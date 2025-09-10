Приглашаем вас на захватывающий мастер-класс по приготовлению барака, традиционного узбекского блюда, которое заставит вас влюбиться в узбекскую кухню с новой стороны.Вас ждет не просто кулинарный опыт, но и погружение в

культуру приготовления блюд с древней историей. Узнайте, какие ингредиенты делают барак особенным, и как отличить повседневный рецепт от праздничного. Вас ожидает рука об руку с опытными поварами приготовление и дегустация барака, как в домашних условиях, так и в праздничной вариации. Этот мастер-класс откроет вам секреты приготовления настоящего узбекского блюда и позволит прикоснуться к традициям восточной кулинарии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Мастер-класс будет проходить в местном доме. Дружелюбные хозяева заранее подготовят все продукты — свежую говядину, овощи, зелень, муку и другие ингредиенты. Вы сделаете начинку, раскатаете тесто и нарежете его на мелкие ромбики, из которых потом и будете лепить бараки.

Бараки варят в подсоленной воде или бульоне с поджаркой из лука, других овощей и зелени. Получается практически полноценный суп. А на праздники готовят ковурма барак — жареные пельмени. Готовятся точно так же, только не варятся в воде, а обжариваются в масле. Вы сделаете и отведаете оба варианта!

Организационные детали