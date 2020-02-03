2 отзыва оставили туристы

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Волшебная Бухара

Все знаковые места Старого города на душевной обзорной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 10 человек
  • 🚩Встреча на площади Ляби-хауз
  • Заказать экскурсию

45 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
5
Нигина
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Нигина – Гид в Бухаре
Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ древней Бухары и услышите интересные факты из истории 📖 города.

Я помогу разобраться в загадочной восточной архитектуре и особенностях местной жизни, раскрою многовековые традиции и поделюсь полезными советами.
Волшебная Бухара
Волшебная Бухара

Что вас ожидает

Таинственная Старая Бухара
Я покажу все «визитные карточки» города. В программе экскурсии:

  • Ансамбль Ляби-хауз — здесь вы услышите веселый рассказ о Насреддине Афанди и легендарную историю о визире и еврейке.
  • Торговые купола — построенные в 16 веке на перекрестке торговых путей, они по сей день сохраняют свое предназначение. Гуляя под старинными сводами, вы рассмотрите местные ювелирные изделия и головные уборы. А также узнаете, под каким именно куполом можно было обменять валюту.
  • Кош-медресе — этот старинный ансамбль парных медресе продемонстрирует величие двух правителей и самобытность двух разных эпох на одной площади.
  • Средневековый хамам — я расскажу о пользе восточных спа-процедур и местных секретах красоты.
  • Минарет Калян — символ Старой Бухары, который запомнится вам не только высотой и красотой, но и легендой о великом Чингисхане.
  • Цитадель Арк — зимняя резиденция бухарских правителей. Вы узнаете, как она связана с персидским принцем, жившем в 4 веке до нашей эры.
  • Чашма Аюб — мавзолей, история которого объединяет мусульманскую и христианскую веры. Я покажу спрятанный в его стенах источник целебной воды.
  • Мавзолей Саманидов — шедевр мировой архитектуры, сочетающий две эпохи: ислам и зороастризм.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость — 10$ на человека
  • Я готова скорректировать экскурсию в соответствии с вашими пожеланиями
Волшебная Бухара
Волшебная Бухара
Волшебная Бухара
Волшебная Бухара
Волшебная Бухара
Волшебная Бухара
Волшебная Бухара
Волшебная Бухара

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на площади Ляби-хауз.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Нигина
Нигина
Меня зовут Нигина. Я родилась и выросла в сказочной Бухаре и очень благодарна предкам за то, что они создали этот город. С радостью поделюсь с вами его восточным очарованием, богатой историей и великолепной архитектурой!
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2 отзыва оставили туристы

3 февраля 2020
Всем привет! Большое спасибо Негине за интересную экскурсию. В нашей группе были люди всех возрастов, в том числе дети. Отдельное спасибо за то, что дети слушали с таким вниманием. Маршрут был подобран идеально. Посетили и послушали про основные достопримечательности. Бухара - обязательно к посещению)
14 января 2020
Идеальный вариант посмотреть Бухару за один день всей семьей или дружной компанией. Нигина, спасибо большое!

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