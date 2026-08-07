Мои заказы

Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди

Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок хранит истории тысячелетий. Откройте для себя мир восточной архитектуры и культуры
Бухара, один из древнейших городов мира, приглашает вас в увлекательное путешествие по своим узким улочкам, где каждый камень дышит историей.

Представьте себе мир, где величественные мавзолеи и мечети сочетаются с живописными
читать дальшеуменьшить

базарами, а ароматы традиционных блюд смешиваются с запахом свежей лепешки.

Во время этой индивидуальной экскурсии вы не только узнаете об историческом и культурном наследии Бухары, но и почувствуете дух этого места, встретившись лицом к лицу с его ремесленниками, искусством и архитектурой.

От мавзолея Саманидов, усыпальницы древних правителей, до величественной Крепости Арк, каждый объект расскажет свою уникальную историю.

Ансамбль Кош-Медресе, Мечеть «сорока колонн» Боло-Хауз и панорамные виды с Bukhara Tower обещают незабываемые впечатления.

Эта экскурсия - не просто осмотр достопримечательностей, это погружение в жизнь города, где прошлое и настоящее переплетаются в едином ритме.

Не упустите шанс ощутить настоящую Бухару, ее историю, архитектуру, ремесла и, самое главное, людей, которые делают этот город таким неповторимым

5
211 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические памятники
  • 🏛 Величественная архитектура
  • 🧵 Традиционные ремесла
  • 🕌 Погружение в культуру и быт
  • 👥 Общение с местными жителями
  • 🌍 Экскурсия по объектам ЮНЕСКО
Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди

Что можно увидеть

  • Мавзолей Саманидов
  • Мавзолей Чашма-Аюб
  • Музей воды
  • Ансамбль Кош-Медресе
  • Мечеть Боло-Хауз
  • Смотровая площадка Bukhara Tower
  • Крепость Арк
  • Ансамбль Пои Калон
  • Ансамбль Ляби-Хауз
  • Мечеть Магоки Аттари
  • Еврейская синагога

Описание экскурсии

Объемный и яркий маршрут

За 4,5 часа вы увидите объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенные в историческом центре и интересные музейные экспозиции.

  • Утонченный мавзолей Саманидов — фамильная усыпальница правителей Средней Азии (9-10 вв). Вы узнаете, почему этот мавзолей сравнивают с языческими храмами и древними обсерваториями.
  • Мавзолей Чашма-Аюб и Музей воды. Этот мавзолей строгой архитектурной формы с целебным источником Св. Иова — место паломничества представителей разных религий. Вы ощутите его энергетику, а в расположенном здесь музее узнаете о водоснабжении Бухарского оазиса.
  • Ансамбль Кош-Медресе, состоящий из двух парных учебных заведений — медресе выдающегося астронома Улугбека и медресе правителя Абдулазиз-хана. Рассмотрим их и обсудим, почему средневековая Бухара была привлекательна для получения мусульманского образования.
  • Мечеть «сорока колонн» Боло-Хауз, где до 1920 года совершали намаз последние эмиры Бухары. Поговорим об особенностях ее зодчества.
  • Смотровая площадка Bukhara Tower (водонапорная башня Шухова 1927 года) подарит вам панораму исторического центра.
  • Крепость Арк — величественная и загадочная резиденция эмиров Бухары. Я раскрою, почему ее планировка напоминает созвездие Большая Медведица, есть ли под цитаделью тайный ход и что же случилось с сокровищницей последнего эмира после революции 1920 года.
  • Главный ансамбль центра Пои-Калон с медресе Мири Араб, самым высоким минаретом и крупнейшей мечетью города. На фоне этих памятников мои рассказы помогут вам понять могущество средневековой столицы.
  • Ансамбль Ляби-Хауз, включающий культовые объекты и знаменитый водоем, связанный с именем народного героя Ходжи Насреддина, о котором бухарцы готовы говорить часами. Вы услышите об этом незаурядном человеке и о любимом месте горожан.

Кроме того, по пути мы не пропустим уникальную древнюю «мечеть в яме» Магоки Аттари, прогуляемся по извилистым улочкам бухарской махалли и дойдем до старейшей в Средней Азии действующей еврейской синагоги 16 века.

Бухара — город творческих и гостеприимных людей

Эта тема, без которой не понять характер Бухары, пройдет через всю экскурсию. Калейдоскоп из ярких тканей, расписной посуды, золотого шитья и украшений закружит вас в средневековых торговых куполах и караван-сарае Сайфеддин.

Особым впечатлением путешественников на моих прогулках становится возможность увидеть реальную жизнь бухарцев, а не подготовленную программу для туристов. Например, мы заглядываем в мастерские и наблюдаем за работой золотошвей, общаемся с художником, заходим в гости к семье живущей в историческом доме.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит пешком — так вы лучше прочувствуете Бухару
  • Предлагаю вам посетить мавзолей Саманидов, Музей воды в мавзолее Чашма-Аюб, два медресе и крепость Арк. Все это по желанию; входные билеты оплачиваются дополнительно ($11–17 с человека за все объекты).
  • Возможно провести экскурсию для большего количества человек (до 8) с доплатой — $10 за чел.
  • Если захотите, мы будем останавливаться в уютных чайханах и кофейнях для осмысления впечатлений, перекуса и обеда (оплачивается отдельно)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фарида
Фарида — ваша команда гидов в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1109 туристов
Я родилась и выросла в Бухаре. Мои родители приехали в Узбекистан с берегов Волги ещё детьми и, повзрослев, связали свою жизнь с этой прекрасной страной. Они полюбили этот край за
читать дальшеуменьшить

простоту и душевность многонационального населения Бухары, тёплый климат и щедрые дары природы. Эта любовь передалась и мне. Чудесная архитектура города, богатая история и самобытные традиции привели меня в профессию музейного гида ещё в юности. Я получила историко-филологическое образование в педагогическом институте. Исследовала музейные предметы, работала музейным педагогом, занималась сбором экспонатов, маркетингом и рекламой. Являюсь автором статей по истории и культуре Бухары, сайта Бухарского государственного музея-заповедника и путеводителя «Музеи древней Бухары». Провожу индивидуальные и групповые, обзорные и тематические экскурсии для взрослых и детей. Работаю в команде профессиональных гидов и, если буду занята, с удовольствием порекомендую вам опытных коллег.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 211 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
209
4
2
3
2
1
В
Отличная пешая экскурсия на 4,5 часа с Фаридой! Успели посмотреть все ключевые достопримечательности Бухары — от Арка до мавзолея Саманидов. При этом темп был очень комфортным, гид грамотно распределил маршрут, так что усталости не было. Фарида — эрудированный и увлечённый рассказчик, ответила на все вопросы.
Всем советуем, особенно тем, кто хочет охватить максимум за один раз без переутомления!
Отличная пешая экскурсия на 4,5 часа с Фаридой! Успели посмотреть все ключевые достопримечательности Бухары — от
Отличная пешая экскурсия на 4,5 часа с Фаридой! Успели посмотреть все ключевые достопримечательности Бухары — от
Отличная пешая экскурсия на 4,5 часа с Фаридой! Успели посмотреть все ключевые достопримечательности Бухары — от
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Совершенно потрясающая экскурсия! У нас был гид Руслан - большой профессионал своего дела: огромный опыт, глубокие знания, грамотная речь, поставленный голос, элегантный внешний вид.

Руслан идеально почувствовал, что нам нужно и
читать дальшеуменьшить

провел интереснейшую экскурсию, поводил по улочкам, ответил на все вопросы. Хочу отметить, что Руслан не грузил сложными историческими событиями и датами, а смог рассказать так, что мы прониклись и прочувствовали жизнь, быть и древность Бухары.

После экскурсии Бухара заиграла другими красками, ожила и все здания обрели смысл.

4 часа пролетели незаметно! Мы брали индивидуальную экскурсию и остались совершенно довольны, мы будто всё время были в диалоге с гидом, а не сторонними слушателями.

Совершенно потрясающая экскурсия! У нас был гид Руслан - большой профессионал своего дела: огромный опыт, глубокие
Совершенно потрясающая экскурсия! У нас был гид Руслан - большой профессионал своего дела: огромный опыт, глубокие
Совершенно потрясающая экскурсия! У нас был гид Руслан - большой профессионал своего дела: огромный опыт, глубокие
Совершенно потрясающая экскурсия! У нас был гид Руслан - большой профессионал своего дела: огромный опыт, глубокие
Совершенно потрясающая экскурсия! У нас был гид Руслан - большой профессионал своего дела: огромный опыт, глубокие
Совершенно потрясающая экскурсия! У нас был гид Руслан - большой профессионал своего дела: огромный опыт, глубокие
Совершенно потрясающая экскурсия! У нас был гид Руслан - большой профессионал своего дела: огромный опыт, глубокие
Совершенно потрясающая экскурсия! У нас был гид Руслан - большой профессионал своего дела: огромный опыт, глубокие+3
Совершенно потрясающая экскурсия! У нас был гид Руслан - большой профессионал своего дела: огромный опыт, глубокие
Совершенно потрясающая экскурсия! У нас был гид Руслан - большой профессионал своего дела: огромный опыт, глубокие
Совершенно потрясающая экскурсия! У нас был гид Руслан - большой профессионал своего дела: огромный опыт, глубокие
Вам был полезен этот отзыв?
Дарья
не знаю как описать словами тот восторг, благодарность и восхищение, в котором мы прибывали после экскурсии с Фаридой. это бала наша 2 экскурсия по Бухаре и настрой был скептическим. но
читать дальшеуменьшить

с первых слов, Фарида своим профессионализмом просто нас покарила. чтобы Вы понимали, экскурсия должна была быть 4-5 часов, мы попросили продлить, и 7,5 часов с огромным интересом гуляли по улочкам Бухары, останавливались на короткие традиционные перекусы (по нашему желанию). мы уже в Самарканде и не можем забыть Фариду!

не знаю как описать словами тот восторг, благодарность и восхищение, в котором мы прибывали после экскурсии
не знаю как описать словами тот восторг, благодарность и восхищение, в котором мы прибывали после экскурсии
не знаю как описать словами тот восторг, благодарность и восхищение, в котором мы прибывали после экскурсии
не знаю как описать словами тот восторг, благодарность и восхищение, в котором мы прибывали после экскурсии
не знаю как описать словами тот восторг, благодарность и восхищение, в котором мы прибывали после экскурсии
не знаю как описать словами тот восторг, благодарность и восхищение, в котором мы прибывали после экскурсии
не знаю как описать словами тот восторг, благодарность и восхищение, в котором мы прибывали после экскурсии
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Наша группа из пяти человек провели в Бухаре незабываемый день в компании гида Руслана. Уже с первых минут стало ясно, что нам необыкновенно повезло с экскурсоводом! Руслан очень деликатен, спокоен,
читать дальшеуменьшить

профессионал своего дела! Очень тонко чувствует группу: выдерживает комфортный темп экскурсии, умеет вовремя сделать паузу, ответить на вопросы и не перегружать деталями. При этом его знание истории и культуры Бухары производит сильнейшее впечатление — он говорит легко и увлекательно, так, что даже сложные исторические моменты становятся понятными и живыми.
Наверное, лучшая характеристика его работы — то, что прохожие люди буквально старались присоединиться к нашей группе, а потом шептали нам, как же нам повезло с таким экскурсоводом.
P.S. Изначально наша экскурсия была забронирована у Фариды, но в тот день она была занята, и, написав Фариде, мы попали к Руслану. Мы уверены, что Фарида — не менее замечательный гид, но теперь можем точно сказать: Руслан — настоящий профессионал, который влюбляет в Бухару с первых шагов по её улицам. После такой экскурсии хочется вернуться в этот город ещё не раз — и, конечно, снова пойти на экскурсию именно с ним.
Однозначно рекомендуем гида Руслана всем, кто хочет по‑настоящему почувствовать атмосферу древней Бухары и провести время с пользой и удовольствием.
Руслан, огромный Вам привет из города Орла!!!

Наша группа из пяти человек провели в Бухаре незабываемый день в компании гида Руслана. Уже с
Наша группа из пяти человек провели в Бухаре незабываемый день в компании гида Руслана. Уже с
Наша группа из пяти человек провели в Бухаре незабываемый день в компании гида Руслана. Уже с
Наша группа из пяти человек провели в Бухаре незабываемый день в компании гида Руслана. Уже с
Наша группа из пяти человек провели в Бухаре незабываемый день в компании гида Руслана. Уже с
Наша группа из пяти человек провели в Бухаре незабываемый день в компании гида Руслана. Уже с
Наша группа из пяти человек провели в Бухаре незабываемый день в компании гида Руслана. Уже с
Наша группа из пяти человек провели в Бухаре незабываемый день в компании гида Руслана. Уже с+2
Наша группа из пяти человек провели в Бухаре незабываемый день в компании гида Руслана. Уже с
Наша группа из пяти человек провели в Бухаре незабываемый день в компании гида Руслана. Уже с
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Хочу выразить благодарность нашему гиду Фариде за познавательную и увлекательную экскурсию по Бухаре. С первых минут общения стало очевидно — перед нами настоящий профессионал своего дела, влюбленный в историю и
читать дальшеуменьшить

культуру этого древнего города.
Фарида сумела гармонично соединить исторические факты с рассказами о традициях местных жителей. А прогулка по махаллям еврейского квартала старого города оставила особенные впечатления, это как живое прикосновение к древней истории. Фарида, спасибо, что подарили нам эту старинную красоту. Отдельно хочу отметить умение Фариды создавать комфортную атмосферу для всей группы, ее терпение и внимательность к пожеланиям участников, даже когда они теряют голову от восточного базара)))
Рекомендую Фариду всем, кто хочет по-настоящему погрузиться в историю Бухары и получить максимально полное представление о культурном наследии города.

Хочу выразить благодарность нашему гиду Фариде за познавательную и увлекательную экскурсию по Бухаре. С первых минут
Хочу выразить благодарность нашему гиду Фариде за познавательную и увлекательную экскурсию по Бухаре. С первых минут
Хочу выразить благодарность нашему гиду Фариде за познавательную и увлекательную экскурсию по Бухаре. С первых минут
Хочу выразить благодарность нашему гиду Фариде за познавательную и увлекательную экскурсию по Бухаре. С первых минут
Хочу выразить благодарность нашему гиду Фариде за познавательную и увлекательную экскурсию по Бухаре. С первых минут
Хочу выразить благодарность нашему гиду Фариде за познавательную и увлекательную экскурсию по Бухаре. С первых минут
Хочу выразить благодарность нашему гиду Фариде за познавательную и увлекательную экскурсию по Бухаре. С первых минут
Хочу выразить благодарность нашему гиду Фариде за познавательную и увлекательную экскурсию по Бухаре. С первых минут+10
Хочу выразить благодарность нашему гиду Фариде за познавательную и увлекательную экскурсию по Бухаре. С первых минут
Хочу выразить благодарность нашему гиду Фариде за познавательную и увлекательную экскурсию по Бухаре. С первых минут
Хочу выразить благодарность нашему гиду Фариде за познавательную и увлекательную экскурсию по Бухаре. С первых минут
Хочу выразить благодарность нашему гиду Фариде за познавательную и увлекательную экскурсию по Бухаре. С первых минут
Хочу выразить благодарность нашему гиду Фариде за познавательную и увлекательную экскурсию по Бухаре. С первых минут
Хочу выразить благодарность нашему гиду Фариде за познавательную и увлекательную экскурсию по Бухаре. С первых минут
Хочу выразить благодарность нашему гиду Фариде за познавательную и увлекательную экскурсию по Бухаре. С первых минут
Хочу выразить благодарность нашему гиду Фариде за познавательную и увлекательную экскурсию по Бухаре. С первых минут
Хочу выразить благодарность нашему гиду Фариде за познавательную и увлекательную экскурсию по Бухаре. С первых минут
Хочу выразить благодарность нашему гиду Фариде за познавательную и увлекательную экскурсию по Бухаре. С первых минут
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Фарида - замечательный гид!
Мы с друзьями много путешествуем и везде стараемся искать лучших гидов. Фарида понравилась всем, все влюбились в Бухару и хотят вернуться! Мне кажется, это главное, что должно
читать дальшеуменьшить

быть по итогу проведённых на экскурсии часов) и глубокие знания, и чудесная грамотная речь, и способность подстроиться пож наши пожелания. Все это важно!
Мы увидели и основные достопримечательности, и погуляли по тихим улочкам, и зашли в уютные дворики. Спасибо Фариде огромное! Обязательно еще раз приедем!)

Фарида - замечательный гид!
Фарида - замечательный гид!
Фарида - замечательный гид!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Бухары

Похожие экскурсии на «Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди»

Чарующая Бухара
Пешая
3.5 часа
15 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Чарующая Бухара
Побывать в зимней резиденции эмира, познакомиться с прошлым, традициями и обычаями Узбекистана
Начало: В центре Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$27 за человека
Сказочная Бухара
Пешая
4 часа
174 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказочная Бухара
Познакомиться с древней историей и великолепной архитектурой города на обзорной экскурсии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $100 за всё до 10 чел.
Истории древней Бухары
Пешая
3 часа
9 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Истории древней Бухары
Откройте для себя живую историю Бухары, пройдя по её древним улицам и слушая захватывающие рассказы о прошлом и настоящем города
Начало: В архитектурном комплексе Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00 и 18:45
Завтра в 18:45
19 авг в 18:45
$29 за человека
Бухара древняя и великолепная
Пешая
5 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Бухара древняя и великолепная
Познакомиться с главными достопримечательностями города в приятной дружеской атмосфере
Начало: На площади Ляби-Хауз
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $90 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бухаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бухаре
от $110 за экскурсию