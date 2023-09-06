Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Самарканда

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Самарканде на русском языке, цены от €29, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Русский Самарканд: прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
3%
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Русский Самарканд: прогулка в мини-группе
Разглядеть следы наследия Российской империи на улочках восточного города
Начало: У вашего отеля
«Реликвии храма — вышитые иконы»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3029 за человека
Квест по Русскому Самарканду
🚶 Пешая
скидка
15%
Квест
3 часа
Квест по Русскому Самарканду
Отыскать русский дух в восточном городе во время увлекательной прогулки по историческому центру
Начало: У вашего отеля
««Обезглавленная Церковь», основанная в 1868 году в цитадели»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150128 за всё до 5 чел.
Душевный и солнечный Самарканд: трансфер + обзорная экскурсия + фотосессия
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
Душевный и солнечный Самарканд: трансфер + обзорная экскурсия + фотосессия
Программа 3 в 1 с самыми яркими достопримечательностями города
«Приглашаем вас в древний Самарканд: мавзолей Тамерлана и сказочный Регистан, соборная мечеть Биби-Ханым и панорама города с мечети Хазрет-Хызр»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
170 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    6 сентября 2023
    Русский Самарканд: прогулка в мини-группе
    Один из лучших гидов, с которым мне довелось столкнуться на Трипстере: потрясающий рассказчик, внимательный и приятный собеседник, человек интеллигентный, с прекрасным чувством юмора и потрясающей эрудицией. С удовольствием буду рекомендовать его своим знакомым!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Русский Самарканд: прогулка в мини-группе
  2. Квест по Русскому Самарканду
  3. Душевный и солнечный Самарканд: трансфер + обзорная экскурсия + фотосессия
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Площадь Регистан
  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 29 до 170 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 1 ⭐ отзыв, цены от €29. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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