2 отзыва оставили туристы

Бухара — город-музей
Прикоснуться к древности и красочной культуре страны на экскурсии по самым атмосферным местам города
Бухара, пожалуй, единственный город Узбекистана, в котором лучше всего ощущается атмосфера древности. Городу почти 3000 лет, и если знать маршруты, на его улицах можно найти наследие каждой эпохи. Я проведу вас этими тропами и расскажу самое важное о прошлом и настоящем Бухары, так что её история сложится в понятную картину, а здания и памятники обретут смысл. Священная, золотая, благородная Бухара — такими эпитетами награжден наш город, и на моей экскурсии вы поймете почему.