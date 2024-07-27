Попробовать одно из главных блюд страны и открыть для себя местные вина и отправиться из Самарканда в горные районы страны за неповторимыми вкусовыми ощущениями.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Описание экскурсии
Мы предлагаем отправиться в идеальное место для знакомства с узбекским вином и его историей — в дом-музей Филатова при заводе Ховренко. Почему идеальное? В конце 19 века именно Филатов возродил виноделие в Узбекистане — вы увидите любопытные экспонаты и узнаете, как в советское время химик-винодел Ховренко продолжил его дело. И конечно, продегустируете разные сорта! Узбекская кухня — это синтез традиций азиатских народов. Но есть в ней одно блюдо, которое могло возникнуть только у скотоводов-кочевников, которые веками жили здесь. Это тандыр-кебаб: барашек из печи на горных хвойных ветках. Я раскрою особенности рецепта, поделюсь секретами приготовления классического варианта и научу правильно его есть.
Дегустация вин, коньяков и бальзамов
На местной винодельне мы продегустируем самые лучшие вина и коньяки Узбекистана. Наш сомелье расскажет главные факты про крепкие напитки, раскроет историю винодельни и научит правильно выбирать вино.
Лёгкий хайкинг в горах
Отъехав примерно 50 км. от Самарканда, мы словно очутимся на другой планете. Здесь, среди марсианских пейзажей, где прежде снимали советские приключенские фильмы, мы устроим эффектную фотосессию. А затем окажемся на высшей точке горного перевала, где на базаре можно купить горные чаи, травы, специи и многое другое.
Его величество тандыр
Переходим к гастрономической части программы! Наблюдая за работой местных «кассобов» (поваров-мясников), вы не заметите, как перенесётесь на несколько веков (а может — тысячелетий) назад. Процесс приготовления тандыр-кебаба настолько уникален и вместе с тем прост, что его невозможно отнести ни к одному из известных на сегодняшний день типов. Он похож на жарку, запекание, копчение, варку, тушение и приготовление на пару одновременно! Я расскажу, как рецепт связан с культурой и традициями Узбекистана, и помогу лучше понять их. Важная информация:
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
- Стоимость продуктов и напитков (тандыр-кебаб — в зависимости от выбранного мяса и салата, вино и коньяк — 35$ с человека) не включена в цену экскурсии.
- Дегустация вин не включена в экскурсию. Экскурсия на машине.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом-музей Филатова при заводе Ховренко
- Лёгкий хайкинг в горах
Что включено
- Услуга гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Дегустация вин
- Дегустация тандырного мяса
- Трансфер
- Напитки
Место начала и завершения?
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Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Стоимость продуктов и напитков (тандыр-кебаб - в зависимости от выбранного мяса и салата, вино и коньяк - 10$ с человека) не включена в цену экскурсии
- Дегустация вин не включена в экскурсию - 25$ c человека
- Экскурсия на машине
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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