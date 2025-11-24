А Александр Путешествие по сказочной Бухаре и окрестностям Шикарная экскурсия на машине вместе с Фуркатом. Впечатлило все: и дом богатого купца и загородная резиденция бухарского эмира и суфийский комплекс. Интеллектуальная и запоминающаяся поездка. Однозначно рекомендую именно этого гида

А Анна Путешествие по сказочной Бухаре и окрестностям Уважаемый Фуркат, еще раз большое спасибо за чудесную прогулку и замечательный рассказ. Глубокое владение материалом, историей, традициями, искреннее желание поделиться своими знаниями и любовью к Узбекистану. Фуркат, вам это удалось! Доброжелательность, интеллигентность, достоинство. Наши рекомендации.

К Ксения Увидеть Бухару и влюбиться Экскурсия охватывает все значимые места в центре города. Материал подаётся интересно, чувствуется любовь экскурсовода к своему городу.

Г Гоман Путешествие по сказочной Бухаре и окрестностям

Когда Вы встретите Фурката,(хотя читать дальше мне было достаточно, получив от него ответ на моё первое сообщение) то вы поймёте как Вам повезло с гидом!!!

Это было настолько круто, что впечатлений хватит наверное до конца жизни.

Это именно тот момент что ты не просто был на икскурсии, а прям был в центре событий главным героем!!!

Спасибо Фуркат Вам огромное за те эмоции которые я получила, и за тех замечательных людей искусства с которыми Вы меня познакомились!

А Александр Увидеть Бухару и влюбиться Все хорошо. Единственное пожелание - говорить чуть медленнее. Не всегда поспевал за мыслью гида.

Е Елена Увидеть Бухару и влюбиться Хорошая познавательная экскурсия в спокойном темпе. Эльдар много знает не только из истории своей страны, но и мировой истории. Внимателен к запросам туристов, рекомендую.

Y Yelizaveta Увидеть Бухару и влюбиться Экскурсия понравилась, Эльдар все понятно рассказал, показал, отвечал на дополнительные вопросы. Мы были с детьми, он и с ними нашел контакт.

Ю Юлия Путешествие по сказочной Бухаре и окрестностям читать дальше очень интересная, непрерывная, но ненавязчивая подача материала. Ответы на все вопросы. По такому маршруту с таким комфортом проехать можно только с Фуркатом! Обязательно всем рекомендую! Провели с Фуркатом замечательнеший день, максимально насыщенный информацией, до которой маловероятно добраться самостоятельно. Очень красивые локации, очень комфортный темп экскурсии,

К Константин Увидеть Бухару и влюбиться Очень много слов… сухих исторических фактов. Не увлекательно. Для пенсионеров зайдет может. Скуффно…

К Кирилл Путешествие по сказочной Бухаре и окрестностям Замечательная экскурсия. Очень познавательная. Прекрасный гид. Точно рекомендуем

А Александр Увидеть Бухару и влюбиться Шикарная экскурсия по Бухаре. Гид Эльдар был на высоте. Грамотный и эрудированный специалист. Очень интересная подача материала. Всё что заявлено по программе, мы посмотрели с удовольствием. На все вопросы получили развёрнутые ответы. Однозначно рекомендую экскурсию.

А Аронова Путешествие по сказочной Бухаре и окрестностям У меня была индивидуальная экскурсия. Все прошло замечательно. Гид отлично подкован, широкий кругозор, глубокие знания истории, комфортно общаться, беседовать. Настоящий профессионал 🤘 планирую вернуться в Базару и снова пойти к Фуркату

Е Екатерина Путешествие по сказочной Бухаре и окрестностям читать дальше вопросы, местами, наверное, очень наивные))

Фуркат, спасибо Вам большое, и за рекомендации ресторана Золотая Бухара отдельно, мы смогли в него попасть и поесть плов)) Фуркат очень интересный рассказчик), нам с дочкой понравился и маршрут, и истории, и байки, и шутки, охотно отвечал на наши

С Станислав Увидеть Бухару и влюбиться Превосходный гид!

Отличный маршрут и сопровождение.

Рекомендую!!!

И Ирина Увидеть Бухару и влюбиться Ильдар, спасибо за прекрасную экскурсию. Было очень интересно и атмосферно. Великолепное знание всех мест по которым гуляли, доброжелательное отношение, терпение и такт, все было прекрасно. Очень рекомендую.

Н Наталья Путешествие по сказочной Бухаре и окрестностям Мы всем остались довольны. Очень приятный экскурсовод, много информации, интеллигентная и интеллектуальная подача. Хороший комфортный автомобиль. Максимальное внимание и забота гостям. Фуркат безупречно говорит на литратурном русском. Очень рекомендуем!

Е Евгений Путешествие по сказочной Бухаре и окрестностям Замечательная экскурсия. Замечательный гид Фуркат.

Очень много знает. История, география, современный Узбекистан. Узнали очень много нового.

При этом экскурсия была не нудной, полетела на одном дыхании.

Спасибо большое за классную экскурсию!

О Ольга Путешествие по сказочной Бухаре и окрестностям Спасибо огромное нашему гиду Фуркату за отличную экскурсию, 5 часов пролетели мнгновенно. Великлепное знание материала, интересный экскурс в особенности жизни в Узбекистане. Очень рекомендуем.

О Ольга Путешествие по сказочной Бухаре и окрестностям читать дальше правителях этих территорий. До мелочей знает то, о чем рассказывает путешественникам. Информации много, но все с душой и большим вовлечением собеседников. Спасибо, Фуркат, за комфортное общение! Спасибо, Бухара, за впечатления и богатую Историю! Отличная познавательная экскурсия по отдаленным районам Бухары и ее окрестностям. Фуркат интересно и с душой говорит об истории Узбекистана и