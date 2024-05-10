Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Бухаре на русском языке, цены от $35. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Бухара - город ремесленников
На машине
27 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бухара - город ремесленников: экскурсия и мастер-классы
Погрузитесь в мир бухарских ремесел, узнайте секреты гиждуванской керамики и насладитесь традиционным узбекским пловом
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:30
4 ноя в 16:00
$180 за всё до 4 чел.
Необычная Бухара: Шуховская башня + летний дворец эмира
На машине
3 часа
Мини-группа
до 3 чел.
Необычная Бухара: Шуховская башня + летний дворец эмира
Подняться на смотровую площадку башни и погулять по роскошному дворцу эмира Бухарского
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
8 ноя в 12:00
9 ноя в 12:00
35 за человека
Экоцентр «Джейран» и дворец эмира Бухарского
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экоцентр «Джейран» и дворец эмира Бухарского
Лёгкое и необычное путешествие, в котором сочетается дикая природа и культурная программа
7 ноя в 09:00
8 ноя в 09:00
$252 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    10 мая 2024
    Бухара - город ремесленников
    Отличная экскурсия, замечательный гид! Очень интересный рассказ, не перегруженный излишними деталями, но при возникновении вопросов Равшан всегда был готов дать дополнительную
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    информацию. Очень хорошо продуманный маршрут, дополнительно запрошенный мастер-класс был добавлен уже в процессе экскурсии. С удовольствием рекомендую Равшана, очень приятно было провести почти весь день в его компании! Равшан, еще раз большущее спасибо за заботу о нашей небольшой группе!

  • В
    Валентина
    5 мая 2024
    Бухара - город ремесленников
    Экскурсия очень интересная, гид - отличный рассказчик с очень грамотной русской речью, слушать его одно удовольствие. Мастера рассказывали о своих промыслах
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    с любовью и интересом к слушателям. Особенно впечатлила гончарная мастерская. Мы узнали не только тонкости традиционного производства керамики, но и познакомились с семьёй мастера и её историей. Рекомендуем.

  • Я
    Яна
    28 апреля 2024
    Бухара - город ремесленников
    Все интересно и классно организовано!

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бухаре
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Необычная Бухара: Шуховская башня + летний дворец эмира
  3. Экоцентр «Джейран» и дворец эмира Бухарского
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  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Бухаре в ноябре 2024
Сейчас в Бухаре в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 252. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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