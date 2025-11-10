Площадь Ляби-Хауз

Сюда стекается и прошлое, и настоящее. Я покажу вам старинные медресе и живописный пруд, где любят отдыхать местные жители. Мы поговорим о купечестве, иудаизме и, конечно, о неунывающем Ходже Насреддине — ведь именно здесь стоит его знаменитый памятник.

Гузары

Мы пройдём по аутентичным кварталам Старого города, в том числе по району бухарских евреев. Я расскажу, как устроена жизнь в этих тихих улочках, и чем жива Бухара вне туристических маршрутов.

Торговые купола

Когда-то здесь кипела торговля со всех концов света. Мы не просто посмотрим на купола — я объясню особенности их архитектуры и расскажу, какое значение они имели в политике, экономике и культуре Великого Шёлкового пути.

Мечеть Магоки-Аттори

Этот древний храм — словно слоёный пирог из культур. Я расскажу, почему именно здесь стоит говорить о религиозной терпимости Бухары и как переплелись в ней зороастризм, ислам и даже торговля.

Кош-медресе

Вы увидите уникальный ансамбль, построенный двумя разными правителями. Мы сравним архитектурные приёмы и обсудим, почему два здания — вроде бы близкие по стилю — так отличаются по характеру.

Ансамбль Пои-Калон

Перед вами предстанет один из символов Бухары — величественный 47-метровый минарет. Я расскажу, как в разные эпохи функционировала соборная мечеть, и поделюсь тем, как проходило обучение в медресе… даже в советское время. И, если захотите — чайхана В конце прогулки мы можем присесть в чайхане, как это принято у нас: за пиалой чая делиться историями, задавать вопросы, смеяться и говорить по душам. Это возможность почувствовать восточное гостеприимство и завершить экскурсию в тёплой, дружеской атмосфере. Важная информация: Экскурсию для вас проведу я лично — или один из опытных гидов нашей команды, хорошо знающий город и разделяющий мой подход к подаче материала: с душой, уважением к прошлому и вниманием к деталям. Входные билеты в архитектурные комплексы Ляби-Хауз, Кош-медресе, Пои-Калян и торговые купола не требуются. Посещение платных музеев, интерьеров памятников или экспозиций в маршрут не включено. Если у вас будет интерес, я подскажу, куда можно сходить дополнительно — самостоятельно или с отдельным гидом. Завершение экскурсии в чайхане — по вашему желанию. Угощения и напитки оплачиваются отдельно.