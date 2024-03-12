Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие за пределы Самарканда. Нас ждут живописные горы, обзорные площадки и дегустация запеченного в тандыре мяса барана.
Мы побываем в месте, где снимался легендарный советский фильм «Апачи» с Гойко Митичем в главной роли, попадем в аутентичный кишлак и узнаем о быте и культуре местных.
Мы побываем в месте, где снимался легендарный советский фильм «Апачи» с Гойко Митичем в главной роли, попадем в аутентичный кишлак и узнаем о быте и культуре местных.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что вас ожидает:
- Горный перевал
- Место, где снимали советский фильм «Апачи»
- Базар на высшей точке перевала
- Можно прокататься на осликах в кишлаках
- Чайхана, где готовят «Тандыр гушт» в горах
- Местный кишлак и знакомство с жителями
Описание экскурсии
По аутентичным местам визитной карточки Узбекистана Мы отправимся за Самарканд. Насладимся красотой гор, попробуем мясо «Тандыр гушт», побываем в горах, покатаемся на осликах, посмотрим место, где снимали фильм про индейцев. Заглянем в местный аутентичный кишлак и пообщаемся с местными, увидим, как они живут, и сделаем кучу фотографий. На высшей точке перевала мы сделаем легкий хайкинг среди причудливых камней — в советское время в этой местности снимали фильм «Апачи» с Гойко Митичем.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горный перевал
- Место, где снимали советский фильм «Апачи»
- Базар на высшей точке перевала
- Можно прокататься на осликах в кишлаках
- Чайхана, где готовят «Тандыр гушт» в горах
- Местный кишлак и знакомство с жителями
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Спиртные напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель, вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Можете взять с собой хорошие вина
- Так как в горах выбор небольшой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олеся
12 мар 2024
Причудливые камни, кишлак, ослик, барашек из тандыра- супер.
Винная дегустация- на любителя. Совсем «особенное» вино).
Фото супер.
Гид Джамшед полностью подстраивался под нас. Мы замерзли в горах. Маршрут пришлось сократить.
Винная дегустация- на любителя. Совсем «особенное» вино).
Фото супер.
Гид Джамшед полностью подстраивался под нас. Мы замерзли в горах. Маршрут пришлось сократить.
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