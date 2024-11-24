Памятник Тамерлану – экскурсии в Самарканде

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Тамерлану» в Самарканде на русском языке, цены от $22, скидки до 12%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Вечерняя прогулка по Самарканду
Пешая
30 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя прогулка по знаковым местам Самарканда
Вечерняя экскурсия по Самарканду позволит насладиться атмосферой восточной сказки, осмотреть знаковые места и сделать эффектные снимки
Начало: У входа в мавзолей Тамерлана
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$52 за всё до 6 чел.
10000 шагов по древнему Самарканду
Пешая
27 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
10000 шагов по древнему Самарканду: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда, пройдя 10000 шагов по его историческим местам. Увидите памятники, махаллю и бурлящий восточный базар
Сегодня в 10:30
Завтра в 04:30
$173 за всё до 7 чел.
Ваш вечер в Самарканде
Пешая
скидка
12%
3.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Ваш вечер в Самарканде
Ощутить волшебство подсвеченного города и посмотреть на достопримечательности под другим углом
Начало: У памятника Тамерлану
Расписание: ежедневно в 16:00 и 20:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
25$22 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    24 ноября 2024
    Вечерняя прогулка по Самарканду
    Огромное спасибо за экскурсию Парвизу! Мы не просто ходили до последнего нашего вопроса, но ещё и сделали техническую паузу на
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    переодевание в теплую одежду из-за внезапного холода. Это было очень заботливо) Парвиз!) Большое вам спасибо, вы замечательный человек! И спасибо за рекомендацию ресторана, после экскурсии мы съели полуторакилограммовую баранью лопатку, было незабываемо)) Рекомендуем от всей души)

  • А
    Александр
    8 ноября 2024
    Вечерняя прогулка по Самарканду
    Были на вечерней экскурсии по Самарканду. Проводил Парвиз. Было очень интересно! Много информации, она хорошо структурирована, подана очень доступно и
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    логично. Не смотря на обилие интереснейших подробностей и деталей, Парвиз не терял нить повествования. Был доброжелательным и приветливым. Понравилось, насколько глубоко он владеет информацией, видно, что человек увлечен и по-настоящему любит историю. Остались очень довольны!

  • А
    Анастасия
    6 ноября 2024
    Вечерняя прогулка по Самарканду
    29 октября мы участвовали в вечерней экскурсии с гидом Содикжоном семьей в 5 человек, трое из которых дети в возрасте
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    5-18. Понравилось всем, Содик очень информативно познакомил со всеми объектами, страной, обычаями и историей, даже подростки не теряли интерес. Достаточно интерактивно с нами взаимодействовал, был очень вежлив и внимателен. Однозначно рекомендуем!

  • N
    Natalya
    10 мая 2024
    10000 шагов по древнему Самарканду
    Наше знакомство с Самаркандом и прогулка по городу состоялась с прекрасным человеком, гидом Шохрух. Отлично спланированная экскурсия. Интересно, познавательно. Шохрух
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    отличный рассказчик, за время прогулки узнали очень много о культуре и истории Самарканда. Отдельное спасибо за фотографии и подсказки лучших ракурсов для фото.

  • С
    Светлана
    7 мая 2024
    10000 шагов по древнему Самарканду
    Нашим гидом был Щохрух Очень интеллигентный, начитанный, образованный, эрудированный молодой человек Отдавался экскурсии всей душой. Было очень познавательно и увлекательно. Будем в Самарканде, обязательно закажем Шохруха еще раз. У него есть классная экскурсия с фотосессией, вот ее мы обязательно забронируем в следующую поездку
    Нашим гидом был ЩохрухНашим гидом был ЩохрухНашим гидом был ЩохрухНашим гидом был ЩохрухНашим гидом был ЩохрухНашим гидом был ЩохрухНашим гидом был Щохрух
  • А
    Александр
    5 мая 2024
    10000 шагов по древнему Самарканду
    Экскурсия понравилась, наш гид Самира профессионал, к тому же патриот своей страны. Наверное, можно найти подобные услуги дешевле, но мы понимали, что здесь будет хороший уровень.
    Экскурсия понравилась, наш гид Самира профессионал, к тому же патриот своей страны. Наверное, можно найти подобныеЭкскурсия понравилась, наш гид Самира профессионал, к тому же патриот своей страны. Наверное, можно найти подобныеЭкскурсия понравилась, наш гид Самира профессионал, к тому же патриот своей страны. Наверное, можно найти подобные

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Памятник Тамерлану»

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  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в декабре 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Памятник Тамерлану" можно забронировать 3 экскурсии от 22 до 173 со скидкой до 12%. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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