Приглашаем вас в древний Самарканд: мавзолей Тамерлана и сказочный Регистан, соборная мечеть Биби-Ханым и панорама города с мечети Хазрет-Хызр. Вы поторгуетесь на базаре, сосчитаете все оттенки синего в некрополе Шахи-Зинда, разгадаете тайну могилы пророка Даниила. И попробуете плов! А параллельно мы сделаем для вас классные фото, которые пополнят семейную коллекцию.

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Мы организуем для вас трансфер и со всеми удобствами домчим до Самарканда, где вас ждёт история старинного города и его главных точек. Мы не только расскажем о них, но и на каждой локации сделаем фотографии, которые вы получите сразу после экскурсии.

Вы полакомитесь свежими фруктами и сладостями на главном базаре города. А в центре плова оцените работу местных шеф-поваров и попробуете традиционный самаркандский плов.

Вы увидите:

Мавзолей Гур-Эмир — великую царскую усыпальницу, где похоронен Тамерлан со своими потомками и духовным наставником. Мы расскажем вам о правлении, семье и легендах, связанных с жизнью Тамерлана.

— великую царскую усыпальницу, где похоронен Тамерлан со своими потомками и духовным наставником. Мы расскажем вам о правлении, семье и легендах, связанных с жизнью Тамерлана. Площадь Регистан, куда ведут все дороги Самарканда. Здесь высокие минареты и средневековые медресе: Улугбека, Шердор и Тилля-Кари.

куда ведут все дороги Самарканда. Здесь высокие минареты и средневековые медресе: Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. Мечеть Биби-Ханым — самую большую мечеть 15 века во всей Центральной Азии, за строительством которой следила любимая жена Тамерлана. Вы узнаете об особенностях её возведения и осмотрите снаружи.

— самую большую мечеть 15 века во всей Центральной Азии, за строительством которой следила любимая жена Тамерлана. Вы узнаете об особенностях её возведения и осмотрите снаружи. Комплекс Шахи-Зинда с его резными мозаиками и голубыми куполами

с его резными мозаиками и голубыми куполами Мазар Святого Даниила — загадочную могилу библейского пророка. Мы расскажем, как здесь молятся представители трёх религиозных конфессий.

— загадочную могилу библейского пророка. Мы расскажем, как здесь молятся представители трёх религиозных конфессий. Музей «Афросиаб» — зайдём в музей истории города. Вы услышите, что было на этом месте раньше и увидите сокровища музея: согдийскую фреску 6 века, оссуарии, монеты и многое другое.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Chevrolet Cobalt, с нами будет опытный водитель

Все фото мы делаем на IPhone или Samsung с отличными камерами и отправляем сразу после экскурсии в удобный для вас мессенджер

Восточный Сиабский базар не работает по понедельникам

Для каждого участника у нас собой всегда есть бутылка минеральной воды

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет