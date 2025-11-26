Погрузитесь в атмосферу восточной сказки, прогуливаясь по Бухаре. Вы увидите ансамбль Ляби-Хауз, торговые купола и караван-сараи. Медресе Кукельдаш и Мири Араб откроют тайны восточного образования. Древние бани и крепость Арк расскажут о традициях и истории. Башня Шухова удивит инженерными решениями. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и знания о жизни на Востоке
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения Бухары - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода комфортная и не слишком жаркая. Летом, в июле и августе, может быть жарко, но это время идеально для тех, кто любит тепло. Зимой, с декабря по февраль, погода прохладная, но туристов меньше, что позволяет насладиться достопримечательностями без суеты.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Вы увидите:
Организационные детали
Дополнительные расходы: крепость Арк — $5.
Эльдар — ваш гид в Бухаре
Провёл экскурсии для 129 туристов
Меня зовут Эльдар, я родился и вырос в Бухаре. С раннего детства моя бабушка рассказывала мне истории о городе и памятниках. Я стал интересоваться историей древней Бухары. Окончил Бухарский Государственный Университет исторический факультет. И полюбил свой древний город.
