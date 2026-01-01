Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс: плов "Оши Софи" от Ошпаза Бахтиёра, "Бичаки" от мамы Мухаббат
Начало: Часный дом
«Это живой ритм бухарской кухни — нет спешки, есть удовольствие»
$35 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Мастера от бога: кулинарное и ремесленное искусство Гиждувана
Начало: Бухара, ваш отель
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бухарский плов «Оши Софи»: кулинарный мастер-класс
Начало: Бухара
«Это не просто кулинарный урок, а погружение в культуру и традиции»
$100 за всё до 4 чел.
