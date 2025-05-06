Индивидуальная
до 1 чел.
Скрытые сокровища - путешествие по окрестностям Бухары
Посетите летнюю резиденцию последнего эмира, древний некрополь Чор Бакр и суфийский комплекс Накшбанди. Узнайте интересные факты о Бухаре
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$100 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Автомобильная экскурсия в Загородную Бухару
Исследуйте загородную Бухару, где культура и история сливаются в единое целое. Посетите медресе, мавзолеи и дворцы в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$135 за экскурсию
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Бухаре (днем и вечером)
Начало: По договоренности
23 мая в 09:00
24 мая в 09:00
$75 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 мая 2025Экскурсия понравилась, единственно было очень жарко на улице, а ходить по открытым пространствам пришлось много. Экскурсовод Фуршед (если я правильно
- ННаталья2 мая 2025Очень понравилось!!! Гид Хуршед показал нам все окрестности: дом Ходжаева, дворец Эмира и мемориальный комплекс в Накшбанди. 4 часа пролетели незаметно, настолько интересен был рассказ!!! Очень рекомендую эту экскурсию!!!
- ТТатьяна30 апреля 2025Прекрасная экскурсия! Нодира очень увлеченно рассказывала, много деталей и тонкостей, которые расскажет именно местный житель! Отличный русский язык! Получила большое удовольствие!
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Медресе Чор-Минор»
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