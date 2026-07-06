Во время прогулки по Ичан-Кале вы познакомитесь с главными памятниками древней Хивы и узнаете, какую роль город играл на Великом шёлковом пути. Мы поговорим о правителях Хорезма, развитии ислама в регионе и людях, оставивших след в истории.
А также почувствуем неповторимую атмосферу одного из лучше всего сохранившихся средневековых городов Центральной Азии.
А также почувствуем неповторимую атмосферу одного из лучше всего сохранившихся средневековых городов Центральной Азии.
Описание экскурсии
- Ичан-Кала. Пройдём по территории полностью сохранившейся средневековой крепости — она такая одна во всей Средней Азии.
- Минарет Ислам-ходжа — самый высокий в Узбекистане.
- Дворец Куня-Арк. Знакомство с бывшей резиденцией правителей Хивинского ханства.
- Джума-мечеть. Осмотрите одну из древнейших мечетей города, история которой восходит к 10 веку.
- Кальта-Минар. Полюбуетесь самым узнаваемым символом Хивы — бирюзовым недостроенным.
- Также вы увидите и другие памятники Старого города, о которых мы расскажем уже на самой экскурсии.
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются отдельно — 250 000 сумов за чел. (около $20). Эта сумма включает посещение 15 достопримечательностей Старого города.
- С вами будет гид из нашей команды.
ежедневно в 09:00 и 17:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|$29
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Ичан-Кала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 17:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Раджаб — ваша команда гидов в Хиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 686 туристов
Мы — команда местных гидов по Узбекистану. В каждом городе вас встречает гид, который живёт здесь или вырос здесь, поэтому мы показываем Хиву, Бухару, Самарканд, Ташкент и горные регионы изнутри
Входит в следующие категории Хивы
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