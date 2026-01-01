Индивидуальная
до 25 чел.
Между традиционным ремеслом и искусством - экскурсия в гончарную мастерскую Гиждувана
Погрузитесь в мир гончарного искусства Гиждувана. Узнайте о видах глин, этапах производства и создайте свою керамику под руководством мастера
Начало: По вашему адресу в Бухаре
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
от $220 за всё до 25 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс «Картина в восточном стиле» на холсте или глине
Знакомство с богатой культурой Бухары через творчество
Начало: Возле мечети Пиридастгир
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 11:00 и 13:30
Завтра в 11:00
21 янв в 11:00
$20 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Бухаре (днем и вечером)
Откройте для себя удивительный мир Бухары, где история и современность переплетаются в уникальной атмосфере. Вас ждут легенды и секреты города
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
$75 за всё до 5 чел.
Групповая
до 25 чел.
Между традиционным ремеслом и искусством - групповая экскурсия в гончарную мастерскую Гиждувана
Погрузитесь в мир узбекской керамики, изучите ремесло и создайте своё изделие в гончарной мастерской Гиждувана
Начало: По вашему адресу в Бухаре
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
$85 за человека
