Мои заказы

Активный отдых в Самарканде

Найдено 3 экскурсии в категории «Активный отдых» в Самарканде на русском языке, цены от $39. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По вечернему Самарканду - на электросамокате
На самокатах
3 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
По вечернему Самарканду - на электросамокате
Погрузитесь в атмосферу сказок «1000 и 1 ночь», путешествуя по вечернему Самарканду на электросамокате. Восхитительные виды и уникальные истории ждут вас
Начало: У Мавзолея Амира Темура «Гур-Эмир»
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$39 за человека
На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда
Конные прогулки
2.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
На коне - по полям и сёлам
Погрузитесь в атмосферу сельской жизни, проезжая на лошади через деревни и поля. Опытные инструкторы помогут вам освоиться в седле и насладиться поездкой
Начало: По вашему адресу в Самарканде
Завтра в 10:00
14 дек в 10:00
€129 за всё до 3 чел.
По живописным долинам и горам Агалыка
Пешая
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
По живописным долинам и горам Агалыка
Треккинг за философскими разговорами и созерцанием природы недалеко от Самарканда
Начало: От вашего отеля
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
от $150 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    16 октября 2025
    На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда
    Огромное спасибо за трансфер Давлату. Очень приятный и вежливый парень, рассказал по дороге пару интересностей. Экскурсия проходит загородом, ехать полчаса туда-обратно и час непосредственно езды. Как в парках - сопровождающий ведет лошадь за веревочку.
  • В
    Виталий
    9 октября 2025
    На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда
    Все отлично, организация на уровне и действительно вы покататься с видом на горы, увидеть виноградники. Поначалу было немного страшно ехать
    читать дальше

    одному, но все прошло отлично, аутентично покатался. Если у вас есть опыть в верховой езде, он вам мало поможет) здесь все по другому конечно, учитывайте это, это не конный клуб. Жалко что не дали покормить лошадку на которой покатался, и чтобы нормально пофоткаться нужно ехать не одному

  • А
    Ахмед
    18 сентября 2025
    На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда
    Спасибо большое Давлату. Поездка на лошадях очень понравилась. Все идеально. Советую.
  • Д
    Дарья
    22 августа 2025
    На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда
    Большое спасибо за организацию и проведение конной прогулки! Это было незабываемое приключение на фоне горного пейзажа. Нам рассказали об особенностях менталитета и национальных особенностях!
    Большое спасибо за организацию и проведение конной прогулки! Это было незабываемое приключение на фоне горного пейзажаБольшое спасибо за организацию и проведение конной прогулки! Это было незабываемое приключение на фоне горного пейзажаБольшое спасибо за организацию и проведение конной прогулки! Это было незабываемое приключение на фоне горного пейзажа
  • Е
    Екатерина
    28 июля 2025
    На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда
    Прогулка на конях получилась отличная! Давлат забрал прямо с отеля на комфортабельной машине, рассказал про город и отвез к месту назначения. Само катание было у гор, что создавало дополнительную атмосферу 😍
    Прогулка на конях получилась отличная! Давлат забрал прямо с отеля на комфортабельной машине, рассказал про городПрогулка на конях получилась отличная! Давлат забрал прямо с отеля на комфортабельной машине, рассказал про город
  • О
    Ольга
    9 мая 2025
    На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда
    Отлично прогулялись с семьей на лошадках. Каждый нашел свой темп прогулки верхом: муж рысью, мы с сыном выбрали более неспешную
    читать дальше

    прогулку и наслаждались пейзажами.
    Наш гид Давлат бережно довез нас до места прогулки и обратно на комфортном авто с кондиционером. В общем, прогулка прошла замечательно. Рекомендую😃

    Отлично прогулялись с семьей на лошадках. Каждый нашел свой темп прогулки верхом: муж рысью, мы с
  • А
    Алексей
    25 апреля 2025
    На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда
    Всё понравилось, организация супер, гид встретил у отеля, довёз с комфортом, ответил на все интересующие вопросы и про предстоящую прогулку
    читать дальше

    и про страну в целом) сама прогулка на лошадях тоже понравилась, всё организовано чтобы вы ни о чём не думали и просто приятно провели время!)

  • Г
    Галина
    20 апреля 2025
    На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда
    Очень приятная недолгая прогулка! Водитель у нас был замечательный, всё подробно объяснял, большое спасибо! Если эту прогулку дополнить ещё и небольшим визитом самой фермы, тогда вообще будет замечательно!
  • Ю
    Юлия
    12 апреля 2025
    На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда
    Катание понравилось. Доставили на комфортабельном автомобиле. Ехали где-то полчаса до места. Само катание заняло около часа. Доехали до горы, потом
    читать дальше

    обратно. Безопасность превыше всего. Наших лошадей вели под узцы все время. Немного проехала рысью (когда то занималась верховой ездой) Лошади ухоженные, красивые. Можно было выбрать любую.

    Катание понравилось. Доставили на комфортабельном автомобиле. Ехали где-то полчаса до места. Само катание заняло около часаКатание понравилось. Доставили на комфортабельном автомобиле. Ехали где-то полчаса до места. Само катание заняло около часа
  • К
    Константин
    2 февраля 2025
    По вечернему Самарканду - на электросамокате
    Все прошло отлично
  • Л
    Людмила
    19 ноября 2024
    На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда
    Приехали с друзьями отмечать мой день рождения и организаторы провели нам невероятную прогулку на лошадях! Приехали вовремя к отелю, комфортная
    читать дальше

    поездка была для всех, по пути еще завезли нас отведать настоящей самаркандской самсы))). Спасибо большое Давлату и его партнеру-водителю за великолепную поездку!!! Очень рекомендуем!

    Приехали с друзьями отмечать мой день рождения и организаторы провели нам невероятную прогулку на лошадях! ПриехалиПриехали с друзьями отмечать мой день рождения и организаторы провели нам невероятную прогулку на лошадях! ПриехалиПриехали с друзьями отмечать мой день рождения и организаторы провели нам невероятную прогулку на лошадях! ПриехалиПриехали с друзьями отмечать мой день рождения и организаторы провели нам невероятную прогулку на лошадях! Приехали
  • j
    jerzy90@googlemail.com
    28 сентября 2024
    На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда
    Хорошо провели время, начиная от водителя до инструктора,всё приветливые люди. Сопровождающий внимательный работник, всё объяснит. В целом всё было интересно.
  • Е
    Елена
    27 сентября 2024
    На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда
    Отличное разнообразие. Девочки делайте хвост и лучше в легких кроссовках. Конечно штаны, не стоит экспериментировать с юбками и платьями. Экскурсия
    читать дальше

    хорошо демонстрирует, как мы далеки от природы. Для переключения мозга - великолепно. Теплота и характер лошади - хороший и интересный опыт! Советуем. Муж под впечатлением, хотя и не все у него прям получалось, лошадка с характером была. Но он без претензий, так даже прикольнее. Я с Волгой (имя коня) была на одной волне, слушался и не капризничал.

    Отличное разнообразие. Девочки делайте хвост и лучше в легких кроссовках. Конечно штаны, не стоит экспериментировать сОтличное разнообразие. Девочки делайте хвост и лучше в легких кроссовках. Конечно штаны, не стоит экспериментировать сОтличное разнообразие. Девочки делайте хвост и лучше в легких кроссовках. Конечно штаны, не стоит экспериментировать с
  • Ю
    Юлия
    26 сентября 2024
    На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда
    Очень понравилась экскурсия, организованно, все вовремя и клиентоориентированно. Приятные и организаторы, и местные жители, которые помогают во время прогулки. Лошади ухоженные и спокойные. Рекомендую
    Очень понравилась экскурсия, организованно, все вовремя и клиентоориентированно. Приятные и организаторы, и местные жители, которые помогаютОчень понравилась экскурсия, организованно, все вовремя и клиентоориентированно. Приятные и организаторы, и местные жители, которые помогаютОчень понравилась экскурсия, организованно, все вовремя и клиентоориентированно. Приятные и организаторы, и местные жители, которые помогаютОчень понравилась экскурсия, организованно, все вовремя и клиентоориентированно. Приятные и организаторы, и местные жители, которые помогают
  • П
    Павел
    17 сентября 2024
    По вечернему Самарканду - на электросамокате
    Был один в Самарканде, на прогулки уже не оставалось сил и отличной альтернативой была экскурсия на велосипедах. В итоге, получилось даже лучше - мы перемещались на электро-самокатах:)
    Джалол провел мне персональную экскурсию, все хорошо рассказал и показал. Экскурсией остался доволен!
  • В
    Вика
    15 сентября 2024
    По вечернему Самарканду - на электросамокате
    Экскурсия понравилась! С Дамиром было интересно, нескучно и очень позитивно! Экскурсия была на самокате, просто супер!!!! Спасибо! Рекомендую!
    Экскурсия понравилась! С Дамиром было интересно, нескучно и очень позитивно! Экскурсия была на самокате, просто супер!!!! Спасибо! Рекомендую!Экскурсия понравилась! С Дамиром было интересно, нескучно и очень позитивно! Экскурсия была на самокате, просто супер!!!! Спасибо! Рекомендую!Экскурсия понравилась! С Дамиром было интересно, нескучно и очень позитивно! Экскурсия была на самокате, просто супер!!!! Спасибо! Рекомендую!Экскурсия понравилась! С Дамиром было интересно, нескучно и очень позитивно! Экскурсия была на самокате, просто супер!!!! Спасибо! Рекомендую!Экскурсия понравилась! С Дамиром было интересно, нескучно и очень позитивно! Экскурсия была на самокате, просто супер!!!! Спасибо! Рекомендую!
  • Е
    Евгения
    7 мая 2024
    По вечернему Самарканду - на электросамокате
    Одна из запоминающихся экскурсий, которая у нас была - это экскурсия с гидом Джалол на электросамокатах 🛴

    Едешь с ветерком, ощущаешь
    читать дальше

    себя молодым и беззаботным подростком (почему-то на самокате я чувствую себя именно так 😛), и экономишь силы для похода по главным достопримечательностям 👍🏻

    Мы встретились в районе русской части города, после разглядывали дверь, которой более 150 лет, с 2 ручками на двери, которые издают разный стук (для женщин и мужчин), чтобы понимать кто пришел и кто может открыть дверь (женщина женщине, мужчина мужчине); слушали истории о мавзолее Гур-Эмир, где похоронен великий полководец Амир Тимур (Тамерлан); изучали декор на величественных медресе на главной площади Регистан; смотрели на самую большую мечеть 15 века Биби-Ханум, далее на мечеть Хазрет-Хызр, и в самом конце 3-часовой экскурсии нас ждал ансамбль Шахи-Зинда 😍

    Очень понравился рассказ нашего гида про все локации, город, культуру и местные традиции!

    От души рекомендую всем данную прогулку на самокатах и совместное изучение города вместе с Джалолом👍🏻

    Одна из запоминающихся экскурсий, которая у нас была - это экскурсия с гидом Джалол на электросамокатах 🛴Одна из запоминающихся экскурсий, которая у нас была - это экскурсия с гидом Джалол на электросамокатах 🛴Одна из запоминающихся экскурсий, которая у нас была - это экскурсия с гидом Джалол на электросамокатах 🛴Одна из запоминающихся экскурсий, которая у нас была - это экскурсия с гидом Джалол на электросамокатах 🛴Одна из запоминающихся экскурсий, которая у нас была - это экскурсия с гидом Джалол на электросамокатах 🛴Одна из запоминающихся экскурсий, которая у нас была - это экскурсия с гидом Джалол на электросамокатах 🛴
  • Т
    Татьяна
    30 апреля 2024
    По вечернему Самарканду - на электросамокате
    Очень необычно, странный эффект- сразу чувствуешь себя в новом городе уютно и комфортно, как дома!)))
    Супер, спасибо за классную идею. В других городах теперь будем такое же искать. Джалол спасибо!)
  • М
    Михаил
    29 апреля 2024
    По вечернему Самарканду - на электросамокате
    Спасибо большое, Джалолу! Очень редко пишу отзывы, но Джалол отлично создаёт атмосферу большого музея под открытым небом- вечерний Самарканд! Ненапряжно,
    читать дальше

    с любым темпом, особенно интересно прокатиться на велосипеде!
    Обычаи и культура Востока- это очень интересно и полезно, а в подсветке древнего Самарканда и с интересным собеседником-редкое удовольствие!
    Спасибо, Джалол!
    Всем рекомендую!

    Спасибо большое, Джалолу! Очень редко пишу отзывы, но Джалол отлично создаёт атмосферу большого музея под открытымСпасибо большое, Джалолу! Очень редко пишу отзывы, но Джалол отлично создаёт атмосферу большого музея под открытым

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По вечернему Самарканду - на электросамокате
  2. На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда
  3. По живописным долинам и горам Агалыка
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Площадь Регистан
  2. Самое главное
  3. Сиабский Базар
  4. Мечеть Биби-Ханым
  5. Некрополь Шахи Зинда
  6. Обсерватория Улугбека
  7. Восточный базар
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в декабре 2025
Сейчас в Самарканде в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 150. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Активный отдых», 19 ⭐ отзывов, цены от $39. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль