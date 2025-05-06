Медресе Чор-Минор – экскурсии в Бухаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Медресе Чор-Минор» в Бухаре на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Скрытые сокровища - путешествие по окрестностям Бухары
4 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Скрытые сокровища - путешествие по окрестностям Бухары
Посетите летнюю резиденцию последнего эмира, древний некрополь Чор Бакр и суфийский комплекс Накшбанди. Узнайте интересные факты о Бухаре
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$100 за экскурсию
Автомобильная экскурсия в Загородную Бухару
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Автомобильная экскурсия в Загородную Бухару
Исследуйте загородную Бухару, где культура и история сливаются в единое целое. Посетите медресе, мавзолеи и дворцы в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$135 за экскурсию
Обзорная экскурсия по Бухаре (днем и вечером)
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Бухаре (днем и вечером)
Начало: По договоренности
23 мая в 09:00
24 мая в 09:00
$75 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 мая 2025
    Скрытые сокровища - путешествие по окрестностям Бухары
    Экскурсия понравилась, единственно было очень жарко на улице, а ходить по открытым пространствам пришлось много. Экскурсовод Фуршед (если я правильно
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    запомнила) очень милый и старательный. Не хватает опыта немного, бывало, перескакивал с темы на тему, но это от желания рассказать больше. Загородный дворец эмира красивое место.

  • Н
    Наталья
    2 мая 2025
    Скрытые сокровища - путешествие по окрестностям Бухары
    Очень понравилось!!! Гид Хуршед показал нам все окрестности: дом Ходжаева, дворец Эмира и мемориальный комплекс в Накшбанди. 4 часа пролетели незаметно, настолько интересен был рассказ!!! Очень рекомендую эту экскурсию!!!
  • Т
    Татьяна
    30 апреля 2025
    Скрытые сокровища - путешествие по окрестностям Бухары
    Прекрасная экскурсия! Нодира очень увлеченно рассказывала, много деталей и тонкостей, которые расскажет именно местный житель! Отличный русский язык! Получила большое удовольствие!

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Медресе Чор-Минор»

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  3. Обзорная экскурсия по Бухаре (днем и вечером)
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в мае:
  1. Самое главное
  2. Медресе Кукельдаш
  3. Старый город
  4. Дворец Эмира Бухарского
Сколько стоит экскурсия по Бухаре в мае 2025
Сейчас в Бухаре в категории "Медресе Чор-Минор" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 135. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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