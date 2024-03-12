Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие за пределы Самарканда. Нас ждут живописные горы, обзорные площадки и дегустация запеченного в тандыре мяса барана. Мы побываем в месте, где снимался легендарный советский фильм «Апачи» с Гойко Митичем в главной роли, попадем в аутентичный кишлак и узнаем о быте и культуре местных.

Описание экскурсии

По аутентичным местам визитной карточки Узбекистана Мы отправимся за Самарканд. Насладимся красотой гор, попробуем мясо «Тандыр гушт», побываем в горах, покатаемся на осликах, посмотрим место, где снимали фильм про индейцев. Заглянем в местный аутентичный кишлак и пообщаемся с местными, увидим, как они живут, и сделаем кучу фотографий. На высшей точке перевала мы сделаем легкий хайкинг среди причудливых камней — в советское время в этой местности снимали фильм «Апачи» с Гойко Митичем.