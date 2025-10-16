Мини-группа
до 12 чел.
По вечернему Самарканду - на электросамокате
Погрузитесь в атмосферу сказок «1000 и 1 ночь», путешествуя по вечернему Самарканду на электросамокате. Восхитительные виды и уникальные истории ждут вас
Начало: У Мавзолея Амира Темура «Гур-Эмир»
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$39 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
На коне - по полям и сёлам
Погрузитесь в атмосферу сельской жизни, проезжая на лошади через деревни и поля. Опытные инструкторы помогут вам освоиться в седле и насладиться поездкой
Начало: По вашему адресу в Самарканде
Завтра в 10:00
14 дек в 10:00
€129 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По живописным долинам и горам Агалыка
Треккинг за философскими разговорами и созерцанием природы недалеко от Самарканда
Начало: От вашего отеля
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
от $150 за всё до 6 чел.
- ММаксим16 октября 2025Огромное спасибо за трансфер Давлату. Очень приятный и вежливый парень, рассказал по дороге пару интересностей. Экскурсия проходит загородом, ехать полчаса туда-обратно и час непосредственно езды. Как в парках - сопровождающий ведет лошадь за веревочку.
- ВВиталий9 октября 2025Все отлично, организация на уровне и действительно вы покататься с видом на горы, увидеть виноградники. Поначалу было немного страшно ехать
- ААхмед18 сентября 2025Спасибо большое Давлату. Поездка на лошадях очень понравилась. Все идеально. Советую.
- ДДарья22 августа 2025Большое спасибо за организацию и проведение конной прогулки! Это было незабываемое приключение на фоне горного пейзажа. Нам рассказали об особенностях менталитета и национальных особенностях!
- ЕЕкатерина28 июля 2025Прогулка на конях получилась отличная! Давлат забрал прямо с отеля на комфортабельной машине, рассказал про город и отвез к месту назначения. Само катание было у гор, что создавало дополнительную атмосферу 😍
- ООльга9 мая 2025Отлично прогулялись с семьей на лошадках. Каждый нашел свой темп прогулки верхом: муж рысью, мы с сыном выбрали более неспешную
- ААлексей25 апреля 2025Всё понравилось, организация супер, гид встретил у отеля, довёз с комфортом, ответил на все интересующие вопросы и про предстоящую прогулку
- ГГалина20 апреля 2025Очень приятная недолгая прогулка! Водитель у нас был замечательный, всё подробно объяснял, большое спасибо! Если эту прогулку дополнить ещё и небольшим визитом самой фермы, тогда вообще будет замечательно!
- ЮЮлия12 апреля 2025Катание понравилось. Доставили на комфортабельном автомобиле. Ехали где-то полчаса до места. Само катание заняло около часа. Доехали до горы, потом
- ККонстантин2 февраля 2025Все прошло отлично
- ЛЛюдмила19 ноября 2024Приехали с друзьями отмечать мой день рождения и организаторы провели нам невероятную прогулку на лошадях! Приехали вовремя к отелю, комфортная
- jjerzy90@googlemail.com28 сентября 2024Хорошо провели время, начиная от водителя до инструктора,всё приветливые люди. Сопровождающий внимательный работник, всё объяснит. В целом всё было интересно.
- ЕЕлена27 сентября 2024Отличное разнообразие. Девочки делайте хвост и лучше в легких кроссовках. Конечно штаны, не стоит экспериментировать с юбками и платьями. Экскурсия
- ЮЮлия26 сентября 2024Очень понравилась экскурсия, организованно, все вовремя и клиентоориентированно. Приятные и организаторы, и местные жители, которые помогают во время прогулки. Лошади ухоженные и спокойные. Рекомендую
- ППавел17 сентября 2024Был один в Самарканде, на прогулки уже не оставалось сил и отличной альтернативой была экскурсия на велосипедах. В итоге, получилось даже лучше - мы перемещались на электро-самокатах:)
Джалол провел мне персональную экскурсию, все хорошо рассказал и показал. Экскурсией остался доволен!
- ВВика15 сентября 2024Экскурсия понравилась! С Дамиром было интересно, нескучно и очень позитивно! Экскурсия была на самокате, просто супер!!!! Спасибо! Рекомендую!
- ЕЕвгения7 мая 2024Одна из запоминающихся экскурсий, которая у нас была - это экскурсия с гидом Джалол на электросамокатах 🛴
Едешь с ветерком, ощущаешь
- ТТатьяна30 апреля 2024Очень необычно, странный эффект- сразу чувствуешь себя в новом городе уютно и комфортно, как дома!)))
Супер, спасибо за классную идею. В других городах теперь будем такое же искать. Джалол спасибо!)
- ММихаил29 апреля 2024Спасибо большое, Джалолу! Очень редко пишу отзывы, но Джалол отлично создаёт атмосферу большого музея под открытым небом- вечерний Самарканд! Ненапряжно,
