Эта экскурсия — возможность прикоснуться к прошлому города и полюбоваться его сказочными панорамами из окна вагончика.
Он ходит не только по туристическим маршрутам, но и по жилой части Самарканда, давая возможность познакомиться с ним поближе.
А ещё именно в поездке на общественном транспорте вы внимательно рассмотрите не только город, но и его жителей.
Он ходит не только по туристическим маршрутам, но и по жилой части Самарканда, давая возможность познакомиться с ним поближе.
А ещё именно в поездке на общественном транспорте вы внимательно рассмотрите не только город, но и его жителей.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Самарканд — единственный город Узбекистана, по которому ходят трамваи. Больше в республике трамваев нет. Столичный рельсовый транспорт включает две линии: от железнодорожного вокзала до Саттепо и с железнодорожного вокзала до Сиабского рынка. Ездят они неспешно и по удобному расписанию — чем не повод отправиться на экскурсию!
Вы увидите
- Самаркандский железнодорожный вокзал — здание, филигранно объединяющее мотивы советского модернизма и конструктивизма. Умопомрачительные фрески с персидскими узорами и европейские витражи — ещё один пример, казалось бы, невозможного сочетания
- Трамвайное депо — здесь мы сядем на маршрут № 2 и помчимся смотреть Самарканд советский. В этой части города редко бывают туристы. Но тем она и прекрасна. 9-этажные советские дома с мозаичными панно, игровые площадки из вашего детства — приготовьтесь приятно поностальгировать! А компанию вам составят школьники в бело-чёрной форме и местные жители, которые никуда не торопятся
- Деловой центр Самарканда — его вы увидите на трамвайном маршруте № 2. Он проходит мимо торговых комплексов и широких проспектов. Но сразу после них начнётся восточная сказка. Рынки, махалли, цыгане на осликах — вся эта красота будет видна из вашего окна
- Рынок Сиаб и мечеть Биби-Ханум — конечная точка трамвайного маршрута, самое сердце Старого города. Немного прогуляемся по рынку и попробуем поторговаться с местными — я вас этому научу!
- Мечеть Хазрат Хизр — дополнительная точка на маршруте, откуда на весь город открывается умопомрачительный вид. Сверху вы рассмотрите все локации, которые мы ранее успели посетить
По пути обсудим
- Историю появления железнодорожных путей в Самарканде и в Средней Азии в целом
- Отличие кварталов Самарканда друг от друга
- Особенности контингента каждого района
- Обычаи, быт, традиции и культуру жителей Самарканда
Организационные детали
- В стоимость входит проезд на трамвае
- В стоимость не входят входные билеты на объекты осмотра ($5 с человека)
- Данная экскурсия также проводится в комбинированном формате, на автобусе и личном автомобиле гида. Стоимость при этом не будет меняться.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Shokhrukh — ваш гид в Самарканде
Провёл экскурсии для 328 туристов
Меня зовут Шохрух. Я магистр университета мировой экономики и дипломатии, а также гид по Узбекистану и Центральной Азии. В туризме работаю с 2016 года. В совершенстве говорю на русском, персидском,Задать вопрос
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