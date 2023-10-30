Бухара была центром купцов, путешественников, целителей, интеллектуалов и религиоведов своего времени с момента своего основания, 2500 лет назад.



«Бухоро-и-Шариф», «Благородный», «Святой» – вот лишь некоторые из множества эпитетов, которыми награждали старый город.



Этот город был важной остановкой для караванов, следовавших из Китая в Европу и наоборот, а Бухарские шёлковые ковры были ее ценным товаром, пользующимся большим спросом у торговцев.



В ходе нашей экскурсии вы узнаете еще немало интересных фактов об этом колоритном городе, а также увидите его изысканную архитектуру, включая мечети, медресе и мавзолеи.