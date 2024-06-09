Приглашаем вас в древний Самарканд: мавзолей Тамерлана и сказочный Регистан, соборная мечеть Биби-Ханым и панорама города с мечети Хазрет-Хызр.
Вы поторгуетесь на базаре, сосчитаете все оттенки синего в некрополе Шахи-Зинда, разгадаете тайну могилы пророка Даниила.
И попробуете плов! А параллельно мы сделаем для вас классные фото, которые пополнят семейную коллекцию.
Вы поторгуетесь на базаре, сосчитаете все оттенки синего в некрополе Шахи-Зинда, разгадаете тайну могилы пророка Даниила.
И попробуете плов! А параллельно мы сделаем для вас классные фото, которые пополнят семейную коллекцию.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Мы организуем для вас трансфер и со всеми удобствами домчим до Самарканда, где вас ждёт история старинного города и его главных точек. Мы не только расскажем о них, но и на каждой локации сделаем фотографии, которые вы получите сразу после экскурсии.
Вы полакомитесь свежими фруктами и сладостями на главном базаре города. А в центре плова оцените работу местных шеф-поваров и попробуете традиционный самаркандский плов.
Вы увидите:
- Мавзолей Гур-Эмир — великую царскую усыпальницу, где похоронен Тамерлан со своими потомками и духовным наставником. Мы расскажем вам о правлении, семье и легендах, связанных с жизнью Тамерлана.
- Площадь Регистан, куда ведут все дороги Самарканда. Здесь высокие минареты и средневековые медресе: Улугбека, Шердор и Тилля-Кари.
- Мечеть Биби-Ханым — самую большую мечеть 15 века во всей Центральной Азии, за строительством которой следила любимая жена Тамерлана. Вы узнаете об особенностях её возведения и осмотрите снаружи.
- Комплекс Шахи-Зинда с его резными мозаиками и голубыми куполами
- Мазар Святого Даниила — загадочную могилу библейского пророка. Мы расскажем, как здесь молятся представители трёх религиозных конфессий.
- Музей «Афросиаб» — зайдём в музей истории города. Вы услышите, что было на этом месте раньше и увидите сокровища музея: согдийскую фреску 6 века, оссуарии, монеты и многое другое.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Chevrolet Cobalt, с нами будет опытный водитель
- Все фото мы делаем на IPhone или Samsung с отличными камерами и отправляем сразу после экскурсии в удобный для вас мессенджер
- Восточный Сиабский базар не работает по понедельникам
- Для каждого участника у нас собой всегда есть бутылка минеральной воды
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: трансфер, сопровождение гида, фотосессия и дегустация местной кухни
- Отдельно оплачиваются входные билеты (их общая стоимость — $18 за человека)
- На площади Регистан есть возможность арендовать национальные костюмы для фотосессии ($10-60)
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дониёр — ваша команда гидов в Самарканде
Мы Дониёр, Одил, Шохрух и Александр. Родились и выросли в сказочном Самарканде. Уже более 6 лет проводим авторские экскурсии, туры и поездки по всему Узбекистану. Мы собрали команду профессионалов, которые влюблены в свой город и своё дело. В Самарканде много интересных достопримечательностей и самая вкусная восточная кухня. Вы будете очень довольны, мы вам обещаем!Задать вопрос
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