Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Хиве на русском языке, цены от $58, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Магия древней Хивы
Пешая
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия древней Хивы
Погрузитесь в атмосферу средневекового восточного города Хива, прогуливаясь по его старинным улочкам и восхищаясь уникальными архитектурными памятниками
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
$58 за всё до 4 чел.
Летние дворцы и закат в пустыне Каракум
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Летние дворцы и закат в пустыне Каракум
Откройте для себя Хиву через её летние дворцы и закат в пустыне Каракум. Уникальное путешествие, которое оставит незабываемые впечатления
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:30
$280 за всё до 4 чел.
Древний Хорезм: в пустыню Кызылкум из Хивы
На машине
7 часов
-
20%
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний Хорезм: в пустыню Кызылкум из Хивы
Погрузитесь в атмосферу древнего Хорезма, где крепости расскажут свои истории. Откройте для себя уникальные руины и тайны пустыни
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
$136$169 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    14 ноября 2025
    Древний Хорезм: в пустыню Кызылкум из Хивы
    Сделал заказ в последний день, но Раджаб согласился провести экскурсию прямо от аэропорта Ургенч не смотря на раннее время прилёта
    читать дальше

    (8:30). От самой поездки море впечатлений. Подача материала очень гибкая - о культуре, истории, языках и кухне - в процессе довольно продолжительной поездки можно смещать фокус на интересную тему и задавать вопросы, а в конце как бонус получить рекомендации хороших ресторанов и интересных мест, которые можно посетить. Древние крепости прекрасны в своем декадансе, их лучше всего посетить до центра Хивы, чтобы потом на контрасте увидеть вживую как они выглядели во времена своего былого величия.

  • О
    Олег
    10 ноября 2025
    Древний Хорезм: в пустыню Кызылкум из Хивы
    Поскольку времени у нас было очень мало и мы были с чемоданами - Раджаб приехал рано утром на просторном минивене. Посмотреть удалось все заявленные объекты, а сама поездка и их посещение сопровождались соответствующими рассказами Раджаба. Весьма рекомендую данную экскурсию!
  • И
    Иван
    15 октября 2025
    Древний Хорезм: в пустыню Кызылкум из Хивы
    Нам очень понравилась экскурсия! Раджаб замечательный экскурсовод, он прекрасно разбирается в истории древнего Хорезма и очень увлекательно о ней рассказывает!
    читать дальше

    В том числе Раджаб знаком и использует при проведении экскурсии научный материал из трудов замечательного советского археолога и исследователя истории древнего Хорезма - Сергея Павловича Толстова!
    При всем при этом экскурсия проходит осень живо и интересно, без излишнего научного академизма!
    Еще раз хочу поблагодарить Раджаба за интересную экскурсию!

  • И
    Илья
    28 сентября 2025
    Древний Хорезм: в пустыню Кызылкум из Хивы
    Экскурсия на 6 часов. Гид по русски говорит отлично, историю знает. Как и было указанно в программе, заехали на все
    читать дальше

    3 крепости.

    Скинул звезду за оплату. Учитывайте: старые доллары НЕ берут. Это не было указано в описании. До этого у нас таких проблем не было ни при оплате экскурсий, при при заселении в гостиницы. Думаю организатору нужно добавить это в описание, ибо это крайне важно.
    Проблему решили переводом с карты на карту, курс очень не выгодный, но других вариантов не было.

  • Ю
    Юрий
    28 сентября 2025
    Древний Хорезм: в пустыню Кызылкум из Хивы
    Раджаб провёл для нас замечательную экскурсию в древних крепостях.

    Видно, что гид очень начитан, прекрасно владеет информацией, увлечён темой, очень любит
    читать дальше

    свою страну и родную Хорезмскую область. По пути к крепостям попробовали местный сорт дыни, свежевыжатый гранатовый сок.

    Встретили закат в пустыне, прямо на стене городища Аяз-Кала.

    Помимо заявленной темы, узнали очень много нового об истории Хорезмской области, об Узбекистане в целом.

  • А
    Анастасия
    25 сентября 2025
    Древний Хорезм: в пустыню Кызылкум из Хивы
    Очень пунктуальный, отзывчивый и знающий! Много интересных исторических фактов. Рекомендуем!
  • А
    Альбина
    12 сентября 2025
    Древний Хорезм: в пустыню Кызылкум из Хивы
    Прекрасная экскурсия с замечательным гидом. Очень интересно, познавательно, соответствует пожеланиям. Раджаб очень интересно рассказывает, узнали много нового. Очень доброжелательно. Подскаал по всем нашим вопросам. Мы довольны. Спасибо!
  • К
    Колесников
    6 августа 2025
    Древний Хорезм: в пустыню Кызылкум из Хивы
    Раджаб очень интересный гид и прекрасный собеседник! Помимо основной темы поездки рассказвло много интересного о легендах, культуре и жизни Узбекистана. Благодаря Раджабу попробовали верблюжее молоко на турбазе рядом с одной из крепостей
Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хиве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Магия древней Хивы
  2. Летние дворцы и закат в пустыне Каракум
  3. Древний Хорезм: в пустыню Кызылкум из Хивы
Какие места ещё посмотреть в Хиве
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Хиве в декабре 2025
Сейчас в Хиве в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 58 до 280 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Хиве (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 35 ⭐ отзывов, цены от $58. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль