Легендарный дуэт Узбекистана: индивидуальный тур в Бухару и Самарканд
Рассмотреть значимые здания и памятники, погрузиться в историю и культуру и заглянуть на базар
Начало: Бухара, место и время по договорённости
4 дек в 08:00
5 дек в 08:00
$707 за человека
На Рождество - в Узбекистан: тур-знакомство с Бухарой, Самаркандом и Ташкентом
Полюбоваться мечетью Биби-Ханум, погулять по улочкам столицы и исследовать древние мавзолеи
Начало: Аэропорт Бухары, 14:00, возможно любое время встре...
6 янв в 14:00
$595 за человека
Новый год в Узбекистане с комфортом: путешествие по Бухаре и Самарканду
Осмотреть главные усыпальницы, увидеть знаковые медресе и прогуляться по торговым куполам
Начало: Аэропорт Бухары, с 14:00, возможно согласование вр...
2 янв в 14:00
6 янв в 14:00
$820 за человека
