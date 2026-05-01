Христианская душа Самарканда

Взглянуть на город с другой стороны и отыскать религиозное наследие
Все привыкли думать, что Самарканд — исключительно восточная душа с мусульманской культурой и традициями. Но ведь город не зря в своё время называли перекрёстком культур.

На этой экскурсии я познакомлю вас с христианским наследием города, которое существовало здесь задолго до современности, и покажу скрытые церкви Самарканда.
Описание экскурсии

Православный кафедральный собор Святителя Алексия Московского. Некогда именно церковь помогала приезжим в Самарканде оставаться теми, кто они есть. Не потерять свою национальную и религиозную идентичность.

Покровская церковь Самарканда. Если кафедральный собор — официальное лицо православия, то эта церковь — его душа. Для людей, оказавшихся далеко от родных мест, она стала пространством утешения и надежды.

Церковь Георгия Победоносца — это не храм торжества, а храм дисциплины. Он отражает характер своей общины — собранность, порядок, ответственность. Здесь мы поговорим о вере, воинской традиции и внутренней силе человека.

«Обезглавленная» церковь, с которой связан один из самых эмоционально сильных сюжетов. Это неофициальное название, но гости запоминают его мгновенно. Мы посмотрим не на сам храм, а на след, который он оставил в сердце города.

Армяно-апостольская церковь — очень важный слой христианского наследия города. Вы узнаете о жизни армян в городе раньше и сейчас. Об их населении, традициях, обычаях, памяти и пути народа.

Католическая церковь Святого Иоанна Крестителя — здесь вы погрузитесь в хроники Самарканда 20 века. И поймёте смысл фразы «католичество в Самарканде — не история империи, а история судеб».

Протестантские церкви. Протестантизм пришёл не с миссией, а с людьми. Здесь важны не здания и не их внутреннее убранство, а то, что происходит в душе человека.

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Kia Sportage, Chevrolet Tracker или Malibu
  • Пожалуйста, выбирайте закрытую одежду. Женщинам нужно взять с собой платок на голову

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У парковки отеля Movenpick
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 и 22:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фируз
Фируз — ваш гид в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 25 туристов
Я коренной самаркандец. Город показываю не парадный, а настоящий, с его доброй восточной душой. Встречаю путешественников с искренним гостеприимством и провожаю уже с тёплыми воспоминаниями и впечатлениями. Экскурсии со мной — это душевные разговоры на одном дыхании. С нетерпением жду нашей встречи!

