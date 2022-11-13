Мы проедем через величественные горные ущелья и панорамные перевалы Каратегинского хребта. Поднимемся на его высшую точку Тахта-Карача и полюбуемся видами на рельефные скалы и плодородные долины. А еще я покажу вам Плато Дьявола — загадочное место с гигантскими каменными изваяниями причудливых форм — и поделюсь версиями его происхождения.
Это город, где родился великий Тамерлан. Вы услышите связанные с ним героические истории и легенды. А также увидите руины принадлежавшего ему роскошного дворца Ак-Сарай и комплекс Дорус Саодат, где хранятся склепы двух его сыновей. Кроме того, посетите мавзолей Дорус Тиловат — в нем покоятся духовный наставник Тимура и его отец.