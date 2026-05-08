Серпантин приведёт нас в город среди гор и долин, где родился и вырос Амир Темур. Вы узнаете, как это место сформировало одного из сильнейших правителей в истории. Посетите дворец Ак-Сарай, усыпальницы его отца и сыновей Дорут-Тиловат и Дорус-Саодат.
Услышите о личности, власти, а также наследии вождя — архитектуре и традициях, в которых великое прошлое продолжает жить.
Услышите о личности, власти, а также наследии вождя — архитектуре и традициях, в которых великое прошлое продолжает жить.
Описание экскурсии
Долина демонов
Поедем через нацпарк «Амонкутан». Понаблюдаем за сменой ландшафтов и остановимся в Долине демонов. Побеседуем о природе и названии места. А ещё полюбуемся видами — отсюда Шахрисабз открывается как на ладони.
Родина Тамерлана
Изучим город, где родился и начал свой путь великий полководец.
Вы увидите:
- дворец Ак-Сарай — грандиозные руины летней резиденции. Даже остатки порталов поражают масштабами
- мавзолей Дорут-Тиловат — усыпальницу близких завоевателя, один из духовных центров Шахрисабза
- мемориал Дорус-Саодат — развалины родового некрополя
И узнаете:
- о становлении личности Амира Темура
- амбициях правителя, идеях о вечности и власти
- семье Тамерлана и эпохе Тимуридов
- символизме «белого дворца» и династической усыпальницы
- роли религии в жизни и политике
А также попробуете традиционное блюдо региона — мясо, приготовленное в тандыре.
Организационные детали
- Едем на Chevrolet Cobalt. Дорога в обе стороны займёт ~4 ч
- Дополнительно оплачиваются: входные билеты — ~300 ₽, обед — ~1000 ₽, фотосессия (по желанию)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рустам — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 37 туристов
Я основатель небольшой команды близких по духу людей. Наша специализация — природные маршруты, нетронутая красота в шаге от привычных дорог, лёгкий треккинг, комплексные туры. Мы отведём вас в самые интересные и живописные природные уголки близ Самарканда, идеальные для прогулок, отдыха и созерцания.
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии на «Из Самарканда в колыбель империи Тамерлана - Шахрисабз»
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадочный Шахрисабз и проклятие Тамерлана
Побывать на родине Тамерлана и раскрыть тайну, связанную с его гробницей
12 мая в 09:00
13 мая в 09:00
$160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Древний Шахрисабз - родина Тамерлана (из Самарканда)
Погрузитесь в историю Шахрисабза, родного города Тамерлана. Посетите древние руины, мавзолеи и ремесленные мастерские. Узнайте о суфизме и культуре Тимуридов
Начало: У вашего отеля в Самарканде
Сегодня в 09:00
10 мая в 09:00
$170 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное о Самарканде и империи Тамерлана
Погрузитесь в величественную историю Самарканда, узнайте о Тамерлане и его вкладе в мировую культуру
Завтра в 14:00
10 мая в 14:00
$140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Едем из Самарканда в Шахрисабз
Путешествие в Шахрисабз - это уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре древнего мира. Посетите места, где жил великий Тамерлан
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 мая в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
от $200 за человека