М Максим На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда Огромное спасибо за трансфер Давлату. Очень приятный и вежливый парень, рассказал по дороге пару интересностей. Экскурсия проходит загородом, ехать полчаса туда-обратно и час непосредственно езды. Как в парках - сопровождающий ведет лошадь за веревочку.

В Виталий На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда читать дальше одному, но все прошло отлично, аутентично покатался. Если у вас есть опыть в верховой езде, он вам мало поможет) здесь все по другому конечно, учитывайте это, это не конный клуб. Жалко что не дали покормить лошадку на которой покатался, и чтобы нормально пофоткаться нужно ехать не одному Все отлично, организация на уровне и действительно вы покататься с видом на горы, увидеть виноградники. Поначалу было немного страшно ехать

А Ахмед На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда Спасибо большое Давлату. Поездка на лошадях очень понравилась. Все идеально. Советую.

Д Дарья На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда Большое спасибо за организацию и проведение конной прогулки! Это было незабываемое приключение на фоне горного пейзажа. Нам рассказали об особенностях менталитета и национальных особенностях!

Е Екатерина На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда Прогулка на конях получилась отличная! Давлат забрал прямо с отеля на комфортабельной машине, рассказал про город и отвез к месту назначения. Само катание было у гор, что создавало дополнительную атмосферу 😍

О Ольга На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда читать дальше прогулку и наслаждались пейзажами.

Наш гид Давлат бережно довез нас до места прогулки и обратно на комфортном авто с кондиционером. В общем, прогулка прошла замечательно. Рекомендую😃 Отлично прогулялись с семьей на лошадках. Каждый нашел свой темп прогулки верхом: муж рысью, мы с сыном выбрали более неспешную

А Алексей На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда читать дальше и про страну в целом) сама прогулка на лошадях тоже понравилась, всё организовано чтобы вы ни о чём не думали и просто приятно провели время!) Всё понравилось, организация супер, гид встретил у отеля, довёз с комфортом, ответил на все интересующие вопросы и про предстоящую прогулку

Г Галина На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда Очень приятная недолгая прогулка! Водитель у нас был замечательный, всё подробно объяснял, большое спасибо! Если эту прогулку дополнить ещё и небольшим визитом самой фермы, тогда вообще будет замечательно!

Ю Юлия На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда читать дальше обратно. Безопасность превыше всего. Наших лошадей вели под узцы все время. Немного проехала рысью (когда то занималась верховой ездой) Лошади ухоженные, красивые. Можно было выбрать любую. Катание понравилось. Доставили на комфортабельном автомобиле. Ехали где-то полчаса до места. Само катание заняло около часа. Доехали до горы, потом

К Константин По вечернему Самарканду - на электросамокате Все прошло отлично

Л Людмила На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда читать дальше поездка была для всех, по пути еще завезли нас отведать настоящей самаркандской самсы))). Спасибо большое Давлату и его партнеру-водителю за великолепную поездку!!! Очень рекомендуем! Приехали с друзьями отмечать мой день рождения и организаторы провели нам невероятную прогулку на лошадях! Приехали вовремя к отелю, комфортная

j jerzy90@googlemail.com На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда Хорошо провели время, начиная от водителя до инструктора,всё приветливые люди. Сопровождающий внимательный работник, всё объяснит. В целом всё было интересно.

Е Елена На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда читать дальше хорошо демонстрирует, как мы далеки от природы. Для переключения мозга - великолепно. Теплота и характер лошади - хороший и интересный опыт! Советуем. Муж под впечатлением, хотя и не все у него прям получалось, лошадка с характером была. Но он без претензий, так даже прикольнее. Я с Волгой (имя коня) была на одной волне, слушался и не капризничал. Отличное разнообразие. Девочки делайте хвост и лучше в легких кроссовках. Конечно штаны, не стоит экспериментировать с юбками и платьями. Экскурсия

Ю Юлия На коне - по полям и сёлам: прогулка в окрестностях Самарканда Очень понравилась экскурсия, организованно, все вовремя и клиентоориентированно. Приятные и организаторы, и местные жители, которые помогают во время прогулки. Лошади ухоженные и спокойные. Рекомендую

П Павел По вечернему Самарканду - на электросамокате Был один в Самарканде, на прогулки уже не оставалось сил и отличной альтернативой была экскурсия на велосипедах. В итоге, получилось даже лучше - мы перемещались на электро-самокатах:)

Джалол провел мне персональную экскурсию, все хорошо рассказал и показал. Экскурсией остался доволен!

В Вика По вечернему Самарканду - на электросамокате Экскурсия понравилась! С Дамиром было интересно, нескучно и очень позитивно! Экскурсия была на самокате, просто супер!!!! Спасибо! Рекомендую!

Е Евгения По вечернему Самарканду - на электросамокате



Едешь с ветерком, ощущаешь читать дальше себя молодым и беззаботным подростком (почему-то на самокате я чувствую себя именно так 😛), и экономишь силы для похода по главным достопримечательностям 👍🏻



Мы встретились в районе русской части города, после разглядывали дверь, которой более 150 лет, с 2 ручками на двери, которые издают разный стук (для женщин и мужчин), чтобы понимать кто пришел и кто может открыть дверь (женщина женщине, мужчина мужчине); слушали истории о мавзолее Гур-Эмир, где похоронен великий полководец Амир Тимур (Тамерлан); изучали декор на величественных медресе на главной площади Регистан; смотрели на самую большую мечеть 15 века Биби-Ханум, далее на мечеть Хазрет-Хызр, и в самом конце 3-часовой экскурсии нас ждал ансамбль Шахи-Зинда 😍



Очень понравился рассказ нашего гида про все локации, город, культуру и местные традиции!



От души рекомендую всем данную прогулку на самокатах и совместное изучение города вместе с Джалолом👍🏻 Одна из запоминающихся экскурсий, которая у нас была - это экскурсия с гидом Джалол на электросамокатах 🛴Едешь с ветерком, ощущаешь

Т Татьяна По вечернему Самарканду - на электросамокате Очень необычно, странный эффект- сразу чувствуешь себя в новом городе уютно и комфортно, как дома!)))

Супер, спасибо за классную идею. В других городах теперь будем такое же искать. Джалол спасибо!)