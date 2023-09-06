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1 чел. По популярности 🚶 Пешая 3% скидка Мини-группа 2.5 часа 1 отзыв Русский Самарканд: прогулка в мини-группе Разглядеть следы наследия Российской империи на улочках восточного города Начало: У вашего отеля «Реликвии храма — вышитые иконы» 30 € 29 за человека 🚶 Пешая 15% скидка Квест 3 часа Квест по Русскому Самарканду Отыскать русский дух в восточном городе во время увлекательной прогулки по историческому центру Начало: У вашего отеля ««Обезглавленная Церковь», основанная в 1868 году в цитадели» 150 € 128 за всё до 5 чел. 🚗 На машине Фотопрогулка 6 часов Душевный и солнечный Самарканд: трансфер + обзорная экскурсия + фотосессия Программа 3 в 1 с самыми яркими достопримечательностями города «Приглашаем вас в древний Самарканд: мавзолей Тамерлана и сказочный Регистан, соборная мечеть Биби-Ханым и панорама города с мечети Хазрет-Хызр» € 170 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Самарканда Последние отзывы на экскурсии Н Нина Русский Самарканд: прогулка в мини-группе Один из лучших гидов, с которым мне довелось столкнуться на Трипстере: потрясающий рассказчик, внимательный и приятный собеседник, человек интеллигентный, с прекрасным чувством юмора и потрясающей эрудицией. С удовольствием буду рекомендовать его своим знакомым!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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