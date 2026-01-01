Мои заказы

Кулинарные мастер-классы – экскурсии в Бухаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Кулинарные мастер-классы» в Бухаре на русском языке, цены от $35. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Мастер-класс: плов "Оши Софи" от Ошпаза Бахтиёра, "Бичаки" от мамы Мухаббат
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Начало: Часный дом
«Это живой ритм бухарской кухни — нет спешки, есть удовольствие»
$35 за человека
Мастера от бога: кулинарное и ремесленное искусство Гиждувана
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: Бухара, ваш отель
$150 за всё до 4 чел.
Бухарский плов «Оши Софи»: кулинарный мастер-класс
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: Бухара
«Это не просто кулинарный урок, а погружение в культуру и традиции»
$100 за всё до 4 чел.

Сколько стоит экскурсия по Бухаре в январе 2026
Сейчас в Бухаре в категории "Кулинарные мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 150.
