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Барак - пельмени по-узбекски

Погрузитесь в мир узбекской кулинарии: научитесь готовить барак, традиционные пельмени с восточным колоритом
Приглашаем вас на захватывающий мастер-класс по приготовлению барака, традиционного узбекского блюда, которое заставит вас влюбиться в узбекскую кухню с новой стороны.

Вас ждет не просто кулинарный опыт, но и погружение в
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культуру приготовления блюд с древней историей.

Узнайте, какие ингредиенты делают барак особенным, и как отличить повседневный рецепт от праздничного.

Вас ожидает рука об руку с опытными поварами приготовление и дегустация барака, как в домашних условиях, так и в праздничной вариации.

Этот мастер-класс откроет вам секреты приготовления настоящего узбекского блюда и позволит прикоснуться к традициям восточной кулинарии

5
3 отзыва

6 причин купить этот мастер-класс

  • 🍽️ Откройте секреты узбекской кухни
  • 👨‍🍳 Учитесь у местных поваров
  • 🥟 Приготовьте и попробуйте два вида барака
  • 🏡 Погружение в атмосферу узбекского дома
  • 🎉 Узнайте, как барак готовят на праздники
  • 🌿 Используйте свежие и натуральные ингредиенты
Барак - пельмени по-узбекски
Барак - пельмени по-узбекски
Барак - пельмени по-узбекски

Описание мастер-класса

Мастер-класс будет проходить в местном доме. Дружелюбные хозяева заранее подготовят все продукты — свежую говядину, овощи, зелень, муку и другие ингредиенты. Вы сделаете начинку, раскатаете тесто и нарежете его на мелкие ромбики, из которых потом и будете лепить бараки.

Бараки варят в подсоленной воде или бульоне с поджаркой из лука, других овощей и зелени. Получается практически полноценный суп. А на праздники готовят ковурма барак — жареные пельмени. Готовятся точно так же, только не варятся в воде, а обжариваются в масле. Вы сделаете и отведаете оба варианта!

Организационные детали

  • Мастер-класс и все ингредиенты включены в стоимость
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды совместно с поваром

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Участник$39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азамат
Азамат — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 3550 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Азамат. Я представляю команду знающих, позитивных и весёлых гидов в Узбекистане. Мы с радостью покажем наш сказочный город, поделимся его культурой, традициями и легендами. С нетерпением ждём встречи с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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3
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1
Марина
Мастер-класс просто замечательный!!! Впервые в жизни работала с тестом, оказывается это так просто под чутким руководством профессионала!!! Рекомендую все!!! Хозяйка гостеприимная и очень доходчиво все объясняет!!!
Мастер-класс просто замечательный!!! Впервые в жизни работала с тестом, оказывается это так просто под чутким руководством
Мастер-класс просто замечательный!!! Впервые в жизни работала с тестом, оказывается это так просто под чутким руководством
Мастер-класс просто замечательный!!! Впервые в жизни работала с тестом, оказывается это так просто под чутким руководством
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Ann
В мае посетили два кулинарных мастер-класса в Узбекистане (по приготовлению барака и по самсе/мантам). Остались очень довольны.

Нас приняли невероятно тепло и по-домашнему. Все объяснения были доступными и понятными, процесс приготовления
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– интересным. Чувствовали себя как в гостях у хороших друзей.

Диля – замечательная хозяйка и отличный рассказчик, с ней было очень приятно и интересно общаться.

Оба мастер-класса оставили прекрасные впечатления. Очень рекомендую тем, кто хочет научиться готовить настоящие узбекские блюда в душевной атмосфере. Спасибо Диле за гостеприимство и внимание!

В мае посетили два кулинарных мастер-класса в Узбекистане (по приготовлению барака и по самсе/мантам). Остались очень довольны.
В мае посетили два кулинарных мастер-класса в Узбекистане (по приготовлению барака и по самсе/мантам). Остались очень довольны.
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Наталья
Восхитительный мастер-класс!!! Мы побывали на кухне в доме семьи, которая проживает в Самарканде. Всей семьёй под руководством Дили мы лепили узбекские пельмени. В процессе она рассказала нас много о традициях Узбекистана. Угостила нас восточными сладостями и фруктами. Мы прекрасно провели время и объелись:)))!!! Очень рекомендую!!!
Восхитительный мастер-класс!!! Мы побывали на кухне в доме семьи, которая проживает в Самарканде. Всей семьёй под
Восхитительный мастер-класс!!! Мы побывали на кухне в доме семьи, которая проживает в Самарканде. Всей семьёй под
Восхитительный мастер-класс!!! Мы побывали на кухне в доме семьи, которая проживает в Самарканде. Всей семьёй под
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