Кулинарный мастер-класс в Бухаре: плов Авиценны и домашние бичаки

Гостеприимная бухарская семья ждёт вас у себя дома! Там, где чай наливают молча — просто потому, что чашка опустела.
Где в воздухе витает аромат свежих лепёшек и плова, а гостей встречают как долгожданных родственников.
Никаких туристических декораций — только подлинный быт, тёплая кухня и люди, которые любят готовить.
Описание мастер-класса
Давайте познакомимся!
Хозяин в доме я — потомственный мастер по приготовлению плова, хранитель рецепта «оши софи». В переводе с персидского это значит «чистый», «лёгкий». По легенде, ещё в 10 веке этот плов придумал Авиценна как лечебное блюдо — чтобы тело оставалось сильным, а дух — лёгким.
А готовить горячие бичаки вы будете с моей мамой Мухаббат. Секреты идеального теста она знает с детства и хранит так же бережно, как семейные фотографии.
Что вас ожидает
Вам подадут настоящий бухарский дастархан — обед из угощений, собранных с любовью и знанием дела. В меню:
- свежие сезонные фрукты
- традиционные салаты из овощей
- горячие лепёшки из тандыра
- восточные сладости
- целебный травяной чай
- прохладный компот из сушёного урюка
- и, конечно, блюда, которые вы приготовите своими руками на мастер-классе
Как проходит мастер-класс
- Вы познакомитесь с домом и семьёй
- Вместе с мастером-ошпазом разберёте ингредиенты для «оши софи» — узнаёте, почему рис должен быть именно таким, а морковь нарезана определенным способом
- Приготовите плов от начала до конца
- Затем приметесь за лепку бичаков с Мухаббат. Она покажет, как сделать так, чтобы тесто таяло во рту
- Пока блюда готовятся, послушаете истории о семейных традициях, базарах и жизни старой Бухары
- И наконец, сядете за щедрый дастархан и попробуете всё горячим — так, как едят у себя дома сами бухарцы
Организационные детали
- Формат подходит для всех возрастов
- Все продукты, угощения и участие в мастер-классе входят в стоимость
ежедневно в 12:00 и 17:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В жилом районе Старой Бухары
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бахтиёр — ваш гид в Бухаре
Провёл экскурсии для 109 туристов
Я — потомственный ошпаз, мастер по приготовлению плова. Вместе с мамой мы с удовольствием открываем двери своего дома для гостей. Не просто как гиды — а как радушные хозяева. Покажем вам Бухару, которую не найти в путеводителях, и поможем убедиться, что настоящее гостеприимство живёт на нашей земле.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывах
Фотографии от путешественников
Абсолютно уникальный опыт! Рекомендую от души! Бахтиер прекрасный шеф-повар, рассказчик и гостепреимный хозяин! Вкуснейший плов, которым нас накормили, был приготовлен при нас с подробными инструкциями и секретами. Мы принимали посильное участие в приготовлении плова и чебуреков бичак с картошкой и засыпáли Бахтиера вопросами о жизни в Узбекистане, на которые он искренне отвечал. Спасибо за этот чудесный вечер!!
Все вкусно и познавательно. Рекомендую.
Е
плов сильно отличается от привычного и очень вкусный как и остальные блюда. спасибо за гостеприимство
По оплате меня сразу добавили в группу, где были указаны координаты и видео как добраться и отзывы участников о мастер-классе. Интересный увлекательный рассказчик, узнала много нового и поела от души! Вкусно интересно и радостно! Спасибо огромное!
Впечатление очень положительные: национальный колорит, аутентично, всё по-настоящему, душевно. Формат необычный, но очень удачный. Плов действительно восхитительный, и есть хитрости. а халва! а другие сладости!
И
очень понравилось, спасибо;)
А
Были на мастер-классе в семье Бахтиера — это было не просто кулинарное шоу, а настоящее погружение в атмосферу уюта и добра. Нас встретили лично хозяин дома и его мама, и
Е
Рекомендую посетить этот мастер- класс. Вы сможете увидеть узбекский быт изнутри и научиться готовить плов и бичаки. Огромное спасибо Бахтиеру за гостеприимство и отдельное спасибо его чудесной маме!
О
Если всё проходит хорошо, то писать особо не знаешь о чём, а вот если всё плохо, то тебя прям несёт и ты не можешь остановиться!
В моём случае я пишу о…
Наш
Мастер-класс проходит в частном доме семьи Бахтиера - это уже ✅жирная галочка аутентичности данного мастер-класса. Побывать в гостях у местных жителей, считаю, большая удача) участие мамы Бахтиера Мухаббат - ещё
И
Замечательно провели вечер в хорошей семье, узнали секреты бухарского плова и научились делать узбекские бичаки(чебуреки) со шпинатом. Вкусно покормили нас за приятной беседой.
Дочке 14 лет, ей было очень интересно, и с кулинарной точки зрения, и для расширения кругозора.
В
Побывали в доме у потомственного мастера плова, увидели как готовят настоящий бухарский плов, узнали много нового, получили интересный опыт! Было очень весело и вкусно!
В
Гостеприимный дом, прекрасные люди, общительные с очень интересными историями из жизни бухарцев. Вкусный плов и пирожки с лёгкой руки хозяйки. Много интересного и занимательного. Спасибо Бахтиер за удивительный вечер в прекрасной компании! Было весело, интересно и очень вкусно!
М
плов очень понравился, правда диетический. общение было приятным. рекомендую
И
Бахтиер настоящий Ошпаз!
Показал, рассказал и накормил от души!
Открыл для себя новые впечатления побывав в настоящей узбекской семье и получив незабываемый Байрам для своего желудка!
В следующий раз обязательно еду в гости к Бахтиеру!
