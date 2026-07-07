Приглашаем на конную прогулку по бескрайним зелёным полям с видом на горы и аутентичные селения.
У вас получится, даже если вы ни разу не сидели в седле — инструктор подберёт вам лошадь, проведёт инструктаж и будет рядом, чтобы помочь.
У вас получится, даже если вы ни разу не сидели в седле — инструктор подберёт вам лошадь, проведёт инструктаж и будет рядом, чтобы помочь.
Описание экскурсии
- Заберём вас из Самарканда (30 мин).
- Инструктор подберёт вам лошадь, проведёт инструктаж и поможет подготовиться к поездке (30 мин).
- Вы прогуляетесь через сельскую местность, вдоль полей и понаблюдаете за повседневной жизнью людей (1 ч).
- Отвезём вас обратно в Самарканд (30 мин).
Организационные детали
- Трансфер из отеля и обратно включён в стоимость.
- Поедем на автомобиле Chevrolet Lacetti, Cobalt, Captiva или Honda Grand Starex.
- Программа подойдёт новичкам без опыта езды на лошади.
- Дети допускаются только в сопровождении взрослых.
- Перед прогулкой для вас проведут инструктаж по технике безопасности.
- Можем организовать программу в другое удобное для вас время по согласованию.
- С вами будет инструктор из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафо — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 820 туристов
Ассаламу алейкум, дорогие гости! Я родился и живу в Самарканде — городе, который невозможно не любить, — в семье реставраторов. Представляю команду лицензированных гидов-историков, влюблённых в Самарканд и его прошлое. Мы с радостью делимся историей, культурой и тайными уголками, которые оживают среди древних стен.
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии на «Верхом по окрестностям Самарканда»
Индивидуальная
до 4 чел.
Самарканд на авто
Посетить главные места города и прикоснуться к их истории в комфортном авто-пешеходном формате
Начало: Комплекс Шахи Зинда
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $109 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
О Самарканде с любовью
Увидеть, услышать и почувствовать главное о сказочном городе на обзорной экскурсии
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
от $188 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда
Понаблюдать за жизнью узбекской деревни и насладиться пейзажами - в сопровождении инструктора
Начало: По вашему адресу в Самарканде
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €129 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Чарующий Самарканд
Главные достопримечательности загадочного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У мавзолея Гур Эмир, гробница Тамерлана
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$31 за человека
-15%
до 1 августа
от $119 за человека