Мои заказы

Сказочная Бухара: обзорная прогулка

Откройте для себя магию Бухары: древние бани, караван-сараи и величественные медресе ждут вас на этой неспешной прогулке
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки, прогуливаясь по Бухаре. Вы увидите ансамбль Ляби-Хауз, торговые купола и караван-сараи. Медресе Кукельдаш и Мири Араб откроют тайны восточного образования. Древние бани и крепость Арк расскажут о традициях и истории. Башня Шухова удивит инженерными решениями. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и знания о жизни на Востоке

7 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Ансамбль Ляби-Хауз
  • 🛍️ Восточные торговые купола
  • 🏛️ Караван-сараи Великого шёлкового пути
  • 📚 Медресе Кукельдаш и Мири Араб
  • 🛁 Древние бани с вековой историей
  • 🏰 Крепость Арк - резиденция эмира
  • 💧 Башня Шухова и водоснабжение

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Бухары - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода комфортная и не слишком жаркая. Летом, в июле и августе, может быть жарко, но это время идеально для тех, кто любит тепло. Зимой, с декабря по февраль, погода прохладная, но туристов меньше, что позволяет насладиться достопримечательностями без суеты.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Сказочная Бухара: обзорная прогулка© Эльдар
Сказочная Бухара: обзорная прогулка© Эльдар
Сказочная Бухара: обзорная прогулка© Эльдар

Что можно увидеть

  • Ансамбль Ляби-Хауз
  • Торговые купола
  • Караван-сараи
  • Медресе Кукельдаш
  • Медресе Мири Араб
  • Древние бани
  • Крепость Арк
  • Башня Шухова

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Ансамбль Ляби-Хауз с медресе и мечетью
  • Торговые купола, где можно окунуться в атмосферу восточной торговли
  • Караван-сараи Великого шёлкового пути
  • Медресе Кукельдаш и медресе Мири Араб
  • Древние бани Бухары, одной из которых более 500 лет. Обсудим традиции восточного отдыха
  • Крепость Арк — старую резиденцию эмира
  • Башню Шухова — поговорим об устройстве водоснабжения города

Организационные детали

Дополнительные расходы: крепость Арк — $5.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Ходже Насреддину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдар
Эльдар — ваш гид в Бухаре
Провёл экскурсии для 129 туристов
Меня зовут Эльдар, я родился и вырос в Бухаре. С раннего детства моя бабушка рассказывала мне истории о городе и памятниках. Я стал интересоваться историей древней Бухары. Окончил Бухарский Государственный Университет исторический факультет. И полюбил свой древний город.

Входит в следующие категории Бухары

Похожие экскурсии из Бухары

Загадочная Бухара
Пешая
4 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадочная Бухара
Посетить главные места древнего торгового города и раскрыть его тайны на обзорной экскурсии
Начало: Ансанбл Ляби Ховуз
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
$65 за всё до 10 чел.
Легенды и тайны Востока - обзорная экскурсия по Бухаре
Пешая
4.5 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды и тайны Востока - экскурсия по Бухаре
Путешествие по Бухаре подарит вам незабываемые впечатления! Узнайте, как храм зороастрийцев стал святыней ислама и какие испытания ждали караванщиков
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 09:00
28 ноя в 09:00
от $65 за всё до 10 чел.
Сказочная Бухара
Пешая
4 часа
154 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказочная Бухара
Познакомиться с древней историей и великолепной архитектурой города на обзорной экскурсии
Завтра в 10:30
28 ноя в 14:30
$90 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бухаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бухаре