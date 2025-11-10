Бухара — город, где оживают легенды и переплетаются эпохи.
Мы прогуляемся по извилистым улочкам Старого города, любуясь величественными минаретами, медресе и мечетями.
Посмотрим крепость Арк — символ власти бухарских эмиров, заглянем на
Описание экскурсии
Площадь Ляби-Хауз
Сюда стекается и прошлое, и настоящее. Я покажу вам старинные медресе и живописный пруд, где любят отдыхать местные жители. Мы поговорим о купечестве, иудаизме и, конечно, о неунывающем Ходже Насреддине — ведь именно здесь стоит его знаменитый памятник.
Гузары
Мы пройдём по аутентичным кварталам Старого города, в том числе по району бухарских евреев. Я расскажу, как устроена жизнь в этих тихих улочках, и чем жива Бухара вне туристических маршрутов.
Торговые купола
Когда-то здесь кипела торговля со всех концов света. Мы не просто посмотрим на купола — я объясню особенности их архитектуры и расскажу, какое значение они имели в политике, экономике и культуре Великого Шёлкового пути.
Мечеть Магоки-Аттори
Этот древний храм — словно слоёный пирог из культур. Я расскажу, почему именно здесь стоит говорить о религиозной терпимости Бухары и как переплелись в ней зороастризм, ислам и даже торговля.
Кош-медресе
Вы увидите уникальный ансамбль, построенный двумя разными правителями. Мы сравним архитектурные приёмы и обсудим, почему два здания — вроде бы близкие по стилю — так отличаются по характеру.
Ансамбль Пои-Калон
Перед вами предстанет один из символов Бухары — величественный 47-метровый минарет. Я расскажу, как в разные эпохи функционировала соборная мечеть, и поделюсь тем, как проходило обучение в медресе… даже в советское время. И, если захотите — чайхана В конце прогулки мы можем присесть в чайхане, как это принято у нас: за пиалой чая делиться историями, задавать вопросы, смеяться и говорить по душам. Это возможность почувствовать восточное гостеприимство и завершить экскурсию в тёплой, дружеской атмосфере. Важная информация: Экскурсию для вас проведу я лично — или один из опытных гидов нашей команды, хорошо знающий город и разделяющий мой подход к подаче материала: с душой, уважением к прошлому и вниманием к деталям. Входные билеты в архитектурные комплексы Ляби-Хауз, Кош-медресе, Пои-Калян и торговые купола не требуются. Посещение платных музеев, интерьеров памятников или экспозиций в маршрут не включено. Если у вас будет интерес, я подскажу, куда можно сходить дополнительно — самостоятельно или с отдельным гидом. Завершение экскурсии в чайхане — по вашему желанию. Угощения и напитки оплачиваются отдельно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ансамбль Ляби Хауз
- Кварталы
- Торговые купола
- Старые караван сараи
- Мечеть Магоки Аттор
- Ансамбль Кош Мадраса
- Ансамбль Пои Калон
Что включено
- Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ляби-Хауз (центр старого города)
Завершение: Ансамбль Пои-Калон
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Экскурсию для вас проведу я лично - или один из опытных гидов нашей команды, хорошо знающий город и разделяющий мой подход к подаче материала: с душой, уважением к прошлому и вниманием к деталям
- Входные билеты в архитектурные комплексы Ляби-Хауз, Кош-медресе, Пои-Калян и торговые купола не требуются
- Посещение платных музеев, интерьеров памятников или экспозиций в маршрут не включено. Если у вас будет интерес, я подскажу, куда можно сходить дополнительно - самостоятельно или с отдельным гидом
- Завершение экскурсии в чайхане - по вашему желанию. Угощения и напитки оплачиваются отдельно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
10 ноя 2025
Экскурсия была позновательной. Гид поофессианал своего дела. Рекомендую.
Е
Евгений
21 сен 2025
Отличная обзорная экскурсия с исторической справкой, если у вас мало времени в Бухаре - стоит посетить, чтобы расставить приоритеты для дальнейшего знакомства с городом. Ислом очень хорошо владеет материалом и подает его в доступной форме. Рассказал много интересного за рамками экскурсионной программы и дал рекомендации для дальнейших маршрутов. Спасибо!
