Самаркандский плов в вечернее время — это большая редкость, так как его готовят исключительно с 12:00 до 13:00. Но выход есть! Для гостей нашего города лучшие повара начали делать плов в чайхане. У вас будет возможность отведать это замечательное блюдо и после сытного ужина отправиться на приятную прогулку по знаковым достопримечательностям.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы заберём вас из отеля и поедем в чайхану — за вечерним самаркандским пловом. Здесь едят только местные жители, а они знают в этом толк. Вы узнаете секреты приготовления главного национального блюда и, конечно же, попробуете его. После плотного ужина отправимся на экскурсию по вечернему Самарканду:

Проедем через русскую часть города . Вы увидите Университетский бульвар, который застраивался в период царской России генерал-губернатором Абрамовым.

. Вы увидите Университетский бульвар, который застраивался в период царской России генерал-губернатором Абрамовым. Рассмотрим мавзолей Тамерлана Гур-Эмир — место, наполненное тайнами и легендами.

— место, наполненное тайнами и легендами. Изучим мечеть Биби-Ханум , которую «возводила» любимая супруга Тамерлана. Вы узнаете, с какими сложностями она столкнулась в процессе строительства.

, которую «возводила» любимая супруга Тамерлана. Вы узнаете, с какими сложностями она столкнулась в процессе строительства. Побываем на Регистане — центральной площади города. Гид расскажет вам её историю.

Во время экскурсии гид познакомит вас со всеми аспектами жизни в Узбекистане — с местными традициями, обычаями, религией, культурой, а также расскажет об истории народа от средневекового периода до наших дней.

Организационные детали