резиденция бухарских эмиров

Вы узнаете:

  • как жили правители и какие тайны скрывали эти стены
  • почему здесь рождались не только решения, но и легенды

Комплекс Боло-Хауз — пятничная мечеть с деревянными колоннами и легендарным водоёмом

Здесь мы поговорим:

  • о резьбе по дереву и символике архитектуры
  • духовной жизни площади Регистан

Мавзолей Саманидов — шедевр 9–10 веков из жжёного кирпича

Вы узнаете:

  • о династии Саманидов
  • развитии науки и культуры
  • тайнах архитектурной гармонии мавзолея

Источник Святого Иова (Чашма-Айюб)

Культовое сооружение включает в себя мавзолей и священный источник, который в 2017 году посетил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты в локации около 8–10$ за всё (за чел.)
  • По желанию можем сделать остановку на обед или кофе. Перерывы лучше согласовать с гидом до начала экскурсии
  • Дресс-код для посещения мечетей и медресе: скромная одежда, платок на голову для женщин
  • Ограничений нет, но прогулка может не подойти людям с ограниченной мобильностью или проблемами с опорно-двигательным аппаратом
  • С вами буду я или другой гид нашей профессиональной команды

Дополнительно (детали уточняйте в переписке)

  • Если вас нужно встретить в отеле, аэропорту или на вокзале, можем организовать трансфер на комфортабельном автомобиле (до 4 человек)
  • Можем организовать обеды и ужины, мастер-класс по приготовлению плова

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$28
Дети до 12 лет$10
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Ходже Насреддину
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 15:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нафиса
Нафиса — ваша команда гидов в Бухаре
Мы — команда профессиональных гидов, предоставляющая экскурсионные услуги по всему Узбекистану. Наша цель — показать страну не только через известные достопримечательности, но и через её культуру, традиции, людей и живую
читать дальше

историю. Мы организуем индивидуальные и групповые экскурсии в Самарканде, Бухаре, Хиве, Ташкенте и других регионах страны. Наши маршруты охватывают памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО, древние города Великого шёлкового пути, архитектурные ансамбли, ремесленные мастерские и национальную кухню. Наши гиды — лицензированные специалисты с большим опытом работы, владеющие несколькими иностранными языками. Мы умеем адаптировать экскурсии под интересы гостей, будь то история, архитектура, гастрономия или современная жизнь Узбекистана. Мы ценим индивидуальный подход, комфорт и высокий уровень сервиса. Путешествуя с нами, вы открываете Узбекистан глубже — как страну с богатым прошлым и гостеприимным настоящим.

Входит в следующие категории Бухары

