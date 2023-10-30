Сказочная Бухара

Описание
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Ответы на вопросы
Бухара была центром купцов, путешественников, целителей, интеллектуалов и религиоведов своего времени с момента своего основания, 2500 лет назад.

«Бухоро-и-Шариф», «Благородный», «Святой» – вот лишь некоторые из множества эпитетов, которыми награждали старый город.

Этот город был важной остановкой для караванов, следовавших из Китая в Европу и наоборот, а Бухарские шёлковые ковры были ее ценным товаром, пользующимся большим спросом у торговцев.

В ходе нашей экскурсии вы узнаете еще немало интересных фактов об этом колоритном городе, а также увидите его изысканную архитектуру, включая мечети, медресе и мавзолеи.
Сказочная Бухара
Сказочная Бухара
Сказочная Бухара
Сказочная Бухара
Сказочная Бухара
Сказочная Бухара
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
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даты

Что вас ожидает:

  • Мавзолей Саманидов Х века
  • Мавзолей Чашма Аюб XII века
  • Мечеть Боло-Хауз ХVII века
  • Торговые купола XVI века
  • Ансамбль Пои-Калян
  • Ансамбль Ляби-Хауз
  • Цитадель Арк
  • Синагога
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В рамках экскурсии вы увидите:

  • Мавзолей Саманидов Х века.
  • Является старейшим сооружением в Центральной Азии и принадлежит династии Саманидов. Входной билет – 10.000/ 20.000 сум.
  • Мавзолей Чашма Аюб XII века.
  • Здесь располагается источник Иова – место паломничества. Входной билет – 20.000 сум.
  • Мечеть Боло-Хауз ХVII века.
  • Большая пятничная мечеть, в которой проводятся специальные полуденные Джума молитвы для мужчин. Вход бесплатный.
  • Торговые купола XVI века.
  • Средневековые архитектурные памятники Бухары, сохранившиеся четыре из шести наиболее крупных торговых сооружений города.
  • Ансамбль Пои-Калян.
  • Мечеть, Минарет Калян и медресе образовали ансамбль Пои-Калян, став выдающимся архитектурным ансамблем Бухары. Входной билет – 10.000 сум.
  • Ансамбль Ляби-Хауз.
  • Ансамбль состоит из медресе Кукельдаш, медресе Надир Диван-Беги, ханаки, и бронзовой статуи Ходжа Насреддина.
  • Цитадель Арк.
  • Зимняя Резиденция Бухарских ханов. Входной билет – 40.000 сум.
  • Синагога.
  • Бухарская Еврейская Синагога расположена в исторической части города Бухары в Еврейском квартале.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты по маршруту (примерно 10 $ с человека)
  • Обед или ужин
  • Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Старый город, Ансабль Ляби-хауз
Завершение: Мавзолей Саманидов
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста надевайте комфортную одежду и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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