Приглашаем вас в путешествие по историческому Шахрисабзу и загадочному Плато Дьявола, которое начинается всего в 90 км от Самарканда.
Вас ожидает погружение в мир древних сказаний и архитектурных шедевров, созданных в
Вас ожидает погружение в мир древних сказаний и архитектурных шедевров, созданных в
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные горные ущелья
- 🏰 Исторические руины дворца Ак-Сарай
- 🗿 Загадочные каменные изваяния Плато Дьявола
- 🕌 Посещение комплекса Дорус Саодат
- 🚗 Транспорт включен в стоимость
Что можно увидеть
- Плато Дьявола
- Дворец Ак-Сарай
- Комплекс Дорус Саодат
- Мавзолей Дорус Тиловат
Описание экскурсии
Плато Дьявола
Мы проедем через величественные горные ущелья и панорамные перевалы Каратегинского хребта. Поднимемся на его высшую точку Тахта-Карача и полюбуемся видами на рельефные скалы и плодородные долины. А еще я покажу вам Плато Дьявола — загадочное место с гигантскими каменными изваяниями причудливых форм — и поделюсь версиями его происхождения.
Древний Шахрисабз
Это город, где родился великий Тамерлан. Вы услышите связанные с ним героические истории и легенды. А также увидите руины принадлежавшего ему роскошного дворца Ак-Сарай и комплекс Дорус Саодат, где хранятся склепы двух его сыновей. Кроме того, посетите мавзолей Дорус Тиловат — в нем покоятся духовный наставник Тимура и его отец.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость
- Входные билеты оплачиваются дополнительно — 8$ с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Место встречи уточняется с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваш гид в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 504 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Тимур, я лицензированный гид в Самарканде. Работаю в туризме уже почти 10 лет. С радостью расскажу о традициях, истории и культуре нашего города. С нетерпением жду встречи с вами.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 43 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия, много новой информации, потрясающее места и очень вкусный обед
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Д
Нам очень понравилась вчерашняя экскурсия с Тимуром. показал нам красивые места и хорошо знает историю. Еще Тимур поделился с некоторыми традициями и дал некоторые рекомендации по городу.
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И
Экскурсия с Тимуром «Плато Дьявола и загадочный Шахрисабз» превзошла все ожидания. Маршрут очень насыщенный и при этом комфортный: потрясающие природные виды Плато Дьявола, захватывающие истории и атмосфера древнего Шахрисабза. Тимур
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М
Хорошее знание истории и местных традиций, доступное изложение материала, аккуратное вождение автомобиля. Вежливое и дружелюбное отношение. Спасибо большое за экскурсию!
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А
Большое спасибо Тимуру - замечательному гиду и Шавкату - замечательному водителю:)
Всё было организовано чётко, без каких-либо накладок. В горах потрясающе красиво, жаль только, что на Плато Дьявола все камни разрисованы
Всё было организовано чётко, без каких-либо накладок. В горах потрясающе красиво, жаль только, что на Плато Дьявола все камни разрисованы
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Отлично организованная экскурсия в Шахрисабз. Несмотря на то что дорога из Самарканда занимает достаточно времени, Тимур не давал скучать в дороге, рассказывая об истории Шахрисабза, для кого и чего строились
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