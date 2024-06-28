Променад по гастроулице: скрытые сокровища узбекской кухни в Самарканде

Погулять по улице, которую знают только местные, и попробовать не парадную, а настоящую кухню страны
Я отвезу вас на улицу, которую в Самарканде знают только местные, ведь она — душа каждого самаркандца. Прогуливаясь по ней, вы услышите об особенностях кухни и о том, что больше всего нравится жителям. Познакомитесь с настоящими узбекскими махаллями и попробуете самые изысканные блюда!
Променад по гастроулице: скрытые сокровища узбекской кухни в Самарканде
Променад по гастроулице: скрытые сокровища узбекской кухни в Самарканде
Променад по гастроулице: скрытые сокровища узбекской кухни в Самарканде
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30

Описание экскурсии

Какой Самарканд вы увидите со мной

Максимально нетуристический, но реальный: с дивными разговорами «дув-дув гяпом», с махаллями, с дедушками, играющими в шахматы и шашки с раннего утра. Со старейшинами, которым вы зададите любой вопрос.

Что вас ожидает

Променад по гастрономической улице, на которой вы попробуете вкусные шедевры узбекской кухни. Как правило, эти блюда редко упоминаются в туристических путеводителях, но я не мог не поделиться ими с вами. В нашей программе:

  • Cумаляк, в котором чувствуются нотки хлеба и халвы, а консистенция напоминает манную кашу. Я расскажу, как и сколько дней его готовят
  • Халиса — блюдо, за которое отвечают мужчины. Процесс его приготовления занимает около 10 часов. Вы продегустируете блюдо, а мы вместе с поваром расскажем вам о главных секретах его приготовления
  • Нухат шурак по-самаркандски из говядины и нута. Вы узнаете, чем отличается самаркандская подача этого блюда. И причём здесь лепёшки — галлясие
  • Бичак — пирожки с зеленью или тыквой. Это квадратики из тонкого теста. Предупреждаю: если вы хоть раз попробовал бичак, вы обязательно захотите ещё
  • Ханум — у других народов это пельмени, манты, хинкали, позы и даже «ленивый дракон». Я расскажу, как готовят ханум в Самарканде, чем отличается рецепт по будням и праздникам. А также легенду о хозяйке, которая из-за неожиданного прихода мужа придумала это блюдо
  • Халвои тар — жидкая халва. Вы узнаете, как она связана с религиозными обрядами, причём здесь духи-хранители и крепкий сон
  • Курт (курут) — кисломолочный продукт из сушёной сузьмы. Поговорим о том, как он выручает странников и почему утоляет не только голод, но и жажду
  • Куза шурва — шурпа в горшочке. Бульон, нежное мясо, аромат специй. Шурпу в Узбекистане готовят по-разному, у каждой хозяйки свой рецепт. Но любят все одинаково — за быстроту приготовления и вкус
  • Выпечка и хлеб

Поговорим мы и об узбекском быте. Только представьте: горячий зелёный чай, ароматная еда и душевные разговоры. Я расскажу вам о знакомствах, о жизни до и после женитьбы. И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 6 лет
  • На дегустации вы попробуете небольшие порции вышеуказанных блюд, а на обед выберете любое понравившееся. Дегустация и обед оплачиваются отдельно — не больше €20/чел
  • По любому из указанных блюд я могу организовать вам индивидуальный мастер-класс с рассказами главного повара — подробности уточняйте в переписке
  • Экскурсия проходит на автомобиле премиум-класса Kia Sportage X-Line

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любом удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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