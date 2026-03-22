Отправляйтесь с нами за город и откройте для себя живописные окрестности Самарканда! Инструктор подготовит лошадей и обучит вас всем основам — программа подойдёт даже тем, кто садится в седло впервые. Маршрут проходит через тихие деревушки, поля и фруктовые сады, где ощущается дух сельской жизни. После прогулки мы доставим вас обратно — вдохновлёнными и полными ярких эмоций.

Описание экскурсии

Трансфер из Самарканда

Наш водитель позаботится, чтобы вы с комфортом добрались до места начала прогулки.

Знакомство с лошадьми и инструктаж

На месте вас встретит инструктор, который подготовит лошадей и подробно объяснит основы верховой езды.

Конная прогулка по окрестностям

Маршрут проходит через тихие деревушки, поля и фруктовые сады. Вы насладитесь природой, свежим воздухом и неспешным ритмом сельской жизни вдали от городской суеты.

Возвращение в Самарканд

После завершения прогулки — трансфер обратно в город с новыми впечатлениями.

Организационные детали