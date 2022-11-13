Плато Дьявола и загадочный Шахрисабз

Посетить один из древнейших городов Центральной Азии и полюбоваться живописным горным плато

5
1 отзыв
В 90 км от Самарканда раскинулся утопающий в цветущих садах Шахрисабз.

Вы увидите его архитектурные сокровища — дворцы, мавзолеи, мечети — и услышите много интересного о Тамерлане. Ведь именно здесь он родился и вырос. Кроме того, по пути я покажу вам горные долины и Плато Дьявола с причудливыми каменными глыбами.
Плато Дьявола и загадочный Шахрисабз
Плато Дьявола и загадочный Шахрисабз
Плато Дьявола и загадочный Шахрисабз
Плато Дьявола и загадочный Шахрисабз
Плато Дьявола и загадочный Шахрисабз
Плато Дьявола и загадочный Шахрисабз
Плато Дьявола и загадочный Шахрисабз
Плато Дьявола и загадочный Шахрисабз
Плато Дьявола и загадочный Шахрисабз
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Описание

Что вас ожидает

Плато Дьявола

Мы проедем через величественные горные ущелья и панорамные перевалы Каратегинского хребта. Поднимемся на его высшую точку Тахта-Карача и полюбуемся видами на рельефные скалы и плодородные долины. А еще я покажу вам Плато Дьявола — загадочное место с гигантскими каменными изваяниями причудливых форм — и поделюсь версиями его происхождения.

Древний Шахрисабз

Это город, где родился великий Тамерлан. Вы услышите связанные с ним героические истории и легенды. А также увидите руины принадлежавшего ему роскошного дворца Ак-Сарай и комплекс Дорус Саодат, где хранятся склепы двух его сыновей. Кроме того, посетите мавзолей Дорус Тиловат — в нем покоятся духовный наставник Тимура и его отец.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно — 8$ с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
А
13 ноя 2022
Хотим сказать больше спасибо Тимуру! Очень приятный, легкий в общении, отвечает на все, даже самые глупые, вопросы, не дает скучать, постоянно рассказывает разные интересные истории и исторические факты. Если вы хотите прокатиться через горы с обалденными видами, погрузиться в историю жизни Великого полководца, однозначно рекомендуем!
P.S. Тимур, спасибо вам за классные фотки:)
Хотим сказать больше спасибо Тимуру! Очень приятный, легкий в общении, отвечает на все, даже самые глупые,

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