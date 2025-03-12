Гиждуван, известный своими керамическими традициями более 2000 лет, приглашает вас на уникальный мастер-класс. Здесь вы узнаете о видах глин, этапах производства и особенностях узбекской керамики. Вдохновитесь работами местных художников и попробуйте свои силы в создании керамического изделия. Мастера расскажут о значении орнаментов и культурных традициях. Завершите экскурсию покупкой готовых изделий или дегустацией национальных блюд
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Погружение в древнее ремесло
- 👐 Практическое участие в создании керамики
- 🖼️ Вдохновение от работ местных мастеров
- 📚 Знания о культурных традициях
- 🍽️ Возможность попробовать национальные блюда
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Гончарная мастерская Гиждувана
Описание мастер-класса
В гончарной мастерской
- Вы познакомитесь с видами глин и этапами производства керамики: подготовкой массы, формовкой, росписью, глазуровкой и обжигом
- Рассмотрите образцы утилитарных и декоративных изделий в своеобразном стиле Гиждуванана
- Полюбуетесь произведениями искусства, которые создают местные художники
- Пообщаетесь с мастерами: поймёте, что их вдохновляет, в чём они следуют традиции и что нового привносят от себя лично
- В завершение экскурсии попробуете самостоятельно сделать из глины чашку или тарелку, а опытный гончар при необходимости поможет. Учитывая необходимость длительной сушки и обжига керамики, вы не сможете забрать слепленную в мастерской вещь с собой. Однако вы можете выбрать и купить готовые изделия в магазине при мастерской
Вы узнаете:
- Как Гиждуван стал центром керамического искусства
- Что повлияло на формирование его уникального стиля
- Что символизирует тот или иной орнамент и какие духовные и культурные ценности узбеков отражает
- О бытовых особенностях использования керамики в Узбекистане: например какие сосуды ставят на стол в будни, а какие — только по праздникам
Организационные детали
- Экскурсия проходит в мастерской. В дороге вас сопровождает водитель
- В зависимости от количества участников поездка из Бухары в Гиждуван и обратно проходит на одном или нескольких седанах Chevrolet Lacetti, Cobalt или Ravon R3
- По желанию и предварительной договорённости в мастерской может быть сервирован стол с национальными угощениями за отдельную плату (10 $ за человека)
- По желанию также можно зайти в шашлычную рядом с мастерской (средний чек — 5–12 $ за человека)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$30
|Дети до 18 лет
|$26
|Пенсионеры
|$26
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу в Бухаре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муксин — ваша команда гидов в Бухаре
Провели экскурсии для 602 туристов
Меня зовут Муксин, я представляю дружную команду гидов в Узбекистане. Все мы обладаем глубокими знаниями в области истории, культуры и достопримечательностей страны. Наша цель — создать незабываемый опыт для путешественников, сделать каждую поездку комфортной и запоминающейся.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Adrian
12 мар 2025
An excellent tour, an unforgettable experience! I highly recommend it! 😊
Х
Хван
2 мар 2025
Были на экскурсии 23 января 2025 года
Отличная экскурсия и неповторимые эмоции с профессиональным мастером-экскурсоводом в мастерской. Все прошло познавательно и незабываемо, особенно запомнилось гостеприимство сотрудников, которые угостили чаем и сладостями, что для нас стало максимально неожиданно. Спасибо команде Трипстера и организатору за помощь и консультацию с нашими всеми запросами и вопросами. Однозначно рекомендуем всей семьей!
Отличная экскурсия и неповторимые эмоции с профессиональным мастером-экскурсоводом в мастерской. Все прошло познавательно и незабываемо, особенно запомнилось гостеприимство сотрудников, которые угостили чаем и сладостями, что для нас стало максимально неожиданно. Спасибо команде Трипстера и организатору за помощь и консультацию с нашими всеми запросами и вопросами. Однозначно рекомендуем всей семьей!
Елисей
20 фев 2025
Отличная экскурсия, было очень познавательно, интересно, и с юмором. Отдельная благодарность организатору Мухсину и экскурсоводу Наталье, за прекрасное проведенное время. Обязательно рекомендую всем кто думает посетить!
Дарья
26 янв 2025
Огромная благодарность организаторам за содержательную экскурсию! Незабываемые впечатления. Огромная благодарность организаторам за содержательную экскурсию и позитив!
T
Timofey
23 янв 2025
Около 20 дней назад посетили гончарную мастерскую в Гиждуване — эмоции до сих пор свежи! Мастер-класс был потрясающим, удалось самим попробовать сделать керамику. Гид Бахтиёр был очень интересным рассказчиком, а водитель Али обеспечил комфортную и спокойную поездку. Рекомендуем!
Вероника
23 янв 2025
Гончарная мастерская в Гиждуване - место, где оживают традиции и ремёсла. Участие в мастер-классе стало настоящим открытием: попробовать себя в роли гончара и создать что-то своими руками - это бесценный
С
Сергей
19 янв 2025
Спасибо большое, все очень интересно и колоритно.
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