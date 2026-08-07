Бухара, один из древнейших городов мира, приглашает вас в увлекательное путешествие по своим узким улочкам, где каждый камень дышит историей.Представьте себе мир, где величественные мавзолеи и мечети сочетаются с живописными

базарами, а ароматы традиционных блюд смешиваются с запахом свежей лепешки. Во время этой индивидуальной экскурсии вы не только узнаете об историческом и культурном наследии Бухары, но и почувствуете дух этого места, встретившись лицом к лицу с его ремесленниками, искусством и архитектурой. От мавзолея Саманидов, усыпальницы древних правителей, до величественной Крепости Арк, каждый объект расскажет свою уникальную историю. Ансамбль Кош-Медресе, Мечеть «сорока колонн» Боло-Хауз и панорамные виды с Bukhara Tower обещают незабываемые впечатления. Эта экскурсия - не просто осмотр достопримечательностей, это погружение в жизнь города, где прошлое и настоящее переплетаются в едином ритме. Не упустите шанс ощутить настоящую Бухару, ее историю, архитектуру, ремесла и, самое главное, людей, которые делают этот город таким неповторимым

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Цена за 1-5 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Объемный и яркий маршрут

За 4,5 часа вы увидите объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенные в историческом центре и интересные музейные экспозиции.

Утонченный мавзолей Саманидов — фамильная усыпальница правителей Средней Азии (9-10 вв). Вы узнаете, почему этот мавзолей сравнивают с языческими храмами и древними обсерваториями.

— фамильная усыпальница правителей Средней Азии (9-10 вв). Вы узнаете, почему этот мавзолей сравнивают с языческими храмами и древними обсерваториями. Мавзолей Чашма-Аюб и Музей воды . Этот мавзолей строгой архитектурной формы с целебным источником Св. Иова — место паломничества представителей разных религий. Вы ощутите его энергетику, а в расположенном здесь музее узнаете о водоснабжении Бухарского оазиса.

. Этот мавзолей строгой архитектурной формы с целебным источником Св. Иова — место паломничества представителей разных религий. Вы ощутите его энергетику, а в расположенном здесь музее узнаете о водоснабжении Бухарского оазиса. Ансамбль Кош-Медресе , состоящий из двух парных учебных заведений — медресе выдающегося астронома Улугбека и медресе правителя Абдулазиз-хана. Рассмотрим их и обсудим, почему средневековая Бухара была привлекательна для получения мусульманского образования.

, состоящий из двух парных учебных заведений — медресе выдающегося астронома Улугбека и медресе правителя Абдулазиз-хана. Рассмотрим их и обсудим, почему средневековая Бухара была привлекательна для получения мусульманского образования. Мечеть «сорока колонн» Боло-Хауз , где до 1920 года совершали намаз последние эмиры Бухары. Поговорим об особенностях ее зодчества.

, где до 1920 года совершали намаз последние эмиры Бухары. Поговорим об особенностях ее зодчества. Смотровая площадка Bukhara Tower (водонапорная башня Шухова 1927 года) подарит вам панораму исторического центра.

(водонапорная башня Шухова 1927 года) подарит вам панораму исторического центра. Крепость Арк — величественная и загадочная резиденция эмиров Бухары. Я раскрою, почему ее планировка напоминает созвездие Большая Медведица, есть ли под цитаделью тайный ход и что же случилось с сокровищницей последнего эмира после революции 1920 года.

— величественная и загадочная резиденция эмиров Бухары. Я раскрою, почему ее планировка напоминает созвездие Большая Медведица, есть ли под цитаделью тайный ход и что же случилось с сокровищницей последнего эмира после революции 1920 года. Главный ансамбль центра Пои-Калон с медресе Мири Араб, самым высоким минаретом и крупнейшей мечетью города. На фоне этих памятников мои рассказы помогут вам понять могущество средневековой столицы.

с медресе Мири Араб, самым высоким минаретом и крупнейшей мечетью города. На фоне этих памятников мои рассказы помогут вам понять могущество средневековой столицы. Ансамбль Ляби-Хауз, включающий культовые объекты и знаменитый водоем, связанный с именем народного героя Ходжи Насреддина, о котором бухарцы готовы говорить часами. Вы услышите об этом незаурядном человеке и о любимом месте горожан.

Кроме того, по пути мы не пропустим уникальную древнюю «мечеть в яме» Магоки Аттари, прогуляемся по извилистым улочкам бухарской махалли и дойдем до старейшей в Средней Азии действующей еврейской синагоги 16 века.

Бухара — город творческих и гостеприимных людей

Эта тема, без которой не понять характер Бухары, пройдет через всю экскурсию. Калейдоскоп из ярких тканей, расписной посуды, золотого шитья и украшений закружит вас в средневековых торговых куполах и караван-сарае Сайфеддин.

Особым впечатлением путешественников на моих прогулках становится возможность увидеть реальную жизнь бухарцев, а не подготовленную программу для туристов. Например, мы заглядываем в мастерские и наблюдаем за работой золотошвей, общаемся с художником, заходим в гости к семье живущей в историческом доме.

Организационные детали