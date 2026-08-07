Представьте себе мир, где величественные мавзолеи и мечети сочетаются с живописными
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные исторические памятники
- 🏛 Величественная архитектура
- 🧵 Традиционные ремесла
- 🕌 Погружение в культуру и быт
- 👥 Общение с местными жителями
- 🌍 Экскурсия по объектам ЮНЕСКО
Что можно увидеть
- Мавзолей Саманидов
- Мавзолей Чашма-Аюб
- Музей воды
- Ансамбль Кош-Медресе
- Мечеть Боло-Хауз
- Смотровая площадка Bukhara Tower
- Крепость Арк
- Ансамбль Пои Калон
- Ансамбль Ляби-Хауз
- Мечеть Магоки Аттари
- Еврейская синагога
Описание экскурсии
Объемный и яркий маршрут
За 4,5 часа вы увидите объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенные в историческом центре и интересные музейные экспозиции.
- Утонченный мавзолей Саманидов — фамильная усыпальница правителей Средней Азии (9-10 вв). Вы узнаете, почему этот мавзолей сравнивают с языческими храмами и древними обсерваториями.
- Мавзолей Чашма-Аюб и Музей воды. Этот мавзолей строгой архитектурной формы с целебным источником Св. Иова — место паломничества представителей разных религий. Вы ощутите его энергетику, а в расположенном здесь музее узнаете о водоснабжении Бухарского оазиса.
- Ансамбль Кош-Медресе, состоящий из двух парных учебных заведений — медресе выдающегося астронома Улугбека и медресе правителя Абдулазиз-хана. Рассмотрим их и обсудим, почему средневековая Бухара была привлекательна для получения мусульманского образования.
- Мечеть «сорока колонн» Боло-Хауз, где до 1920 года совершали намаз последние эмиры Бухары. Поговорим об особенностях ее зодчества.
- Смотровая площадка Bukhara Tower (водонапорная башня Шухова 1927 года) подарит вам панораму исторического центра.
- Крепость Арк — величественная и загадочная резиденция эмиров Бухары. Я раскрою, почему ее планировка напоминает созвездие Большая Медведица, есть ли под цитаделью тайный ход и что же случилось с сокровищницей последнего эмира после революции 1920 года.
- Главный ансамбль центра Пои-Калон с медресе Мири Араб, самым высоким минаретом и крупнейшей мечетью города. На фоне этих памятников мои рассказы помогут вам понять могущество средневековой столицы.
- Ансамбль Ляби-Хауз, включающий культовые объекты и знаменитый водоем, связанный с именем народного героя Ходжи Насреддина, о котором бухарцы готовы говорить часами. Вы услышите об этом незаурядном человеке и о любимом месте горожан.
Кроме того, по пути мы не пропустим уникальную древнюю «мечеть в яме» Магоки Аттари, прогуляемся по извилистым улочкам бухарской махалли и дойдем до старейшей в Средней Азии действующей еврейской синагоги 16 века.
Бухара — город творческих и гостеприимных людей
Эта тема, без которой не понять характер Бухары, пройдет через всю экскурсию. Калейдоскоп из ярких тканей, расписной посуды, золотого шитья и украшений закружит вас в средневековых торговых куполах и караван-сарае Сайфеддин.
Особым впечатлением путешественников на моих прогулках становится возможность увидеть реальную жизнь бухарцев, а не подготовленную программу для туристов. Например, мы заглядываем в мастерские и наблюдаем за работой золотошвей, общаемся с художником, заходим в гости к семье живущей в историческом доме.
Организационные детали
- Экскурсия проходит пешком — так вы лучше прочувствуете Бухару
- Предлагаю вам посетить мавзолей Саманидов, Музей воды в мавзолее Чашма-Аюб, два медресе и крепость Арк. Все это по желанию; входные билеты оплачиваются дополнительно ($11–17 с человека за все объекты).
- Возможно провести экскурсию для большего количества человек (до 8) с доплатой — $10 за чел.
- Если захотите, мы будем останавливаться в уютных чайханах и кофейнях для осмысления впечатлений, перекуса и обеда (оплачивается отдельно)
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Всем советуем, особенно тем, кто хочет охватить максимум за один раз без переутомления!
く
Руслан идеально почувствовал, что нам нужно и
Мы с друзьями много путешествуем и везде стараемся искать лучших гидов. Фарида понравилась всем, все влюбились в Бухару и хотят вернуться! Мне кажется, это главное, что должно