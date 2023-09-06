1 чел.
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скидка
3%
Мини-группа
2.5 часа
Русский Самарканд: прогулка в мини-группе
Разглядеть следы наследия Российской империи на улочках восточного города
Начало: У вашего отеля
«Реликвии храма — вышитые иконы»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
30€29 за человека
скидка
15%
Квест
3 часа
Квест по Русскому Самарканду
Отыскать русский дух в восточном городе во время увлекательной прогулки по историческому центру
Начало: У вашего отеля
««Обезглавленная Церковь», основанная в 1868 году в цитадели»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150€128 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
6 часов
Душевный и солнечный Самарканд: трансфер + обзорная экскурсия + фотосессия
Программа 3 в 1 с самыми яркими достопримечательностями города
«Приглашаем вас в древний Самарканд: мавзолей Тамерлана и сказочный Регистан, соборная мечеть Биби-Ханым и панорама города с мечети Хазрет-Хызр»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€170 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина6 сентября 2023Один из лучших гидов, с которым мне довелось столкнуться на Трипстере: потрясающий рассказчик, внимательный и приятный собеседник, человек интеллигентный, с прекрасным чувством юмора и потрясающей эрудицией. С удовольствием буду рекомендовать его своим знакомым!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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