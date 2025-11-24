Мои заказы

Необычные дома в Бухаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Бухаре на русском языке, цены от $27, скидки до 39%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие по окрестностям Бухары
На машине
4 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по историческим местам Бухары: от Чор-Минор до Накшбанди
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, посетив ее знаменитые окрестности. Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$160 за всё до 4 чел.
Увидеть Бухару и влюбиться
Пешая
3 часа
-
39%
41 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Увидеть Бухару и влюбиться
Ключевые достопримечательности города - на прогулке с историком
Начало: На площади Ляби-хауз
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$27$44 за человека
Путешествие по сказочной Бухаре и окрестностям
На машине
5 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 14 чел.
Путешествие по сказочной Бухаре
Погрузитесь в историю Бухары с потомком эмиров. Узнайте о жизни купцов и эмиров, посетите медресе и суфийские центры. Откройте для себя культуру Узбекистана
Начало: У вашей гостиница
12 дек в 09:00
13 дек в 14:00
от $128 за всё до 14 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    24 ноября 2025
    Путешествие по сказочной Бухаре и окрестностям
    Шикарная экскурсия на машине вместе с Фуркатом. Впечатлило все: и дом богатого купца и загородная резиденция бухарского эмира и суфийский комплекс. Интеллектуальная и запоминающаяся поездка. Однозначно рекомендую именно этого гида
  • А
    Анна
    24 ноября 2025
    Путешествие по сказочной Бухаре и окрестностям
    Уважаемый Фуркат, еще раз большое спасибо за чудесную прогулку и замечательный рассказ. Глубокое владение материалом, историей, традициями, искреннее желание поделиться своими знаниями и любовью к Узбекистану. Фуркат, вам это удалось! Доброжелательность, интеллигентность, достоинство. Наши рекомендации.
  • К
    Ксения
    17 ноября 2025
    Увидеть Бухару и влюбиться
    Экскурсия охватывает все значимые места в центре города. Материал подаётся интересно, чувствуется любовь экскурсовода к своему городу.
  • Г
    Гоман
    14 ноября 2025
    Путешествие по сказочной Бухаре и окрестностям
    Я не знаю хватит ли мне здесь места, чтоб я могла передать те впечатления которые я получила!
    Когда Вы встретите Фурката,(хотя
    мне было достаточно, получив от него ответ на моё первое сообщение) то вы поймёте как Вам повезло с гидом!!!
    Это было настолько круто, что впечатлений хватит наверное до конца жизни.
    Это именно тот момент что ты не просто был на икскурсии, а прям был в центре событий главным героем!!!
    Спасибо Фуркат Вам огромное за те эмоции которые я получила, и за тех замечательных людей искусства с которыми Вы меня познакомились!
    Оно того стоило!!!!!!!!!!

  • А
    Александр
    9 ноября 2025
    Увидеть Бухару и влюбиться
    Все хорошо. Единственное пожелание - говорить чуть медленнее. Не всегда поспевал за мыслью гида.
  • Е
    Елена
    7 ноября 2025
    Увидеть Бухару и влюбиться
    Хорошая познавательная экскурсия в спокойном темпе. Эльдар много знает не только из истории своей страны, но и мировой истории. Внимателен к запросам туристов, рекомендую.
  • Y
    Yelizaveta
    7 ноября 2025
    Увидеть Бухару и влюбиться
    Экскурсия понравилась, Эльдар все понятно рассказал, показал, отвечал на дополнительные вопросы. Мы были с детьми, он и с ними нашел контакт.
  • Ю
    Юлия
    6 ноября 2025
    Путешествие по сказочной Бухаре и окрестностям
    Провели с Фуркатом замечательнеший день, максимально насыщенный информацией, до которой маловероятно добраться самостоятельно. Очень красивые локации, очень комфортный темп экскурсии,
    очень интересная, непрерывная, но ненавязчивая подача материала. Ответы на все вопросы. По такому маршруту с таким комфортом проехать можно только с Фуркатом! Обязательно всем рекомендую!

  • К
    Константин
    4 ноября 2025
    Увидеть Бухару и влюбиться
    Очень много слов… сухих исторических фактов. Не увлекательно. Для пенсионеров зайдет может. Скуффно…
  • К
    Кирилл
    3 ноября 2025
    Путешествие по сказочной Бухаре и окрестностям
    Замечательная экскурсия. Очень познавательная. Прекрасный гид. Точно рекомендуем
  • А
    Александр
    3 ноября 2025
    Увидеть Бухару и влюбиться
    Шикарная экскурсия по Бухаре. Гид Эльдар был на высоте. Грамотный и эрудированный специалист. Очень интересная подача материала. Всё что заявлено по программе, мы посмотрели с удовольствием. На все вопросы получили развёрнутые ответы. Однозначно рекомендую экскурсию.
  • А
    Аронова
    28 октября 2025
    Путешествие по сказочной Бухаре и окрестностям
    У меня была индивидуальная экскурсия. Все прошло замечательно. Гид отлично подкован, широкий кругозор, глубокие знания истории, комфортно общаться, беседовать. Настоящий профессионал 🤘 планирую вернуться в Базару и снова пойти к Фуркату
  • Е
    Екатерина
    27 октября 2025
    Путешествие по сказочной Бухаре и окрестностям
    Фуркат очень интересный рассказчик), нам с дочкой понравился и маршрут, и истории, и байки, и шутки, охотно отвечал на наши
    вопросы, местами, наверное, очень наивные))
    Фуркат, спасибо Вам большое, и за рекомендации ресторана Золотая Бухара отдельно, мы смогли в него попасть и поесть плов))

  • С
    Станислав
    24 октября 2025
    Увидеть Бухару и влюбиться
    Превосходный гид!
    Отличный маршрут и сопровождение.
    Рекомендую!!!
  • И
    Ирина
    21 октября 2025
    Увидеть Бухару и влюбиться
    Ильдар, спасибо за прекрасную экскурсию. Было очень интересно и атмосферно. Великолепное знание всех мест по которым гуляли, доброжелательное отношение, терпение и такт, все было прекрасно. Очень рекомендую.
  • Н
    Наталья
    17 октября 2025
    Путешествие по сказочной Бухаре и окрестностям
    Мы всем остались довольны. Очень приятный экскурсовод, много информации, интеллигентная и интеллектуальная подача. Хороший комфортный автомобиль. Максимальное внимание и забота гостям. Фуркат безупречно говорит на литратурном русском. Очень рекомендуем!
  • Е
    Евгений
    17 октября 2025
    Путешествие по сказочной Бухаре и окрестностям
    Замечательная экскурсия. Замечательный гид Фуркат.
    Очень много знает. История, география, современный Узбекистан. Узнали очень много нового.
    При этом экскурсия была не нудной, полетела на одном дыхании.
    Спасибо большое за классную экскурсию!
  • О
    Ольга
    14 октября 2025
    Путешествие по сказочной Бухаре и окрестностям
    Спасибо огромное нашему гиду Фуркату за отличную экскурсию, 5 часов пролетели мнгновенно. Великлепное знание материала, интересный экскурс в особенности жизни в Узбекистане. Очень рекомендуем.
  • О
    Ольга
    13 октября 2025
    Путешествие по сказочной Бухаре и окрестностям
    Отличная познавательная экскурсия по отдаленным районам Бухары и ее окрестностям. Фуркат интересно и с душой говорит об истории Узбекистана и
    правителях этих территорий. До мелочей знает то, о чем рассказывает путешественникам. Информации много, но все с душой и большим вовлечением собеседников. Спасибо, Фуркат, за комфортное общение! Спасибо, Бухара, за впечатления и богатую Историю!

  • Е
    Елена
    12 октября 2025
    Путешествие по сказочной Бухаре и окрестностям
    Замечательная экскурсия! Замечательный гид! Содержательно и интересно.

