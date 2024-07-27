Мы предлагаем отправиться в идеальное место для знакомства с узбекским вином и его историей — в дом-музей Филатова при заводе Ховренко. Почему идеальное? В конце 19 века именно Филатов возродил виноделие в Узбекистане — вы увидите любопытные экспонаты и узнаете, как в советское время химик-винодел Ховренко продолжил его дело. И конечно, продегустируете разные сорта! Узбекская кухня — это синтез традиций азиатских народов. Но есть в ней одно блюдо, которое могло возникнуть только у скотоводов-кочевников, которые веками жили здесь. Это тандыр-кебаб: барашек из печи на горных хвойных ветках. Я раскрою особенности рецепта, поделюсь секретами приготовления классического варианта и научу правильно его есть.

Дегустация вин, коньяков и бальзамов

На местной винодельне мы продегустируем самые лучшие вина и коньяки Узбекистана. Наш сомелье расскажет главные факты про крепкие напитки, раскроет историю винодельни и научит правильно выбирать вино.

Лёгкий хайкинг в горах

Отъехав примерно 50 км. от Самарканда, мы словно очутимся на другой планете. Здесь, среди марсианских пейзажей, где прежде снимали советские приключенские фильмы, мы устроим эффектную фотосессию. А затем окажемся на высшей точке горного перевала, где на базаре можно купить горные чаи, травы, специи и многое другое.

Его величество тандыр

Переходим к гастрономической части программы! Наблюдая за работой местных «кассобов» (поваров-мясников), вы не заметите, как перенесётесь на несколько веков (а может — тысячелетий) назад. Процесс приготовления тандыр-кебаба настолько уникален и вместе с тем прост, что его невозможно отнести ни к одному из известных на сегодняшний день типов. Он похож на жарку, запекание, копчение, варку, тушение и приготовление на пару одновременно! Я расскажу, как рецепт связан с культурой и традициями Узбекистана, и помогу лучше понять их. Важная информация: