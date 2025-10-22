Культурный трип в Узбекистан: мастерские, арт-галерея и бумажная фабрика
Приготовить лепёшку из тандыра своими руками и проехаться по Бухаре, Самарканду и Ташкенту
Начало: Аэропорт Бухары, время встречи зависит от прибытия...
22 окт в 08:00
29 окт в 08:00
$500 за человека
Новый год в Узбекистане с комфортом: путешествие по Бухаре и Самарканду
Осмотреть главные усыпальницы, увидеть знаковые медресе и прогуляться по торговым куполам
Начало: Аэропорт Бухары, с 14:00, возможно согласование вр...
2 янв в 14:00
6 янв в 14:00
$820 за человека
На Рождество - в Узбекистан: тур-знакомство с Бухарой, Самаркандом и Ташкентом
Полюбоваться мечетью Биби-Ханум, погулять по улочкам столицы и исследовать древние мавзолеи
Начало: Аэропорт Бухары, 14:00, возможно любое время встре...
6 янв в 14:00
$595 за человека
