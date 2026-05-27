Приглашаем познакомиться с родиной полководца и завоевателя, основателя империи Тимуридов. Вы увидите архитектуру эпохи Темура: дворец Ак-Сарай, священные комплексы и мемориалы. Узнаете о становлении империи и сможете ощутить масштаб личности Тамерлана. А в завершение пообедаем бараниной из тандыра с видом на горы.
Описание экскурсии
- Дворец Ак-Сарай в историческом центре города. Увидим руины входного портала некогда роскошной резиденции Амира Темура.
- Архитектурный ансамбль Чубин. Осмотрим древнюю мечеть, жилые и учебные помещения.
- Комплекс Дорут-Тиловат — послушаем тишину священного места, которое связано с духовными наставниками Темура.
- Комплекс Дорус-Саодат — мемориальный ансамбль, где планировалось захоронение Тамерлана. Поговорим о прошлом, архитектуре и поищем смысл в деталях.
- Обед в горах. Вы попробуете традиционную баранину, приготовленную в тандыре — мясо получается мягким, сочным и с характерным ароматом дыма.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле. Дорога занимает около 1,5 часов в одну сторону, в каждой локации поводим ок. 40 минут.
- Дополнительные расходы (по желанию): обед (тандыр из 1 кг баранины — ок. 260 000 сум, салаты — от 30 000 до 35 000 сум за порцию), входные билеты — $4-5.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любой точке Самарканда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аиша — Организатор в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 414 туристов
Я администратор нашей команды гидов и турагентства. Мы работаем в сфере туризма в ОАЭ с 2010 года, проводим авторские экскурсии по всем семи эмиратам. В нашей команде — лицензированные гиды и опытные водители, которые с душой и знанием показывают настоящие Эмираты. С радостью организуем для вас незабываемые путешествия!
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии на «Из Самарканда в Шахрисабз: знакомство с родиной Амира Темура»
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Самарканда - в древний Шахрисабз
Шахрисабз - зелёный город с богатой историей. Посетите мавзолеи, мечети и дворцы, связанные с Амиром Тимуром, и насладитесь горными пейзажами
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
$160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Горные пейзажи и магия восточной кухни: дегустация тандыр-кебаба
Вас ждет незабываемое путешествие по вкусам Узбекистана: от изысканных вин до аутентичного тандыр-кебаба в горах Самарканда
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$193 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Из Самарканда - в древний Шахрисабз в группе
Погрузитесь в историю Шахрисабза: руины дворца Аксарай, мечеть Кок Гумбаз и мавзолеи. Откройте для себя культуру и архитектуру времён Амира Тимура
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
29 мая в 09:30
$120 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Самарканда в Шахрисабз: история Тимуридов, горы и вкусы региона
Начало: Мавзолей Гур-Эмир
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$148.50
$165 за всё до 6 чел.
от $220 за экскурсию