Попробовать барашка, запеченного в тандыре, и насладиться красотой гор

Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие за пределы Самарканда. Нас ждут живописные горы, обзорные площадки и дегустация запеченного в тандыре мяса барана.

Мы побываем в месте, где снимался легендарный советский фильм «Апачи» с Гойко Митичем в главной роли, попадем в аутентичный кишлак и узнаем о быте и культуре местных.
5
1 отзыв
Попробовать барашка, запеченного в тандыре, и насладиться красотой гор
Попробовать барашка, запеченного в тандыре, и насладиться красотой гор
Попробовать барашка, запеченного в тандыре, и насладиться красотой гор
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что вас ожидает:

  • Горный перевал
  • Место, где снимали советский фильм «Апачи»
  • Базар на высшей точке перевала
  • Можно прокататься на осликах в кишлаках
  • Чайхана, где готовят «Тандыр гушт» в горах
  • Местный кишлак и знакомство с жителями

Описание экскурсии

По аутентичным местам визитной карточки Узбекистана Мы отправимся за Самарканд. Насладимся красотой гор, попробуем мясо «Тандыр гушт», побываем в горах, покатаемся на осликах, посмотрим место, где снимали фильм про индейцев. Заглянем в местный аутентичный кишлак и пообщаемся с местными, увидим, как они живут, и сделаем кучу фотографий. На высшей точке перевала мы сделаем легкий хайкинг среди причудливых камней — в советское время в этой местности снимали фильм «Апачи» с Гойко Митичем.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Горный перевал
  • Место, где снимали советский фильм «Апачи»
  • Базар на высшей точке перевала
  • Можно прокататься на осликах в кишлаках
  • Чайхана, где готовят «Тандыр гушт» в горах
  • Местный кишлак и знакомство с жителями
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Питание
  • Спиртные напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель, вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Можете взять с собой хорошие вина
  • Так как в горах выбор небольшой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
О
12 мар 2024
Причудливые камни, кишлак, ослик, барашек из тандыра- супер.
Винная дегустация- на любителя. Совсем «особенное» вино).
Фото супер.
Гид Джамшед полностью подстраивался под нас. Мы замерзли в горах. Маршрут пришлось сократить.

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