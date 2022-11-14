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Описание
Что вас ожидает
Объемный и яркий маршрут
У нас будет целых шесть часов, поэтому вы увидите все объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в центре Бухары и интересные музейные экспозиции.
Утонченный мавзолей Саманидов — фамильная усыпальница правителей Средней Азии (9-10 вв). Вы узнаете, почему этот мавзолей сравнивают с языческими храмами и древними обсерваториями.
Мавзолей Чашма-Аюб и Музей воды. Этот мавзолей строгой архитектурной формы с целебным источником Св. Иова — место паломничества представителей разных религий. Вы ощутите его энергетику, а в расположенном здесь музее узнаете о водоснабжении Бухарского оазиса.
Ансамбль Кош-Медресе, состоящий из двух парных учебных заведений — медресе выдающегося астронома Улугбека и медресе правителя Абдулазиз-хана. Рассмотрим их и обсудим, почему средневековая Бухара была привлекательна для получения мусульманского образования.
Мечеть «сорока колонн» Боло-Хауз, где до 1920 года совершали намаз последние эмиры Бухары. Поговорим об особенностях ее зодчества.
Смотровая площадка Bukhara Tower (водонапорная башня Шухова 1927 года) подарит вам панораму исторического центра.
Крепость Арк — величественная и загадочная резиденция эмиров Бухары. Я раскрою, почему ее планировка напоминает созвездие Большая Медведица, есть ли под цитаделью тайный ход и что же случилось с сокровищницей последнего эмира после революции 1920 года.
Главный ансамбль центра Пои Калон с медресе Мири Араб, самым высоким минаретом и крупнейшей мечетью города. На фоне этих памятников мои рассказы помогут вам понять могущество средневековой столицы.
Ансамбль Ляби-Хауз, включающий культовые объекты и знаменитый водоем, связанный с именем народного героя Ходжи Насреддина, о котором бухарцы готовы говорить часами. Вы услышите об этом незаурядном человеке и о любимом месте горожан.
Кроме того, по пути мы не пропустим медресе Чор-Минор (четыре минарета) и «мечеть в яме» Магоки-Аттари, а по извилистым улочкам бухарской махали дойдем до синагоги 16 века.
Бухара — город творческих и гостеприимных людей
Эта тема, без которой не понять характер Бухары, пройдет через всю экскурсию. Калейдоскоп из ярких тканей, расписной посуды, золотого шитья и украшений закружит вас в средневековых торговых куполах и караван-сарае Сайфеддин.
Особым впечатлением путешественников на моих прогулках становится возможность увидеть реальную жизнь бухарцев, а не подготовленную программу для туристов. Например, мы заглядываем в мастерские и наблюдаем за работой золотошвей, общаемся с художником, заходим в гости к семье живущей в историческом доме.
Организационные детали
Экскурсия проходит пешком — так вы лучше прочувствуете Бухару. Но по запросу возможен автомобильный формат.
Я встречу вас у вашего отеля
Предлагаю вам посетить мавзолей Саманидов, Музей воды в мавзолее Чашма-Аюб, два медресе и крепость Арк. Все это по желанию; входные билеты оплачиваются дополнительно (от 10 до 15€ с человека за все объекты).
Если захотите, мы будем останавливаться в уютных чайханах и кофейнях для осмысления впечатлений, перекуса и обеда (оплачивается отдельно)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фарида — ваш гид в Бухаре
Провела 9 экскурсий для 25 туристов
Я родилась и выросла в Бухаре. Мои родители приехали в Узбекистан с берегов Волги еще детьми, повзрослев, они связали свою жизнь с этой прекрасной страной. Они полюбили этот край за простоту и душевность многонационального населения Бухары, теплый климат и щедрые дары природы. Эта любовь передалась и мне. Чудесная архитектура города, богатая история и самобытные традиции привели меня в профессию музейного гида еще в юности. Я получила историко-филологическое образование в педагогическом институте. В мире увлеченных историей людей пробовала себя в разных направлениях: в работе по сбору экспонатов, исследовала музейные предметы в запасниках, работала как музейный педагог, занималась маркетингом и рекламой. Являюсь автором статей по истории и культуре Бухары, автором сайта Бухарского государственного музея-заповедника, путеводителя «Музеи древней Бухары». Хочу предложить вам увидеть город глазами влюбленного жителя, хочу показать его с разных сторон — колоритным и запоминающимся! Провожу индивидуальные и групповые экскурсии, обзорные и тематические со взрослыми и детьми. Работаю в команде профессиональных гидов и в случае занятости предложу вам опытных коллег.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Рустам
14 ноя 2022
Была очень занимательная экскурсия, все понравилось, в Бухаре второй раз, показали много новых и интересных мест.
Юлия
13 ноя 2022
Фарида, огромное вам спасибо за сегодняшний день! Спасибо вам что открыли для нас Бухару. Мы провели с вами очень увлекательные 6 часов, узнали о жизни города, узнали множество мелочей из который как мозаика сложился образ чудесного восточного города. Вы замечательный гид, и очень очень приятный человек. С вами было приятно, спокойно и очень душевно. Искренне желаем вам всего самого доброго, что бы беды обходили вас и вашу семью. А всем кто ищет гида в Бухаре мы завидуем что у вас ещё впереди познание Бухары вместе с Фаридой.
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Radion & Natella
7 ноя 2022
Превосходно. Познавательно. Доброжелательно. Выше всяких похвал. Устали, но море впечатлений. Фарида умело подала информацию, с душой, с эмоциями. Ее рассказ никого не оставил равнодушным, а пожелания напоследок затронули за живое.