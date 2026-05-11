Кулинарный мастер-класс в Бухаре: плов Авиценны и домашние бичаки

Гостеприимная бухарская семья ждёт вас у себя дома! Там, где чай наливают молча — просто потому, что чашка опустела. Где в воздухе витает аромат свежих лепёшек и плова, а гостей встречают как долгожданных родственников. Никаких туристических декораций — только подлинный быт, тёплая кухня и люди, которые любят готовить.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Давайте познакомимся!

Хозяин в доме я — потомственный мастер по приготовлению плова, хранитель рецепта «оши софи». В переводе с персидского это значит «чистый», «лёгкий». По легенде, ещё в 10 веке этот плов придумал Авиценна как лечебное блюдо — чтобы тело оставалось сильным, а дух — лёгким.

А готовить горячие бичаки вы будете с моей мамой Мухаббат. Секреты идеального теста она знает с детства и хранит так же бережно, как семейные фотографии.

Что вас ожидает

Вам подадут настоящий бухарский дастархан — обед из угощений, собранных с любовью и знанием дела. В меню:

свежие сезонные фрукты

традиционные салаты из овощей

горячие лепёшки из тандыра

восточные сладости

целебный травяной чай

прохладный компот из сушёного урюка

и, конечно, блюда, которые вы приготовите своими руками на мастер-классе

Как проходит мастер-класс

Вы познакомитесь с домом и семьёй

Вместе с мастером-ошпазом разберёте ингредиенты для «оши софи» — узнаёте, почему рис должен быть именно таким, а морковь нарезана определенным способом

Приготовите плов от начала до конца

Затем приметесь за лепку бичаков с Мухаббат. Она покажет, как сделать так, чтобы тесто таяло во рту

Пока блюда готовятся, послушаете истории о семейных традициях, базарах и жизни старой Бухары

И наконец, сядете за щедрый дастархан и попробуете всё горячим — так, как едят у себя дома сами бухарцы

Организационные детали