Приглашаем вас в путешествие по историческому Шахрисабзу и загадочному Плато Дьявола, которое начинается всего в 90 км от Самарканда.Вас ожидает погружение в мир древних сказаний и архитектурных шедевров, созданных в

эпоху великого завоевателя Тамерлана. Мы проведем вас через живописные горные долины, покажем Плато Дьявола с его невероятными каменными формациями и расскажем удивительные истории о прошлом этих мест. Вы увидите дворец Ак-Сарай, мавзолеи Дорус Саодат и Дорус Тиловат, где похоронены предки и наставники Тамерлана. Эта экскурсия - не просто осмотр достопримечательностей, это путешествие в глубину веков, которое оставит неизгладимые впечатления. Транспорт до места включен в стоимость, а входные билеты доступны за дополнительную плату

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Плато Дьявола

Мы проедем через величественные горные ущелья и панорамные перевалы Каратегинского хребта. Поднимемся на его высшую точку Тахта-Карача и полюбуемся видами на рельефные скалы и плодородные долины. А еще я покажу вам Плато Дьявола — загадочное место с гигантскими каменными изваяниями причудливых форм — и поделюсь версиями его происхождения.

Древний Шахрисабз

Это город, где родился великий Тамерлан. Вы услышите связанные с ним героические истории и легенды. А также увидите руины принадлежавшего ему роскошного дворца Ак-Сарай и комплекс Дорус Саодат, где хранятся склепы двух его сыновей. Кроме того, посетите мавзолей Дорус Тиловат — в нем покоятся духовный наставник Тимура и его отец.

Организационные детали