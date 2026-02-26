Приглашаем вас на прогулку по местам, где оживают история и культура города. Где ощущается ритм старой Бухары — созерцательный и глубокий. Вы поймёте, почему она была не только духовным, но и экономическим центром региона.
Увидите многоконфессиональный город изнутри, разберётесь в символике архитектуры 9–16 веков и познакомитесь с нашими святынями.
Увидите многоконфессиональный город изнутри, разберётесь в символике архитектуры 9–16 веков и познакомитесь с нашими святынями.
Описание экскурсии
Ансамбль Ляби-Хауз — сердце старой Бухары
Вы узнаете:
- как формировался центр городской жизни
- почему вода была символом благословения
- какие легенды скрывают фасады медресе
Торговые артерии Великого Шёлкового пути
- купола, где торговали золотом, шёлком и специями
- караван-сараи, принимавшие купцов со всего Востока
- ремёсла, которые веками кормили город
Узкие улочки еврейского квартала (махалля)
Мы поговорим:
- о жизни общины, синагоге и укладе квартала
- традициях и ремёслах
Хаммамы Бухары — исторические бани
Вы узнаете:
- как они были устроены
- какие правила существовали для мужчин и женщин
- почему хаммам был не просто местом омовения, а важным социальным пространством
Музей-мастерская узбекских кукол
Небольшое, но атмосферное место, где народная культура раскрывается через творчество и семейные традиции:
- куклы ручной работы
- традиционные костюмы
- символика и ремесленные техники
Ансамбль Пои-Калян — символ духовной силы города
Вы услышите:
- легенды о правителях и архитекторах
- историю религиозного центра Бухары
- почему минарет стал визитной карточкой города
Цитадель Арк — резиденция бухарских эмиров
Вы узнаете:
- как жили правители и какие тайны скрывали эти стены
- почему здесь рождались не только решения, но и легенды
Комплекс Боло-Хауз — пятничная мечеть с деревянными колоннами и легендарным водоёмом
Здесь мы поговорим:
- о резьбе по дереву и символике архитектуры
- духовной жизни площади Регистан
Мавзолей Саманидов — шедевр 9–10 веков из жжёного кирпича
Вы узнаете:
- о династии Саманидов
- развитии науки и культуры
- тайнах архитектурной гармонии мавзолея
Источник Святого Иова (Чашма-Айюб)
Культовое сооружение включает в себя мавзолей и священный источник, который в 2017 году посетил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: входные билеты в локации около 8–10$ за всё (за чел.)
- По желанию можем сделать остановку на обед или кофе. Перерывы лучше согласовать с гидом до начала экскурсии
- Дресс-код для посещения мечетей и медресе: скромная одежда, платок на голову для женщин
- Ограничений нет, но прогулка может не подойти людям с ограниченной мобильностью или проблемами с опорно-двигательным аппаратом
- С вами буду я или другой гид нашей профессиональной команды
Дополнительно (детали уточняйте в переписке)
- Если вас нужно встретить в отеле, аэропорту или на вокзале, можем организовать трансфер на комфортабельном автомобиле (до 4 человек)
- Можем организовать обеды и ужины, мастер-класс по приготовлению плова
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$28
|Дети до 12 лет
|$10
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Ходже Насреддину
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 15:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нафиса — ваша команда гидов в Бухаре
Мы — команда профессиональных гидов, предоставляющая экскурсионные услуги по всему Узбекистану. Наша цель — показать страну не только через известные достопримечательности, но и через её культуру, традиции, людей и живую
Входит в следующие категории Бухары
Похожие экскурсии на «Свет Бухары: святыни, кварталы и живые истории»
Мини-группа
до 6 чел.
О Бухаре с любовью
Исследовать Старый город, погрузиться в его историю и узнать о местной жизни на обзорной экскурсии
Начало: На площади Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
Завтра в 10:00
28 фев в 10:00
$24 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Бухара - первое свидание
Посетить главные места Старого города и узнать его историю с профессиональным гидом-филологом
Завтра в 10:30
1 мар в 10:30
$103 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Бухара
Исследовать один из древнейших городов Узбекистана на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Завтра в 08:00
28 фев в 15:00
$63 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Главное в Бухаре - за 1 день
Увидеть крепость Арк, Ляби-Хауз, главные медресе и детально рассмотреть минарет Калян
Начало: У памятника Ходже Насреддину
Расписание: ежедневно в 12:00 и 16:30
Завтра в 12:00
28 фев в 12:00
$39 за человека