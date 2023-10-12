Научиться готовить два вида барака в гостеприимном доме
Узбекская кухня — это не только плов.
Приглашаем на мастер-класс по приготовлению барака — это что-то вроде пельменей, но с восточным колоритом. Вы узнаете, чем повседневный барак отличается от праздничного, и приготовите оба эти варианта. Мы расскажем, какое мясо никогда не используется для барака и откуда у блюда такое название. Приходите голодными!
Приглашаем на мастер-класс по приготовлению барака — это что-то вроде пельменей, но с восточным колоритом. Вы узнаете, чем повседневный барак отличается от праздничного, и приготовите оба эти варианта. Мы расскажем, какое мясо никогда не используется для барака и откуда у блюда такое название. Приходите голодными!
Ближайшие даты:
12
окт
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13
окт
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14
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мастер-класс будет проходить в местном доме. Дружелюбные хозяева заранее подготовят все продукты — свежую говядину, овощи, зелень, муку и другие ингредиенты. Вы сделаете начинку, раскатаете тесто и нарежете его на мелкие ромбики, из которых потом и будете лепить бараки.
Бараки варят в подсоленной воде или бульоне с поджаркой из лука, других овощей и зелени. Получается практически полноценный суп. А на праздники готовят ковурма барак — жареные пельмени. Готовятся точно так же, только не варятся в воде, а обжариваются в масле. Вы сделаете и отведаете оба варианта!
Организационные детали
- Мастер-класс и все ингредиенты включены в стоимость
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды совместно с поваром
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азамат — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 415 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Азамат. Я представляю команду знающих, позитивных и весёлых гидов в Узбекистане. Мы с радостью покажем наш сказочный город, поделимся его культурой, традициями и легендами. С нетерпением ждём встречи с вами!
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