A Adrian An excellent tour, an unforgettable experience! I highly recommend it! 😊

Х Хван Были на экскурсии 23 января 2025 года

Отличная экскурсия и неповторимые эмоции с профессиональным мастером-экскурсоводом в мастерской. Все прошло познавательно и незабываемо, особенно запомнилось гостеприимство сотрудников, которые угостили чаем и сладостями, что для нас стало максимально неожиданно. Спасибо команде Трипстера и организатору за помощь и консультацию с нашими всеми запросами и вопросами. Однозначно рекомендуем всей семьей!

Елисей Отличная экскурсия, было очень познавательно, интересно, и с юмором. Отдельная благодарность организатору Мухсину и экскурсоводу Наталье, за прекрасное проведенное время. Обязательно рекомендую всем кто думает посетить!

Дарья Огромная благодарность организаторам за содержательную экскурсию! Незабываемые впечатления. Огромная благодарность организаторам за содержательную экскурсию и позитив!

T Timofey Около 20 дней назад посетили гончарную мастерскую в Гиждуване — эмоции до сих пор свежи! Мастер-класс был потрясающим, удалось самим попробовать сделать керамику. Гид Бахтиёр был очень интересным рассказчиком, а водитель Али обеспечил комфортную и спокойную поездку. Рекомендуем!

Вероника читать дальше опыт, который оставляет массу ярких эмоций! Отдельное спасибо нашему гиду Олиму за увлекательный рассказ и атмосферу тепла и дружелюбия. Поездка была организована идеально: новая комфортная машина и профессионализм водителя Нодира сделали путешествие приятным и запоминающимся. Хотелось бы вернуться снова и повторить этот удивительный опыт! Гончарная мастерская в Гиждуване - место, где оживают традиции и ремёсла. Участие в мастер-классе стало настоящим открытием: попробовать себя в роли гончара и создать что-то своими руками - это бесценный