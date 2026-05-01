Мастер-класс в Самарканде по приготовлению узбекского лагмана

Вы прикоснётесь к кулинарному наследию, которое передаётся из поколения в поколение. Освоите медитативный процесс ручного вытягивания тонких нитей лапши.
Воздух наполнится дразнящими ароматами зиры, бадьяна и жареного мяса, пока в казане томится насыщенная подлива. В завершение вечера разделите плоды своего творчества за щедрым дастарханом в уютной обстановке.
Описание мастер-класса
- Мастер-класс пройдёт в традиционном гостевом доме.
- Вы узнаете секреты аутентичного узбекского рецепта от хозяйки.
- Увидите настоящее мастерство: от замеса теста до ручного вытягивания тончайшей лапши.
- Сами станете поваром и приготовите два вида лагмана — наваристый суп и жареную лапшу.
- А затем насладитесь блюдами за традиционным дастарханом.
Организационные детали
- До места встречи вы добираетесь самостоятельно. Мы отправим вам геолокацию и поможем советом.
- Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет.
- Обязательных допрасходов нет. По желанию вы можете привезти с собой алкогольные напитки к обеду.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Оби-Рахмат
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаййо — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 22 туристов
Мы с командой с 2021 года проводим авторские прогулки и туры по всему Узбекистану — с душой и вниманием к деталям. Мы эксперты по древним городам Узбекистана: работаем в Ташкенте,
