Кулинарный мастер-класс в Бухаре: плов Авиценны и домашние бичаки

Побывать в бухарском доме и приготовить традиционные блюда своими руками
Гостеприимная бухарская семья ждёт вас у себя дома! Там, где чай наливают молча — просто потому, что чашка опустела.

Где в воздухе витает аромат свежих лепёшек и плова, а гостей встречают как долгожданных родственников.

Никаких туристических декораций — только подлинный быт, тёплая кухня и люди, которые любят готовить.
5
15 отзывов
Описание мастер-класса

Давайте познакомимся!

Хозяин в доме я — потомственный мастер по приготовлению плова, хранитель рецепта «оши софи». В переводе с персидского это значит «чистый», «лёгкий». По легенде, ещё в 10 веке этот плов придумал Авиценна как лечебное блюдо — чтобы тело оставалось сильным, а дух — лёгким.

А готовить горячие бичаки вы будете с моей мамой Мухаббат. Секреты идеального теста она знает с детства и хранит так же бережно, как семейные фотографии.

Что вас ожидает

Вам подадут настоящий бухарский дастархан — обед из угощений, собранных с любовью и знанием дела. В меню:

  • свежие сезонные фрукты
  • традиционные салаты из овощей
  • горячие лепёшки из тандыра
  • восточные сладости
  • целебный травяной чай
  • прохладный компот из сушёного урюка
  • и, конечно, блюда, которые вы приготовите своими руками на мастер-классе

Как проходит мастер-класс

  • Вы познакомитесь с домом и семьёй
  • Вместе с мастером-ошпазом разберёте ингредиенты для «оши софи» — узнаёте, почему рис должен быть именно таким, а морковь нарезана определенным способом
  • Приготовите плов от начала до конца
  • Затем приметесь за лепку бичаков с Мухаббат. Она покажет, как сделать так, чтобы тесто таяло во рту
  • Пока блюда готовятся, послушаете истории о семейных традициях, базарах и жизни старой Бухары
  • И наконец, сядете за щедрый дастархан и попробуете всё горячим — так, как едят у себя дома сами бухарцы

Организационные детали

  • Формат подходит для всех возрастов
  • Все продукты, угощения и участие в мастер-классе входят в стоимость

ежедневно в 12:00 и 17:00

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Участник$35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В жилом районе Старой Бухары
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бахтиёр
Бахтиёр — ваш гид в Бухаре
Провёл экскурсии для 109 туристов
Я — потомственный ошпаз, мастер по приготовлению плова. Вместе с мамой мы с удовольствием открываем двери своего дома для гостей. Не просто как гиды — а как радушные хозяева. Покажем вам Бухару, которую не найти в путеводителях, и поможем убедиться, что настоящее гостеприимство живёт на нашей земле.

Отзывы и рейтинг

Основано на 15 отзывах
Елена
Абсолютно уникальный опыт! Рекомендую от души! Бахтиер прекрасный шеф-повар, рассказчик и гостепреимный хозяин! Вкуснейший плов, которым нас накормили, был приготовлен при нас с подробными инструкциями и секретами. Мы принимали посильное участие в приготовлении плова и чебуреков бичак с картошкой и засыпáли Бахтиера вопросами о жизни в Узбекистане, на которые он искренне отвечал. Спасибо за этот чудесный вечер!!
Александр
Все вкусно и познавательно. Рекомендую.
Е
плов сильно отличается от привычного и очень вкусный как и остальные блюда. спасибо за гостеприимство
Анна
По оплате меня сразу добавили в группу, где были указаны координаты и видео как добраться и отзывы участников о мастер-классе. Интересный увлекательный рассказчик, узнала много нового и поела от души! Вкусно интересно и радостно! Спасибо огромное!
Виктор
Впечатление очень положительные: национальный колорит, аутентично, всё по-настоящему, душевно. Формат необычный, но очень удачный. Плов действительно восхитительный, и есть хитрости. а халва! а другие сладости!
И
очень понравилось, спасибо;)
А
Были на мастер-классе в семье Бахтиера — это было не просто кулинарное шоу, а настоящее погружение в атмосферу уюта и добра. Нас встретили лично хозяин дома и его мама, и
с порога мы почувствовали себя самыми желанными гостями.

Сначала нас пригласили за богатый дастархан: душевное чаепитие с домашними вкусностями задало тон всему вечеру — камерный, тёплый и разговорчивый. Но самое интересное ждало впереди!

Гвоздём программы стал плов по старинному секретному рецепту, который семья хранит много поколений. Это откровение! Я никогда раньше не пробовала диетический плов без зервака — он оказался невероятно лёгким, рассыпчатым, совершенно не тяжелым для желудка при потрясающей насыщенности вкуса. Волшебство, честное слово!

Отдельное спасибо маме Бахтиера — она не только раскрыла нам секреты приготовления бичаков (попробовали с картошкой и шпинатом — это любовь с первой ложки), но делала это с такой материнской заботой и мудростью. 🌺

Огромное впечатление произвели сами люди: искренние, открытые, щедрые на душу. Они не просто показали процесс — они поделились частичкой своей истории и семейной теплотой.

Бахтиер и его мама, спасибо за этот праздник живота и сердца! Желаю вам процветания, благодарных гостей и чтобы ваши кулинарные традиции жили вечно. 🫶🌺

Е
Рекомендую посетить этот мастер- класс. Вы сможете увидеть узбекский быт изнутри и научиться готовить плов и бичаки. Огромное спасибо Бахтиеру за гостеприимство и отдельное спасибо его чудесной маме!
О
Если всё проходит хорошо, то писать особо не знаешь о чём, а вот если всё плохо, то тебя прям несёт и ты не можешь остановиться!
В моём случае я пишу о…

Наш
мастер-класс

Нашли дорогу быстро, шли по Яндекс. Навигатору, и хотя я страдаю картографическим тупинизмом, навигатор со мной справился (или я с ним)!

Один момент: оказывается, Бахтиёр в Telegram сбрасывает локацию и видео готовки плова за сутки, но у меня же и с сетью всё не так просто…

Короче, нас встретили тепло, налили чай (он очень вкусный, как нам сказали, от стресса — то, что необходимо для людей, которые смотрят новостные ленты), поговорили и принялись за приготовление плова! Нам раскрыли секрет приготовления плова, позволили нарезать морковку и раскатать тесто… и увидеть воочию, как готовят и из каких ингредиентов, и вообще — есть ли секрет во всём этом… Я не знаю, кому-нибудь интересно то, что я пишу…? В общем, сокращаю рассказ и перехожу к итогу. Очень вкусный плов, масло даже не чувствуется, так как его там практически нет. Я умяла 2 порции. За разговором проболтали лишний час драгоценного времени хозяина семейства. Огромное спасибо, лучшее времяпрепровождение в прекрасной семье!

Юлиана
Мастер-класс проходит в частном доме семьи Бахтиера - это уже ✅жирная галочка аутентичности данного мастер-класса. Побывать в гостях у местных жителей, считаю, большая удача) участие мамы Бахтиера Мухаббат - ещё
одна ✅её мастер-класс по лепке и приготовлению бичаков возвращает в беззаботное детство, будто ты у бабушки в гостях❤️ очень теплая атмосфера, традиционный стол, блюда! Желаю долгой, активной здоровой жизни Мухаббат, успехов и процветания Вашему семейному делу!
Единственный момент хочу написать: (совет) в начале чаепития, если собирается разный состав участников, предложить знакомство, чтобы за столом все чувствовали себя уютно.

И
Замечательно провели вечер в хорошей семье, узнали секреты бухарского плова и научились делать узбекские бичаки(чебуреки) со шпинатом. Вкусно покормили нас за приятной беседой.
Дочке 14 лет, ей было очень интересно, и с кулинарной точки зрения, и для расширения кругозора.
В
Побывали в доме у потомственного мастера плова, увидели как готовят настоящий бухарский плов, узнали много нового, получили интересный опыт! Было очень весело и вкусно!
В
Гостеприимный дом, прекрасные люди, общительные с очень интересными историями из жизни бухарцев. Вкусный плов и пирожки с лёгкой руки хозяйки. Много интересного и занимательного. Спасибо Бахтиер за удивительный вечер в прекрасной компании! Было весело, интересно и очень вкусно!
М
плов очень понравился, правда диетический. общение было приятным. рекомендую
И
Бахтиер настоящий Ошпаз!
Показал, рассказал и накормил от души!
Открыл для себя новые впечатления побывав в настоящей узбекской семье и получив незабываемый Байрам для своего желудка!

В следующий раз обязательно еду в гости к Бахтиеру!
