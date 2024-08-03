Культовые места и скрытые сокровища Бухары

За пределами Старой Бухары находится множество удивительных мест. Вы побываете в летней резиденции последнего эмира города, осмотрите древний некрополь Чор Бакр и посетите знаменитый суфийский комплекс Накшбанди. А я поделюсь связанными с ними интересными фактами. Бухара с нового ракурса Мы отправимся исследовать ближайшие окрестности Бухары, по-новому раскрывающие ее историю, традиции и культуру. В программе экскурсии:

Медресе Чор-Минор — интересный пример модернизма Средней Азии. Я расскажу, при каких обстоятельствах было построено медресе, как менялся его облик с течением времени и в чем причина его необычной архитектуры.

Дворец Ситораи Мохи-Хоса — мы посетим летнюю резиденцию последнего эмира Бухары, построенную в мавританском стиле с элементами русского классицизма. Внутри вы увидите образцы старинного прикладного искусства и дворцовой утвари.

Некрополь Чор Бакр — вы погуляете по средневековой обители, где покоятся местные шейхи. А также осмотрите две действующие мечети с удивительной акустикой и роскошным декором.

Мемориальный комплекс Накшбанди — мы побываем в одной из важнейших мусульманских святынь, посвященных суфию, мистику и философу Бахауддину Накшбанду. Вы увидите его гробницу, погуляете по прекрасному саду, рассмотрите несколько мечетей и медресе. Важная информация:.

Мемориальный комплекс Накшбанди — мы побываем в одной из важнейших мусульманских святынь, посвященных суфию, мистику и философу Бахауддину Накшбанду. Вы увидите его гробницу, погуляете по прекрасному саду, рассмотрите несколько мечетей и медресе. Важная информация:.

• Мемориальный комплекс Накшбанди — мы побываем в одной из важнейших мусульманских святынь, посвященных суфию, мистику и философу Бахауддину Накшбанду. Вы увидите его гробницу, погуляете по прекрасному саду, рассмотрите несколько мечетей и медресе. Важная информация: