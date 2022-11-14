Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди

Узнать и навсегда полюбить древний колоритный город

5
3 отзыва
Бухара — словно волшебная шкатулка со старинным механизмом, и я помогу вам открыть ее! Восточные базары, ароматы плова и лепешек, красочные ковры, извилистые улочки и, конечно, изумительная архитектура: всё это в нашей программе.

Мне важно не только рассказать вам об истории и культуре 2500-летнего города, но и показать, как люди здесь живут и творят, думают и чувствуют.
Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
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Описание

Что вас ожидает

Объемный и яркий маршрут

У нас будет целых шесть часов, поэтому вы увидите все объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в центре Бухары и интересные музейные экспозиции.

  • Утонченный мавзолей Саманидов — фамильная усыпальница правителей Средней Азии (9-10 вв). Вы узнаете, почему этот мавзолей сравнивают с языческими храмами и древними обсерваториями.
  • Мавзолей Чашма-Аюб и Музей воды. Этот мавзолей строгой архитектурной формы с целебным источником Св. Иова — место паломничества представителей разных религий. Вы ощутите его энергетику, а в расположенном здесь музее узнаете о водоснабжении Бухарского оазиса.
  • Ансамбль Кош-Медресе, состоящий из двух парных учебных заведений — медресе выдающегося астронома Улугбека и медресе правителя Абдулазиз-хана. Рассмотрим их и обсудим, почему средневековая Бухара была привлекательна для получения мусульманского образования.
  • Мечеть «сорока колонн» Боло-Хауз, где до 1920 года совершали намаз последние эмиры Бухары. Поговорим об особенностях ее зодчества.
  • Смотровая площадка Bukhara Tower (водонапорная башня Шухова 1927 года) подарит вам панораму исторического центра.
  • Крепость Арк — величественная и загадочная резиденция эмиров Бухары. Я раскрою, почему ее планировка напоминает созвездие Большая Медведица, есть ли под цитаделью тайный ход и что же случилось с сокровищницей последнего эмира после революции 1920 года.
  • Главный ансамбль центра Пои Калон с медресе Мири Араб, самым высоким минаретом и крупнейшей мечетью города. На фоне этих памятников мои рассказы помогут вам понять могущество средневековой столицы.
  • Ансамбль Ляби-Хауз, включающий культовые объекты и знаменитый водоем, связанный с именем народного героя Ходжи Насреддина, о котором бухарцы готовы говорить часами. Вы услышите об этом незаурядном человеке и о любимом месте горожан.

Кроме того, по пути мы не пропустим медресе Чор-Минор (четыре минарета) и «мечеть в яме» Магоки-Аттари, а по извилистым улочкам бухарской махали дойдем до синагоги 16 века.

Бухара — город творческих и гостеприимных людей

Эта тема, без которой не понять характер Бухары, пройдет через всю экскурсию. Калейдоскоп из ярких тканей, расписной посуды, золотого шитья и украшений закружит вас в средневековых торговых куполах и караван-сарае Сайфеддин.

Особым впечатлением путешественников на моих прогулках становится возможность увидеть реальную жизнь бухарцев, а не подготовленную программу для туристов. Например, мы заглядываем в мастерские и наблюдаем за работой золотошвей, общаемся с художником, заходим в гости к семье живущей в историческом доме.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит пешком — так вы лучше прочувствуете Бухару. Но по запросу возможен автомобильный формат.
  • Я встречу вас у вашего отеля
  • Предлагаю вам посетить мавзолей Саманидов, Музей воды в мавзолее Чашма-Аюб, два медресе и крепость Арк. Все это по желанию; входные билеты оплачиваются дополнительно (от 10 до 15€ с человека за все объекты).
  • Если захотите, мы будем останавливаться в уютных чайханах и кофейнях для осмысления впечатлений, перекуса и обеда (оплачивается отдельно)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Р
14 ноя 2022
Была очень занимательная экскурсия, все понравилось, в Бухаре второй раз, показали много новых и интересных мест.
Юлия
13 ноя 2022
Фарида, огромное вам спасибо за сегодняшний день! Спасибо вам что открыли для нас Бухару. Мы провели с вами очень увлекательные 6 часов, узнали о жизни города, узнали множество мелочей из который как мозаика сложился образ чудесного восточного города.
Вы замечательный гид, и очень очень приятный человек. С вами было приятно, спокойно и очень душевно.
Искренне желаем вам всего самого доброго, что бы беды обходили вас и вашу семью.
А всем кто ищет гида в Бухаре мы завидуем что у вас ещё впереди познание Бухары вместе с Фаридой.
R
7 ноя 2022
Превосходно. Познавательно. Доброжелательно. Выше всяких похвал. Устали, но море впечатлений. Фарида умело подала информацию, с душой, с эмоциями. Ее рассказ никого не оставил равнодушным, а пожелания напоследок затронули за живое.

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