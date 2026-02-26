Нафиса — ваша команда гидов в Бухаре

читать дальше историю. Мы организуем индивидуальные и групповые экскурсии в Самарканде, Бухаре, Хиве, Ташкенте и других регионах страны. Наши маршруты охватывают памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО, древние города Великого шёлкового пути, архитектурные ансамбли, ремесленные мастерские и национальную кухню. Наши гиды — лицензированные специалисты с большим опытом работы, владеющие несколькими иностранными языками. Мы умеем адаптировать экскурсии под интересы гостей, будь то история, архитектура, гастрономия или современная жизнь Узбекистана. Мы ценим индивидуальный подход, комфорт и высокий уровень сервиса. Путешествуя с нами, вы открываете Узбекистан глубже — как страну с богатым прошлым и гостеприимным настоящим.

Мы — команда профессиональных гидов, предоставляющая экскурсионные услуги по всему Узбекистану. Наша цель — показать страну не только через известные достопримечательности, но и через её культуру, традиции, людей и живую