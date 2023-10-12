Узбекская кухня — это не только плов. Приглашаем на мастер-класс по приготовлению барака — это что-то вроде пельменей, но с восточным колоритом. Вы узнаете, чем повседневный барак отличается от праздничного, и приготовите оба эти варианта. Мы расскажем, какое мясо никогда не используется для барака и откуда у блюда такое название. Приходите голодными!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мастер-класс будет проходить в местном доме. Дружелюбные хозяева заранее подготовят все продукты — свежую говядину, овощи, зелень, муку и другие ингредиенты. Вы сделаете начинку, раскатаете тесто и нарежете его на мелкие ромбики, из которых потом и будете лепить бараки.

Бараки варят в подсоленной воде или бульоне с поджаркой из лука, других овощей и зелени. Получается практически полноценный суп. А на праздники готовят ковурма барак — жареные пельмени. Готовятся точно так же, только не варятся в воде, а обжариваются в масле. Вы сделаете и отведаете оба варианта!

Организационные детали