Серпантин приведёт нас в город среди гор и долин, где родился и вырос Амир Темур. Вы узнаете, как это место сформировало одного из сильнейших правителей в истории. Посетите дворец Ак-Сарай, усыпальницы его отца и сыновей Дорут-Тиловат и Дорус-Саодат. Услышите о личности, власти, а также наследии вождя — архитектуре и традициях, в которых великое прошлое продолжает жить.

Описание экскурсии

Долина демонов

Поедем через нацпарк «Амонкутан». Понаблюдаем за сменой ландшафтов и остановимся в Долине демонов. Побеседуем о природе и названии места. А ещё полюбуемся видами — отсюда Шахрисабз открывается как на ладони.

Родина Тамерлана

Изучим город, где родился и начал свой путь великий полководец.

Вы увидите:

дворец Ак-Сарай — грандиозные руины летней резиденции. Даже остатки порталов поражают масштабами

мавзолей Дорут-Тиловат — усыпальницу близких завоевателя, один из духовных центров Шахрисабза

мемориал Дорус-Саодат — развалины родового некрополя

И узнаете:

о становлении личности Амира Темура

амбициях правителя, идеях о вечности и власти

семье Тамерлана и эпохе Тимуридов

символизме «белого дворца» и династической усыпальницы

роли религии в жизни и политике

А также попробуете традиционное блюдо региона — мясо, приготовленное в тандыре.

Организационные детали