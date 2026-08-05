Откройте портал в прошлое в Шахрисабзе — колыбели великого Амира Темура. Под сенью вековых стен вы ступите на землю, где билось сердце империи. Встретитесь с мастером, который воссоздал дворец Тамерлана. Горное селение Мираки покажет вам живые традиции. А ещё вы полюбуетесь неземными пейзажами плато Дьявола.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы поедем через перевал Тахтакарача, откуда открываются виды на ущелья Каратегинского хребта, скалы и извилистые горные дороги.

Долина демонов и плато Дьявола. Вы увидите причудливые валуны, напоминающие лица демонов и древних божеств, и услышите легенды об их происхождении. Сколько тайн хранят эти изваяния!

Горное селение Мираки. Вы познакомитесь с укладом кишлака, где время словно замерло, а традиции остались нетронутыми. Обсудим, как ландшафты формировали архитектуру и мировоззрение жителей.

Обед. Здесь можем организовать обед на топчанах с видом на горы. Вы попробуете блюда из тандырной баранины, узнаете о её культовом значении и секретах приготовления шедевров.

Шахрисабз — родина Амира Темура. Вас ждёт прогулка по Старому городу среди торговых куполов, древних бань и мечетей. Вы погрузитесь в историю Великого шёлкового пути и осмотрите памятники тимуридской эпохи:

руины дворца Ак-Сарай

комплекс Дорус-Саодат, где лежат сыновья Темура

мавзолей Дорус-Тиловат, который связан с его наставником и отцом

а также мечети, медресе и уютные парки

Посетим галерею, которая создала макет Ак-Сарая. Вы встретитесь с мастером, вдохнувшим новую жизнь в это сооружение. Он представит тщательно воссозданный макет Ак-Сарая и расскажет, как возродил этот образ через традиционные техники.

А ещё вы узнаете:

как великий полководец повлиял на историю региона, как (не) был погребён — и кого настигло «проклятье Тамерлана»

какую роль играл шейх Шамсиддин Кулал в суфийской традиции

чем отличается архитектура эпохи Тимуридов

как средневековые мастера возводили сооружения, которые впечатляют даже спустя 6 веков

Примерный тайминг

9:00 — выезд из отеля

10:30–12:00 — перевал Тахтакарача и Долина демонов

12:30–15:30 — Шахрисабз

15:30–17:00 — горное село Мираки

17:00 — возвращение в Самарканд

Организационные детали