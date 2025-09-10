Приглашаем вас на захватывающий мастер-класс по приготовлению барака, традиционного узбекского блюда, которое заставит вас влюбиться в узбекскую кухню с новой стороны.
Вас ждет не просто кулинарный опыт, но и погружение в
Вас ждет не просто кулинарный опыт, но и погружение в
6 причин купить этот мастер-класс
- 🍽️ Откройте секреты узбекской кухни
- 👨🍳 Учитесь у местных поваров
- 🥟 Приготовьте и попробуйте два вида барака
- 🏡 Погружение в атмосферу узбекского дома
- 🎉 Узнайте, как барак готовят на праздники
- 🌿 Используйте свежие и натуральные ингредиенты
Описание мастер-класса
Мастер-класс будет проходить в местном доме. Дружелюбные хозяева заранее подготовят все продукты — свежую говядину, овощи, зелень, муку и другие ингредиенты. Вы сделаете начинку, раскатаете тесто и нарежете его на мелкие ромбики, из которых потом и будете лепить бараки.
Бараки варят в подсоленной воде или бульоне с поджаркой из лука, других овощей и зелени. Получается практически полноценный суп. А на праздники готовят ковурма барак — жареные пельмени. Готовятся точно так же, только не варятся в воде, а обжариваются в масле. Вы сделаете и отведаете оба варианта!
Организационные детали
- Мастер-класс и все ингредиенты включены в стоимость
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды совместно с поваром
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азамат — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 3550 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Азамат. Я представляю команду знающих, позитивных и весёлых гидов в Узбекистане. Мы с радостью покажем наш сказочный город, поделимся его культурой, традициями и легендами. С нетерпением ждём встречи с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мастер-класс просто замечательный!!! Впервые в жизни работала с тестом, оказывается это так просто под чутким руководством профессионала!!! Рекомендую все!!! Хозяйка гостеприимная и очень доходчиво все объясняет!!!
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В мае посетили два кулинарных мастер-класса в Узбекистане (по приготовлению барака и по самсе/мантам). Остались очень довольны.
Нас приняли невероятно тепло и по-домашнему. Все объяснения были доступными и понятными, процесс приготовления
Нас приняли невероятно тепло и по-домашнему. Все объяснения были доступными и понятными, процесс приготовления
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Восхитительный мастер-класс!!! Мы побывали на кухне в доме семьи, которая проживает в Самарканде. Всей семьёй под руководством Дили мы лепили узбекские пельмени. В процессе она рассказала нас много о традициях Узбекистана. Угостила нас восточными сладостями и фруктами. Мы прекрасно провели время и объелись:)))!!! Очень рекомендую!!!
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