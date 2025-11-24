Легендарный дуэт Узбекистана: индивидуальный тур в Бухару и Самарканд
Рассмотреть значимые здания и памятники, погрузиться в историю и культуру и заглянуть на базар
Начало: Бухара, место и время по договорённости
24 ноя в 08:00
25 ноя в 08:00
$707 за человека
Индивидуально по Бухаре и окрестностям: древности, мастерские, кухня
Изучить культовые и безвестные локации, познакомиться с ремёслами и перепробовать мясные блюда
Начало: Аэропорт Бухары, утро, по времени рейса
5 дек в 08:00
$1000 за всё до 2 чел.
На Рождество - в Узбекистан: тур-знакомство с Бухарой, Самаркандом и Ташкентом
Полюбоваться мечетью Биби-Ханум, погулять по улочкам столицы и исследовать древние мавзолеи
Начало: Аэропорт Бухары, 14:00, возможно любое время встре...
6 янв в 14:00
$595 за человека
