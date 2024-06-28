Я отвезу вас на улицу, которую в Самарканде знают только местные, ведь она — душа каждого самаркандца. Прогуливаясь по ней, вы услышите об особенностях кухни и о том, что больше всего нравится жителям. Познакомитесь с настоящими узбекскими махаллями и попробуете самые изысканные блюда!

Описание экскурсии

Какой Самарканд вы увидите со мной

Максимально нетуристический, но реальный: с дивными разговорами «дув-дув гяпом», с махаллями, с дедушками, играющими в шахматы и шашки с раннего утра. Со старейшинами, которым вы зададите любой вопрос.

Что вас ожидает

Променад по гастрономической улице, на которой вы попробуете вкусные шедевры узбекской кухни. Как правило, эти блюда редко упоминаются в туристических путеводителях, но я не мог не поделиться ими с вами. В нашей программе:

Cумаляк, в котором чувствуются нотки хлеба и халвы, а консистенция напоминает манную кашу. Я расскажу, как и сколько дней его готовят

Халиса — блюдо, за которое отвечают мужчины. Процесс его приготовления занимает около 10 часов. Вы продегустируете блюдо, а мы вместе с поваром расскажем вам о главных секретах его приготовления

Нухат шурак по-самаркандски из говядины и нута. Вы узнаете, чем отличается самаркандская подача этого блюда. И причём здесь лепёшки — галлясие

Бичак — пирожки с зеленью или тыквой. Это квадратики из тонкого теста. Предупреждаю: если вы хоть раз попробовал бичак, вы обязательно захотите ещё

Ханум — у других народов это пельмени, манты, хинкали, позы и даже «ленивый дракон». Я расскажу, как готовят ханум в Самарканде, чем отличается рецепт по будням и праздникам. А также легенду о хозяйке, которая из-за неожиданного прихода мужа придумала это блюдо

Халвои тар — жидкая халва. Вы узнаете, как она связана с религиозными обрядами, причём здесь духи-хранители и крепкий сон

Курт (курут) — кисломолочный продукт из сушёной сузьмы. Поговорим о том, как он выручает странников и почему утоляет не только голод, но и жажду

Куза шурва — шурпа в горшочке. Бульон, нежное мясо, аромат специй. Шурпу в Узбекистане готовят по-разному, у каждой хозяйки свой рецепт. Но любят все одинаково — за быстроту приготовления и вкус

Выпечка и хлеб

Поговорим мы и об узбекском быте. Только представьте: горячий зелёный чай, ароматная еда и душевные разговоры. Я расскажу вам о знакомствах, о жизни до и после женитьбы. И многое другое!

Организационные детали