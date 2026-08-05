Из Самарканда к истокам: Шахрисабз, плато Дьявола и селение Мираки
Проклятье Тамерлана, сельский быт и возрождение наследия
Откройте портал в прошлое в Шахрисабзе — колыбели великого Амира Темура. Под сенью вековых стен вы ступите на землю, где билось сердце империи. Встретитесь с мастером, который воссоздал дворец Тамерлана. Горное селение Мираки покажет вам живые традиции. А ещё вы полюбуетесь неземными пейзажами плато Дьявола.
Описание экскурсии
Мы поедем через перевал Тахтакарача, откуда открываются виды на ущелья Каратегинского хребта, скалы и извилистые горные дороги.
Долина демонов и плато Дьявола. Вы увидите причудливые валуны, напоминающие лица демонов и древних божеств, и услышите легенды об их происхождении. Сколько тайн хранят эти изваяния!
Горное селение Мираки. Вы познакомитесь с укладом кишлака, где время словно замерло, а традиции остались нетронутыми. Обсудим, как ландшафты формировали архитектуру и мировоззрение жителей.
Обед. Здесь можем организовать обед на топчанах с видом на горы. Вы попробуете блюда из тандырной баранины, узнаете о её культовом значении и секретах приготовления шедевров.
Шахрисабз — родина Амира Темура. Вас ждёт прогулка по Старому городу среди торговых куполов, древних бань и мечетей. Вы погрузитесь в историю Великого шёлкового пути и осмотрите памятники тимуридской эпохи:
руины дворца Ак-Сарай
комплекс Дорус-Саодат, где лежат сыновья Темура
мавзолей Дорус-Тиловат, который связан с его наставником и отцом
а также мечети, медресе и уютные парки
Посетим галерею, которая создала макет Ак-Сарая. Вы встретитесь с мастером, вдохнувшим новую жизнь в это сооружение. Он представит тщательно воссозданный макет Ак-Сарая и расскажет, как возродил этот образ через традиционные техники.
А ещё вы узнаете:
как великий полководец повлиял на историю региона, как (не) был погребён — и кого настигло «проклятье Тамерлана»
какую роль играл шейх Шамсиддин Кулал в суфийской традиции
чем отличается архитектура эпохи Тимуридов
как средневековые мастера возводили сооружения, которые впечатляют даже спустя 6 веков
Примерный тайминг
9:00 — выезд из отеля 10:30–12:00 — перевал Тахтакарача и Долина демонов 12:30–15:30 — Шахрисабз 15:30–17:00 — горное село Мираки 17:00 — возвращение в Самарканд
Организационные детали
Поедем на авто Chevrolet Malibu, Tracker, Gentra или Cobalt. Маршрут около 200 км
Входные билеты оплачиваются отдельно — от $10 с чел. По вашему желанию организуем обед или ужин за доплату
Можем провести экскурсию для большего количества участников — обсудим в переписке
Рекомендуем экскурсию взрослым и детям от 7 лет
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николас — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы создаём не просто экскурсии, а истории любви к городу. Наша цель — навсегда поселить в вашем сердце неповторимую атмосферу!
Я работаю в команде с такими же увлеченными и надёжными коллегами. читать дальшеуменьшить
Мы виртуозно владеем чистым русским языком и знаем, как превратить прогулку в яркое, живое и незабываемое приключение.
Мы досконально знаем историю и обожаем рассказывать её так, чтобы она оживала перед вами — с душой, тонким юмором и неожиданными фактами. Наши маршруты выходят за рамки обычного: не только знаковые места, но и скрытые жемчужины, известные лишь местным.
С нами вы проживёте каждую историческую эпоху, ощущая её дыхание и становясь частью её повествования.
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