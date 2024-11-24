Огромное спасибо за экскурсию Парвизу! Мы не просто ходили до последнего нашего вопроса, но ещё и сделали техническую паузу на

переодевание в теплую одежду из-за внезапного холода. Это было очень заботливо) Парвиз!) Большое вам спасибо, вы замечательный человек! И спасибо за рекомендацию ресторана, после экскурсии мы съели полуторакилограммовую баранью лопатку, было незабываемо)) Рекомендуем от всей души)

Были на вечерней экскурсии по Самарканду. Проводил Парвиз. Было очень интересно! Много информации, она хорошо структурирована, подана очень доступно и

логично. Не смотря на обилие интереснейших подробностей и деталей, Парвиз не терял нить повествования. Был доброжелательным и приветливым. Понравилось, насколько глубоко он владеет информацией, видно, что человек увлечен и по-настоящему любит историю. Остались очень довольны!

29 октября мы участвовали в вечерней экскурсии с гидом Содикжоном семьей в 5 человек, трое из которых дети в возрасте

5-18. Понравилось всем, Содик очень информативно познакомил со всеми объектами, страной, обычаями и историей, даже подростки не теряли интерес. Достаточно интерактивно с нами взаимодействовал, был очень вежлив и внимателен. Однозначно рекомендуем!

отличный рассказчик, за время прогулки узнали очень много о культуре и истории Самарканда. Отдельное спасибо за фотографии и подсказки лучших ракурсов для фото.

С Светлана

Нашим гидом был Щохрух Очень интеллигентный, начитанный, образованный, эрудированный молодой человек Отдавался экскурсии всей душой. Было очень познавательно и увлекательно. Будем в Самарканде, обязательно закажем Шохруха еще раз. У него есть классная экскурсия с фотосессией, вот ее мы обязательно забронируем в следующую поездку