Индивидуальная
до 4 чел.
Магия древней Хивы
Погрузитесь в атмосферу средневекового восточного города Хива, прогуливаясь по его старинным улочкам и восхищаясь уникальными архитектурными памятниками
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
$58 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Летние дворцы и закат в пустыне Каракум
Откройте для себя Хиву через её летние дворцы и закат в пустыне Каракум. Уникальное путешествие, которое оставит незабываемые впечатления
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:30
$280 за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний Хорезм: в пустыню Кызылкум из Хивы
Погрузитесь в атмосферу древнего Хорезма, где крепости расскажут свои истории. Откройте для себя уникальные руины и тайны пустыни
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
$136
$169 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей14 ноября 2025Сделал заказ в последний день, но Раджаб согласился провести экскурсию прямо от аэропорта Ургенч не смотря на раннее время прилёта
- ООлег10 ноября 2025Поскольку времени у нас было очень мало и мы были с чемоданами - Раджаб приехал рано утром на просторном минивене. Посмотреть удалось все заявленные объекты, а сама поездка и их посещение сопровождались соответствующими рассказами Раджаба. Весьма рекомендую данную экскурсию!
- ИИван15 октября 2025Нам очень понравилась экскурсия! Раджаб замечательный экскурсовод, он прекрасно разбирается в истории древнего Хорезма и очень увлекательно о ней рассказывает!
- ИИлья28 сентября 2025Экскурсия на 6 часов. Гид по русски говорит отлично, историю знает. Как и было указанно в программе, заехали на все
- ЮЮрий28 сентября 2025Раджаб провёл для нас замечательную экскурсию в древних крепостях.
Видно, что гид очень начитан, прекрасно владеет информацией, увлечён темой, очень любит
- ААнастасия25 сентября 2025Очень пунктуальный, отзывчивый и знающий! Много интересных исторических фактов. Рекомендуем!
- ААльбина12 сентября 2025Прекрасная экскурсия с замечательным гидом. Очень интересно, познавательно, соответствует пожеланиям. Раджаб очень интересно рассказывает, узнали много нового. Очень доброжелательно. Подскаал по всем нашим вопросам. Мы довольны. Спасибо!
- ККолесников6 августа 2025Раджаб очень интересный гид и прекрасный собеседник! Помимо основной темы поездки рассказвло много интересного о легендах, культуре и жизни Узбекистана. Благодаря Раджабу попробовали верблюжее молоко на турбазе рядом с одной из крепостей
Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хиве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Хиве
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Хиве в декабре 2025
Сейчас в Хиве в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 58 до 280 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Хиве (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 35 ⭐ отзывов, цены от $58. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль