6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бухара - город ремесленников: экскурсия и мастер-классы
Погрузитесь в мир бухарских ремесел, узнайте секреты гиждуванской керамики и насладитесь традиционным узбекским пловом
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:30
4 ноя в 16:00
$180 за всё до 4 чел.
3 часа
Мини-группа
до 3 чел.
Необычная Бухара: Шуховская башня + летний дворец эмира
Подняться на смотровую площадку башни и погулять по роскошному дворцу эмира Бухарского
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
8 ноя в 12:00
9 ноя в 12:00
€35 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экоцентр «Джейран» и дворец эмира Бухарского
Лёгкое и необычное путешествие, в котором сочетается дикая природа и культурная программа
7 ноя в 09:00
8 ноя в 09:00
$252 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия10 мая 2024Отличная экскурсия, замечательный гид! Очень интересный рассказ, не перегруженный излишними деталями, но при возникновении вопросов Равшан всегда был готов дать дополнительную
- ВВалентина5 мая 2024Экскурсия очень интересная, гид - отличный рассказчик с очень грамотной русской речью, слушать его одно удовольствие. Мастера рассказывали о своих промыслах
- ЯЯна28 апреля 2024Все интересно и классно организовано!
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Нескучные экскурсии»
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