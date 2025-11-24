Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по историческим местам Бухары: от Чор-Минор до Накшбанди
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, посетив ее знаменитые окрестности. Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$160 за всё до 4 чел.
-
39%
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборУвидеть Бухару и влюбиться
Ключевые достопримечательности города - на прогулке с историком
Начало: На площади Ляби-хауз
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$27
$44 за человека
Индивидуальная
до 14 чел.
Путешествие по сказочной Бухаре
Погрузитесь в историю Бухары с потомком эмиров. Узнайте о жизни купцов и эмиров, посетите медресе и суфийские центры. Откройте для себя культуру Узбекистана
Начало: У вашей гостиница
12 дек в 09:00
13 дек в 14:00
от $128 за всё до 14 чел.
- ААлександр24 ноября 2025Шикарная экскурсия на машине вместе с Фуркатом. Впечатлило все: и дом богатого купца и загородная резиденция бухарского эмира и суфийский комплекс. Интеллектуальная и запоминающаяся поездка. Однозначно рекомендую именно этого гида
- ААнна24 ноября 2025Уважаемый Фуркат, еще раз большое спасибо за чудесную прогулку и замечательный рассказ. Глубокое владение материалом, историей, традициями, искреннее желание поделиться своими знаниями и любовью к Узбекистану. Фуркат, вам это удалось! Доброжелательность, интеллигентность, достоинство. Наши рекомендации.
- ККсения17 ноября 2025Экскурсия охватывает все значимые места в центре города. Материал подаётся интересно, чувствуется любовь экскурсовода к своему городу.
- ГГоман14 ноября 2025Я не знаю хватит ли мне здесь места, чтоб я могла передать те впечатления которые я получила!
Когда Вы встретите Фурката,(хотя
- ААлександр9 ноября 2025Все хорошо. Единственное пожелание - говорить чуть медленнее. Не всегда поспевал за мыслью гида.
- ЕЕлена7 ноября 2025Хорошая познавательная экскурсия в спокойном темпе. Эльдар много знает не только из истории своей страны, но и мировой истории. Внимателен к запросам туристов, рекомендую.
- YYelizaveta7 ноября 2025Экскурсия понравилась, Эльдар все понятно рассказал, показал, отвечал на дополнительные вопросы. Мы были с детьми, он и с ними нашел контакт.
- ЮЮлия6 ноября 2025Провели с Фуркатом замечательнеший день, максимально насыщенный информацией, до которой маловероятно добраться самостоятельно. Очень красивые локации, очень комфортный темп экскурсии,
- ККонстантин4 ноября 2025Очень много слов… сухих исторических фактов. Не увлекательно. Для пенсионеров зайдет может. Скуффно…
- ККирилл3 ноября 2025Замечательная экскурсия. Очень познавательная. Прекрасный гид. Точно рекомендуем
- ААлександр3 ноября 2025Шикарная экскурсия по Бухаре. Гид Эльдар был на высоте. Грамотный и эрудированный специалист. Очень интересная подача материала. Всё что заявлено по программе, мы посмотрели с удовольствием. На все вопросы получили развёрнутые ответы. Однозначно рекомендую экскурсию.
- ААронова28 октября 2025У меня была индивидуальная экскурсия. Все прошло замечательно. Гид отлично подкован, широкий кругозор, глубокие знания истории, комфортно общаться, беседовать. Настоящий профессионал 🤘 планирую вернуться в Базару и снова пойти к Фуркату
- ЕЕкатерина27 октября 2025Фуркат очень интересный рассказчик), нам с дочкой понравился и маршрут, и истории, и байки, и шутки, охотно отвечал на наши
- ССтанислав24 октября 2025Превосходный гид!
Отличный маршрут и сопровождение.
Рекомендую!!!
- ИИрина21 октября 2025Ильдар, спасибо за прекрасную экскурсию. Было очень интересно и атмосферно. Великолепное знание всех мест по которым гуляли, доброжелательное отношение, терпение и такт, все было прекрасно. Очень рекомендую.
- ННаталья17 октября 2025Мы всем остались довольны. Очень приятный экскурсовод, много информации, интеллигентная и интеллектуальная подача. Хороший комфортный автомобиль. Максимальное внимание и забота гостям. Фуркат безупречно говорит на литратурном русском. Очень рекомендуем!
- ЕЕвгений17 октября 2025Замечательная экскурсия. Замечательный гид Фуркат.
Очень много знает. История, география, современный Узбекистан. Узнали очень много нового.
При этом экскурсия была не нудной, полетела на одном дыхании.
Спасибо большое за классную экскурсию!
- ООльга14 октября 2025Спасибо огромное нашему гиду Фуркату за отличную экскурсию, 5 часов пролетели мнгновенно. Великлепное знание материала, интересный экскурс в особенности жизни в Узбекистане. Очень рекомендуем.
- ООльга13 октября 2025Отличная познавательная экскурсия по отдаленным районам Бухары и ее окрестностям. Фуркат интересно и с душой говорит об истории Узбекистана и
- ЕЕлена12 октября 2025Замечательная экскурсия! Замечательный гид! Содержательно и интересно.
