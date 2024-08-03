За пределами Старой Бухары скрываются удивительные места.
Летняя резиденция последнего эмира города, некрополь Чор Бакр и знаменитый суфийский комплекс Накшбанди откроют вам новые грани истории и культуры. Путешествие включает посещение медресе
Летняя резиденция последнего эмира города, некрополь Чор Бакр и знаменитый суфийский комплекс Накшбанди откроют вам новые грани истории и культуры. Путешествие включает посещение медресе
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Летняя резиденция эмира
- 📜 Некрополь Чор Бакр
- 🌿 Суфийский комплекс Накшбанди
- 🏛 Медресе Чор-Минор
- 🎨 Дворец Ситораи Мохи-Хоса
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Что можно увидеть
- Медресе Чор-Минор
- Дворец Ситораи Мохи-Хоса
- Некрополь Чор Бакр
- Мемориальный комплекс Накшбанди
Описание экскурсии
Культовые места и скрытые сокровища Бухары
За пределами Старой Бухары находится множество удивительных мест. Вы побываете в летней резиденции последнего эмира города, осмотрите древний некрополь Чор Бакр и посетите знаменитый суфийский комплекс Накшбанди. А я поделюсь связанными с ними интересными фактами. Бухара с нового ракурса Мы отправимся исследовать ближайшие окрестности Бухары, по-новому раскрывающие ее историю, традиции и культуру. В программе экскурсии:
- Медресе Чор-Минор — интересный пример модернизма Средней Азии. Я расскажу, при каких обстоятельствах было построено медресе, как менялся его облик с течением времени и в чем причина его необычной архитектуры.
- Дворец Ситораи Мохи-Хоса — мы посетим летнюю резиденцию последнего эмира Бухары, построенную в мавританском стиле с элементами русского классицизма. Внутри вы увидите образцы старинного прикладного искусства и дворцовой утвари.
- Некрополь Чор Бакр — вы погуляете по средневековой обители, где покоятся местные шейхи. А также осмотрите две действующие мечети с удивительной акустикой и роскошным декором.
Мемориальный комплекс Накшбанди — мы побываем в одной из важнейших мусульманских святынь, посвященных суфию, мистику и философу Бахауддину Накшбанду. Вы увидите его гробницу, погуляете по прекрасному саду, рассмотрите несколько мечетей и медресе. Важная информация:.
Мемориальный комплекс Накшбанди — мы побываем в одной из важнейших мусульманских святынь, посвященных суфию, мистику и философу Бахауддину Накшбанду. Вы увидите его гробницу, погуляете по прекрасному саду, рассмотрите несколько мечетей и медресе. Важная информация:.
• Мемориальный комплекс Накшбанди — мы побываем в одной из важнейших мусульманских святынь, посвященных суфию, мистику и философу Бахауддину Накшбанду. Вы увидите его гробницу, погуляете по прекрасному саду, рассмотрите несколько мечетей и медресе. Важная информация:
- Экскурсия авто-пешеходная.
- Услуга гида и транспорт включены.
- Входные билеты, трансферы, питание не включены.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Медресе Чор-Минор
- Дворец Ситораи Мохи-Хоса
- Некрополь Чор Бакр
- Мемориальный комплекс Накшбанди
Что включено
- Услуга гида
- Транспор
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Проживание
- Транспорт
- Трансфер
- Другие расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия авто-пешеходная
- Экскурсию проведет один гид из нашей команды
- Услуга гида и транспорт включены
- Входные билеты, трансферы, питание не включены
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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