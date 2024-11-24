2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя прогулка по знаковым местам Самарканда
Вечерняя экскурсия по Самарканду позволит насладиться атмосферой восточной сказки, осмотреть знаковые места и сделать эффектные снимки
Начало: У входа в мавзолей Тамерлана
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$52 за всё до 6 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
10000 шагов по древнему Самарканду: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда, пройдя 10000 шагов по его историческим местам. Увидите памятники, махаллю и бурлящий восточный базар
Сегодня в 10:30
Завтра в 04:30
$173 за всё до 7 чел.
скидка
12%
3.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Ваш вечер в Самарканде
Ощутить волшебство подсвеченного города и посмотреть на достопримечательности под другим углом
Начало: У памятника Тамерлану
Расписание: ежедневно в 16:00 и 20:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
25$22 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья24 ноября 2024Огромное спасибо за экскурсию Парвизу! Мы не просто ходили до последнего нашего вопроса, но ещё и сделали техническую паузу на
- ААлександр8 ноября 2024Были на вечерней экскурсии по Самарканду. Проводил Парвиз. Было очень интересно! Много информации, она хорошо структурирована, подана очень доступно и
- ААнастасия6 ноября 202429 октября мы участвовали в вечерней экскурсии с гидом Содикжоном семьей в 5 человек, трое из которых дети в возрасте
- NNatalya10 мая 2024Наше знакомство с Самаркандом и прогулка по городу состоялась с прекрасным человеком, гидом Шохрух. Отлично спланированная экскурсия. Интересно, познавательно. Шохрух
- ССветлана7 мая 2024Нашим гидом был Щохрух Очень интеллигентный, начитанный, образованный, эрудированный молодой человек Отдавался экскурсии всей душой. Было очень познавательно и увлекательно. Будем в Самарканде, обязательно закажем Шохруха еще раз. У него есть классная экскурсия с фотосессией, вот ее мы обязательно забронируем в следующую поездку
- ААлександр5 мая 2024Экскурсия понравилась, наш гид Самира профессионал, к тому же патриот своей страны. Наверное, можно найти подобные услуги дешевле, но мы понимали, что здесь будет хороший уровень.
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Памятник Тамерлану»
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