Отправляйтесь с нами за город и откройте для себя живописные окрестности Самарканда! Инструктор подготовит лошадей и обучит вас всем основам — программа подойдёт даже тем, кто садится в седло впервые. Маршрут проходит через тихие деревушки, поля и фруктовые сады, где ощущается дух сельской жизни. После прогулки мы доставим вас обратно — вдохновлёнными и полными ярких эмоций.
Описание экскурсии
Трансфер из Самарканда
Наш водитель позаботится, чтобы вы с комфортом добрались до места начала прогулки.
Знакомство с лошадьми и инструктаж
На месте вас встретит инструктор, который подготовит лошадей и подробно объяснит основы верховой езды.
Конная прогулка по окрестностям
Маршрут проходит через тихие деревушки, поля и фруктовые сады. Вы насладитесь природой, свежим воздухом и неспешным ритмом сельской жизни вдали от городской суеты.
Возвращение в Самарканд
После завершения прогулки — трансфер обратно в город с новыми впечатлениями.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Chevrolet Lacetti, Cobalt, Captiva или Honda Grand Starex
- В стоимость всё включено
- Продолжительность конной прогулки — 1 час. Трансфер занимает около 30 минут в одну сторону
- Программа 10+. Дети допускаются только в сопровождении взрослых
- На маршруте вас будет сопровождать опытный инструктор из нашей команды
ежедневно в 10:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фуркат — ваша команда гидов в Самарканде
Добро пожаловать в Самарканд — город легенд и восточного гостеприимства! Меня зовут Фуркат. Я родился и вырос здесь, знаю Самарканд таким, каким его чувствуют местные жители — с ароматом свежих лепёшек
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
анастасия
22 мар 2026
великолепные животные, красивые виды, прогулка очень приятная! за нами вовремя заехали, водитель вежливый, комфортно доехали, а на месте нас встретили два коня и сопровождающие. дошли до подножия гор, сфотографировали, лошади спокойные, красивые, спасибо большое!
не забудьте яблоки лошадкам для лакомства)
