Бухара была центром купцов, путешественников, целителей, интеллектуалов и религиоведов своего времени с момента своего основания, 2500 лет назад.
«Бухоро-и-Шариф», «Благородный», «Святой» – вот лишь некоторые из множества эпитетов, которыми награждали старый город.
Этот город был важной остановкой для караванов, следовавших из Китая в Европу и наоборот, а Бухарские шёлковые ковры были ее ценным товаром, пользующимся большим спросом у торговцев.
В ходе нашей экскурсии вы узнаете еще немало интересных фактов об этом колоритном городе, а также увидите его изысканную архитектуру, включая мечети, медресе и мавзолеи.
«Бухоро-и-Шариф», «Благородный», «Святой» – вот лишь некоторые из множества эпитетов, которыми награждали старый город.
Этот город был важной остановкой для караванов, следовавших из Китая в Европу и наоборот, а Бухарские шёлковые ковры были ее ценным товаром, пользующимся большим спросом у торговцев.
В ходе нашей экскурсии вы узнаете еще немало интересных фактов об этом колоритном городе, а также увидите его изысканную архитектуру, включая мечети, медресе и мавзолеи.
Ближайшие даты:
30
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31
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Что вас ожидает:
- Мавзолей Саманидов Х века
- Мавзолей Чашма Аюб XII века
- Мечеть Боло-Хауз ХVII века
- Торговые купола XVI века
- Ансамбль Пои-Калян
- Ансамбль Ляби-Хауз
- Цитадель Арк
- Синагога
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В рамках экскурсии вы увидите:
- Мавзолей Саманидов Х века.
- Является старейшим сооружением в Центральной Азии и принадлежит династии Саманидов. Входной билет – 10.000/ 20.000 сум.
- Мавзолей Чашма Аюб XII века.
- Здесь располагается источник Иова – место паломничества. Входной билет – 20.000 сум.
- Мечеть Боло-Хауз ХVII века.
- Большая пятничная мечеть, в которой проводятся специальные полуденные Джума молитвы для мужчин. Вход бесплатный.
- Торговые купола XVI века.
- Средневековые архитектурные памятники Бухары, сохранившиеся четыре из шести наиболее крупных торговых сооружений города.
- Ансамбль Пои-Калян.
- Мечеть, Минарет Калян и медресе образовали ансамбль Пои-Калян, став выдающимся архитектурным ансамблем Бухары. Входной билет – 10.000 сум.
- Ансамбль Ляби-Хауз.
- Ансамбль состоит из медресе Кукельдаш, медресе Надир Диван-Беги, ханаки, и бронзовой статуи Ходжа Насреддина.
- Цитадель Арк.
- Зимняя Резиденция Бухарских ханов. Входной билет – 40.000 сум.
- Синагога.
- Бухарская Еврейская Синагога расположена в исторической части города Бухары в Еврейском квартале.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты по маршруту (примерно 10 $ с человека)
- Обед или ужин
- Транспорт
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Старый город, Ансабль Ляби-хаузЗавершение: Мавзолей Саманидов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста надевайте комфортную одежду и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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