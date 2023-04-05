Погрузиться в историю города и полюбоваться его роскошной архитектурой с профессиональным гидом
Самарканд — воплощение восточной сказки.
Вы попадёте в таинственный мир древних мечетей с бирюзовыми куполами, похожих на дворцы некрополей и великолепных старинных площадей, поражающих размахом и красотой.
Я поделюсь историей города, расскажу о Тамерлане и его потомках, расшифрую особенности средневекового зодчества и помогу вам полюбить солнечный Узбекистан!
Вы попадёте в таинственный мир древних мечетей с бирюзовыми куполами, похожих на дворцы некрополей и великолепных старинных площадей, поражающих размахом и красотой.
Я поделюсь историей города, расскажу о Тамерлане и его потомках, расшифрую особенности средневекового зодчества и помогу вам полюбить солнечный Узбекистан!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Самарканд яркий и колоритный
Я покажу вам все самые важные места города. В программе экскурсии:
- Мавзолей Тамерлана — я расскажу вам о жизни великого полководца и поделюсь удивительными деталями его походов, зафиксированными историком Шерифиддином Али Йезди.
- Площадь Регистан — вы посетите главную площадь города и услышите, какие образовательные учреждения располагались на ней в Средние века и как в них строился процесс обучения.
- Мечеть Биби-Ханум — место, о котором веками слагали легенды. Одни говорили, что посещение мечети помогает вернуть слух. Другие твердили, что она осуществляет все желания. Мы разберёмся в этих таинственных сюжетах и оценим мастерство зодчих 15 века.
- Некрополь Шахи-Зинда — одна из самых ярких достопримечательностей Самарканда. Это целый старинный город, где покоятся знаменитые люди. Вы услышите о жизни и смерти представителей местной знати разных эпох.
- Сиабский рынок — мы погуляем по настоящему восточному рынку, где уже сотни лет не перестает кипеть жизнь.
- Фабрика Худжум — вы увидите, как ткут шёлковые ковры по древней технологии. Цель этой фабрики — возродить ремесло наших предков.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Входные билеты оплачиваются дополнительно — 17$ с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Уткур — ваш гид в Самарканде
Здравствуйте! Меня зовут Уткур, я коренной житель Самарканда и профессиональный гид. Работаю в сфере туризма с 2010 года. С большим удовольствием расскажу вам историю любимого города.
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