Самаркандский плов в вечернее время — это большая редкость, так как его готовят исключительно с 12:00 до 13:00. Но выход есть! Для гостей нашего города лучшие повара начали делать плов в чайхане.
У вас будет возможность отведать это замечательное блюдо и после сытного ужина отправиться на приятную прогулку по знаковым достопримечательностям.
У вас будет возможность отведать это замечательное блюдо и после сытного ужина отправиться на приятную прогулку по знаковым достопримечательностям.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы заберём вас из отеля и поедем в чайхану — за вечерним самаркандским пловом. Здесь едят только местные жители, а они знают в этом толк. Вы узнаете секреты приготовления главного национального блюда и, конечно же, попробуете его. После плотного ужина отправимся на экскурсию по вечернему Самарканду:
- Проедем через русскую часть города. Вы увидите Университетский бульвар, который застраивался в период царской России генерал-губернатором Абрамовым.
- Рассмотрим мавзолей Тамерлана Гур-Эмир — место, наполненное тайнами и легендами.
- Изучим мечеть Биби-Ханум, которую «возводила» любимая супруга Тамерлана. Вы узнаете, с какими сложностями она столкнулась в процессе строительства.
- Побываем на Регистане — центральной площади города. Гид расскажет вам её историю.
Во время экскурсии гид познакомит вас со всеми аспектами жизни в Узбекистане — с местными традициями, обычаями, религией, культурой, а также расскажет об истории народа от средневекового периода до наших дней.
Организационные детали
- Экскурсия автопешеходная. В стоимость входит транспортное обслуживание, услуги гида и плов.
- Поедем на комфортабельном седане Chevrolet Epica (для группы 1-4 чел.) или минивэне Hyundai Grand Starex (для группы 4-7 чел.)
- Все достопримечательности осматриваем снаружи
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Собир, Фуркат и Нисо — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 2004 туристов
Здравствуйте, мы — семья гидов по Самарканду и Шахрисабзу. С нашими гидами у вас будет возможность погрузиться в атмосферу местной жизни, ознакомиться с обычаями и традициями узбекского народа. До встречи! 😊Задать вопрос
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