В июле – туры в Бухаре

Найдено 3 тура в категории «В июле» в Бухаре на русском языке, цены от $500. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Легендарный дуэт Узбекистана: индивидуальный тур в Бухару и Самарканд
На машине
4 дня
1 отзыв
Легендарный дуэт Узбекистана: индивидуальный тур в Бухару и Самарканд
Рассмотреть значимые здания и памятники, погрузиться в историю и культуру и заглянуть на базар
Начало: Бухара, место и время по договорённости
17 мая в 08:00
18 мая в 08:00
$600 за человека
Культурный трип в Узбекистан: мастерские, арт-галерея и бумажная фабрика
На автобусе
5 дней
2 отзыва
Культурный трип в Узбекистан: мастерские, арт-галерея и бумажная фабрика
Приготовить лепёшку из тандыра своими руками и проехаться по Бухаре, Самарканду и Ташкенту
Начало: Аэропорт Бухары, время встречи зависит от прибытия...
21 мая в 08:00
28 мая в 08:00
$500 за человека
Индивидуально по Бухаре и окрестностям: древности, мастерские, кухня
На машине
4 дня
Индивидуально по Бухаре и окрестностям: древности, мастерские, кухня
Изучить культовые и безвестные локации, познакомиться с ремёслами и перепробовать мясные блюда
Начало: Аэропорт Бухары, утро, по времени рейса
20 июн в 08:00
27 июн в 08:00
$1000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    8 апреля 2025
    Легендарный дуэт Узбекистана: индивидуальный тур в Бухару и Самарканд
    Здравствуйте. Были на туре в начале апреля. Спонтанно было принято решение провести отпуск в Узбекистане. Ойбек помог организовать тур под
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    наши даты, оформил отели, гидов, билеты на ж/д билеты и водителей, которые нас сразу встречали в аэропорту, на вокзале и возили на загородные экскурсии. Очень понравился отель в Бухаре Mehrob Hotel Bukhara (мы требовательные к подушкам и матрасу). Рано утром прекрасно пройтись еще по пустому городу, после Москвы было умиротворение, здесь почувствовалась другая религия, город для души. В 1-й день Ойбек нам показывал старый город Бухары, рассказывал историю города, про народы, ремесла, традиции, на своем примере как протекает жизнь людей здесь. Предлагал сфотографировать. Спасибо за рекомендацию кафе с отличным кофе (Donuts.coffee)-какой приятный хозяин. Впечатлили в городе люди, все здороваются, дети все воспитанные, все в школьной форме, глаза радуются. у них перемена и они гуляют на улице, все спокойно. 2-й день гидом у нас была Самия. Очень понравилась, приятная, интеллигентная женщина. С ней у нас была поездка загород, привезли нас на обед где готовят вкусный бухарский плов. И отвезли нас с водителем на вокзал. Если хотите купить себе вещи, просите гида вам помочь подсказать где купить, еще и помогут поторговаться. 3-й и 4-й день нашим гидом была Ситора. В доступной форме подана информация, интересно. Отель Altair неплохой, но уступает после Бухары по интерьеру, завтрак-хорошо. Я очень рада, что Ойбек предложил начать с Бухары, а потом Самарканд-считаю идеально. Всегда был на связи, интересовался как у нас дела в другие дни. Это наш перый тур, где ты ничего сам не организовываешь, ты приезжаешь и тебя везде водят, рассказывают, советуют что попробовать и где стоит поесть. Из видео и фотографий сделала себе видео-теперь пересматриваю по паре раз в день. Впервые от поездки нет усталости.

    Здравствуйте. Были на туре в начале апреля. Спонтанно было принято решение провести отпуск в Узбекистане. ОйбекЗдравствуйте. Были на туре в начале апреля. Спонтанно было принято решение провести отпуск в Узбекистане. ОйбекЗдравствуйте. Были на туре в начале апреля. Спонтанно было принято решение провести отпуск в Узбекистане. ОйбекЗдравствуйте. Были на туре в начале апреля. Спонтанно было принято решение провести отпуск в Узбекистане. Ойбек
  • С
    Светлана
    9 июня 2024
    Культурный трип в Узбекистан: мастерские, арт-галерея и бумажная фабрика
    Спасибо, что сделали для меня индивидуальную программу, только почему-то она не соответствовала изначально заявленной. Наверное, никто не позаботился её обновить.
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    Даже время экскурсии в Бухаре разнилось на час. В Самарканде вообще не успела посмотреть все, что было в программе, т. к. на ковровой фабрике наша туристка долго меряла все сподряд. Места для шопинга и примерки нужно, наверное, делать в конце экскурсии, т. к. не всем это нужно и интересно

  • С
    Светлана
    24 января 2024
    Культурный трип в Узбекистан: мастерские, арт-галерея и бумажная фабрика
    Впечатления от страны самые прекрасные! Особенно от людей, искренних и всегда готовых помочь. Спасибо, конечно, Владимиру за предложенный тур (это
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    находка для тех, кто впервые в стране) и за гидов - и в Самарканде, и в Бухаре: они оказались на только интересными рассказчиками и собеседниками, но и хорошими фотографами, что немаловажно. В целом мы остались довольны!

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «В июле»

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  3. Индивидуально по Бухаре и окрестностям: древности, мастерские, кухня
Сколько стоит тур в Бухаре в мае 2025
Сейчас в Бухаре в категории "В июле" можно забронировать 3 тура от 500 до 1000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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