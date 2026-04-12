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Самарканд во всей красе

Погрузитесь в историю Самарканда, открывая его знаменитые места и уникальные архитектурные шедевры вместе с профессиональным гидом
Самарканд, город с богатым историческим наследием, приглашает вас на уникальное путешествие.

Вас ждет встреча с величественными мавзолеями, древними площадями и мечетями, где каждый камень хранит истории великих сражений и культурных достижений.

Вас
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ожидает знакомство с легендами о Тамерлане, погружение в атмосферу средневекового зодчества и возможность ощутить дух восточной экзотики на Сиабском базаре.

Эта экскурсия станет вашим личным путеводителем по самым ярким и значимым местам Самарканда, открывая перед вами ворота в волшебный мир Узбекистана

5
185 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная возможность увидеть древние памятники архитектуры
  • 📜 Узнать историю Тамерлана и его потомков
  • 🏛 Погрузиться в атмосферу средневекового зодчества
  • 🕌 Посетить легендарные мечети и некрополи
  • 🛍 Прогуляться по колоритному восточному базару
  • 🧵 Увидеть процесс создания шёлковых ковров
Самарканд во всей красе
Самарканд во всей красе
Самарканд во всей красе

Что можно увидеть

  • Мавзолей Тамерлана
  • Площадь Регистан
  • Мечеть Биби-Ханум
  • Некрополь Шахи-Зинда
  • Сиабский базар
  • Фабрика Худжум

Описание экскурсии

Самарканд яркий и колоритный

Я покажу вам все самые важные места города. В программе экскурсии:

  • Мавзолей Тамерлана — я расскажу вам о жизни великого полководца и поделюсь удивительными деталями его походов, зафиксированными историком Шерифиддином Али Йезди.
  • Площадь Регистан — вы посетите главную площадь города и услышите, какие образовательные учреждения располагались здесь в Средние века и как в них строился процесс обучения.
  • Мечеть Биби-Ханум — место, о котором веками слагали легенды. Одни говорили, что посещение мечети помогает вернуть слух. Другие твердили, что она осуществляет все желания. Мы разберёмся в этих таинственных сюжетах и оценим мастерство зодчих 15 века.
  • Некрополь Шахи-Зинда — одна из самых ярких достопримечательностей Самарканда. Это целый старинный город, где покоятся знаменитые люди. Вы услышите о жизни и смерти представителей местной знати разных эпох.
  • Сиабский базар — мы погуляем по настоящему восточному рынку, где уже сотни лет не перестаёт кипеть жизнь.
  • Фабрика Худжум — вы увидите, как ткут шёлковые ковры по древней технологии. Цель этой фабрики — возродить ремесло наших предков.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно — 17$ с человека

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Уткур
Уткур — ваш гид в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1077 туристов
Я коренной житель Самарканда и профессиональный гид. Историей интересовался с малых лет — не только историей своей страны, но и мировой. Работаю в сфере туризма с 2010 года. В профессию пришёл
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благодаря своему увлечению историей и множеству прочитанных книг. Сначала работа гидом казалась мне просто хобби, но со временем я понял, что это моё призвание. Меня вдохновляет возможность делиться знаниями и видеть восторг гостей. Я окончил курсы гида-экскурсовода в Самарканде. Особенно люблю рассказывать об истории города, быте, обычаях и традициях местных жителей, ведь именно это чаще всего интересует путешественников. С первой минуты стараюсь расположить к себе гостей, понять их интересы и сделать экскурсию комфортной. Каждому уделяю внимание, отвечаю на все вопросы понятным языком и не перегружаю рассказ лишней информацией.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 185 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
184
4
3
1
2
1
Ольга
Хочу поделиться классными впечатлениями нашей группы об экскурсии и выразить благодарность нашему гиду - Уткуру, он превзошёл наши ожидания. С первой минуты общения стало понятно - перед нами профессионал. Но
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при этом общение с ним было легким, теплым, как с хорошим другом. Вся профессиональная часть экскурсии была на высоте, плюс Уткур умело подстраивался под темп группы, учитывал пожелания каждого участника, мы постоянно чувствовали индивидуальный подход и отношение к нам как к дорогим гостям. Искренняя любовь Уткура к Самарканду передалась всем нам, благодаря этому экскурсия превратилась в незабываемое путешествие. Поэтому рекомендуем этого гида всем, кто хочет по-настоящему погрузиться в атмосферу Самарканда. После такой экскурсии город навсегда останется в вашем сердце! Для нас - точно! Уткур, мы вернемся обязательно в Самарканд, на узбекскую свадьбу и плов, и как обещали, с русским медом😊

Хочу поделиться классными впечатлениями нашей группы об экскурсии и выразить благодарность нашему гиду - Уткуру, он
Хочу поделиться классными впечатлениями нашей группы об экскурсии и выразить благодарность нашему гиду - Уткуру, он
Хочу поделиться классными впечатлениями нашей группы об экскурсии и выразить благодарность нашему гиду - Уткуру, он
Хочу поделиться классными впечатлениями нашей группы об экскурсии и выразить благодарность нашему гиду - Уткуру, он
Хочу поделиться классными впечатлениями нашей группы об экскурсии и выразить благодарность нашему гиду - Уткуру, он
Хочу поделиться классными впечатлениями нашей группы об экскурсии и выразить благодарность нашему гиду - Уткуру, он
Хочу поделиться классными впечатлениями нашей группы об экскурсии и выразить благодарность нашему гиду - Уткуру, он
Хочу поделиться классными впечатлениями нашей группы об экскурсии и выразить благодарность нашему гиду - Уткуру, он+8
Хочу поделиться классными впечатлениями нашей группы об экскурсии и выразить благодарность нашему гиду - Уткуру, он
Хочу поделиться классными впечатлениями нашей группы об экскурсии и выразить благодарность нашему гиду - Уткуру, он
Хочу поделиться классными впечатлениями нашей группы об экскурсии и выразить благодарность нашему гиду - Уткуру, он
Хочу поделиться классными впечатлениями нашей группы об экскурсии и выразить благодарность нашему гиду - Уткуру, он
Хочу поделиться классными впечатлениями нашей группы об экскурсии и выразить благодарность нашему гиду - Уткуру, он
Хочу поделиться классными впечатлениями нашей группы об экскурсии и выразить благодарность нашему гиду - Уткуру, он
Хочу поделиться классными впечатлениями нашей группы об экскурсии и выразить благодарность нашему гиду - Уткуру, он
Хочу поделиться классными впечатлениями нашей группы об экскурсии и выразить благодарность нашему гиду - Уткуру, он
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А
Наконец то собрались и поехали в Самарканд, вечный город это не только Рим, возраст сооружений зданий впечатляет. Уткур, спасибо за познавательный тур по г Самарканду. По всем историческим местам Профессионально, комфортный транспорт, информативно. 👍.
Наконец то собрались и поехали в Самарканд, вечный город это не только Рим, возраст сооружений зданий
Наконец то собрались и поехали в Самарканд, вечный город это не только Рим, возраст сооружений зданий
Наконец то собрались и поехали в Самарканд, вечный город это не только Рим, возраст сооружений зданий
Наконец то собрались и поехали в Самарканд, вечный город это не только Рим, возраст сооружений зданий
Наконец то собрались и поехали в Самарканд, вечный город это не только Рим, возраст сооружений зданий
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Ольга
Огромное спасибо Уткуру за экскурсию "Самарканд во всей красе"! Были в сентябре - погода чудесная, город просто потрясает. Программа насыщенная, но очень гармоничная. Уткур прекрасный рассказчик: с душой и знанием
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дела провёл нас по Мавзолею Тамерлана, Регистану, Биби-Ханум и Шахи-Зинде. Отдельное спасибо за необычные факты о походах Тамерлана и легендах мечети.
Самарканд произвёл колоссальное впечатление: величие веков здесь буквально в воздухе. Уткур влюбляет в город с первых минут. Рекомендуем от всей души!

Огромное спасибо Уткуру за экскурсию "Самарканд во всей красе"! Были в сентябре - погода чудесная, город
Огромное спасибо Уткуру за экскурсию "Самарканд во всей красе"! Были в сентябре - погода чудесная, город
Огромное спасибо Уткуру за экскурсию "Самарканд во всей красе"! Были в сентябре - погода чудесная, город
Огромное спасибо Уткуру за экскурсию "Самарканд во всей красе"! Были в сентябре - погода чудесная, город
Огромное спасибо Уткуру за экскурсию "Самарканд во всей красе"! Были в сентябре - погода чудесная, город
Огромное спасибо Уткуру за экскурсию "Самарканд во всей красе"! Были в сентябре - погода чудесная, город
Огромное спасибо Уткуру за экскурсию "Самарканд во всей красе"! Были в сентябре - погода чудесная, город
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О
Уткур - превосходный гид. Программа экскурсии составлена грамотно. Уткур хорошо образован, великолепно владеет информацией, украшает рассказ цитатами, даёт много интересных подробностей, в то же время не перегружая слушателей. Слушать его
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очень интересно, информация хорошо запоминается. Мы были в Узбекистане впервые и находились под сильным впечатлением от красот Самарканда, а рассказ Уткура усиливал ощущение сказочности города.
Уткур внимательно относится к пожеланиям клиентов и идет им навстречу. Он встретил нас на вокзале, в конце экскурсии дал советы, что еще посетить в Самарканде. Мы очень довольны нашим гидом.

Уткур - превосходный гид. Программа экскурсии составлена грамотно. Уткур хорошо образован, великолепно владеет информацией, украшает рассказ
Уткур - превосходный гид. Программа экскурсии составлена грамотно. Уткур хорошо образован, великолепно владеет информацией, украшает рассказ
Уткур - превосходный гид. Программа экскурсии составлена грамотно. Уткур хорошо образован, великолепно владеет информацией, украшает рассказ
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Ю
Нам с супругом все понравилось!
Уткур, приехал за нами в отель. Вся экскурсия прошла на одном дыхании (не смотря на то, что нам очень не повезло с погодой). Уткур с любовью рассказывал о своём городе и его истории, было интересно слушать. Большое спасибо за чудесную экскурсию и приятные впечатления!
Нам с супругом все понравилось!
Нам с супругом все понравилось!
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А
Экскурсия по Самарканду с Уткуром превзошла все ожидания! Очень подробно со знанием дела рассказывал историю Самарканда и древнего Афросиаба. Уткур говорит с большим вдохновением и любовью к своему городу и
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стране, а его знания о Тамерлане, его потомках и архитектуре средневековья поражают глубиной. Особенно понравилось, как он умеет читать надписи на древних стенах, объясняет смысл символов и особенности зодчества. Благодаря ему Самарканд предстаёт не просто как город — а как живая легенда. Ездили на экскурсию с ребеноком, дочка почти всё внимательно слушала и вечером смогла рассказать, что запомнила)) весь запланированный в туре маршрут прошли - проехали с удовольствием, спасибо большое Уикуру! Рекомендую всем, кто хочет не просто увидеть достопримечательности, а по‑настоящему почувствовать дух солнечного Узбекистана!

Экскурсия по Самарканду с Уткуром превзошла все ожидания! Очень подробно со знанием дела рассказывал историю Самарканда
Экскурсия по Самарканду с Уткуром превзошла все ожидания! Очень подробно со знанием дела рассказывал историю Самарканда
Экскурсия по Самарканду с Уткуром превзошла все ожидания! Очень подробно со знанием дела рассказывал историю Самарканда
Экскурсия по Самарканду с Уткуром превзошла все ожидания! Очень подробно со знанием дела рассказывал историю Самарканда
Экскурсия по Самарканду с Уткуром превзошла все ожидания! Очень подробно со знанием дела рассказывал историю Самарканда
Экскурсия по Самарканду с Уткуром превзошла все ожидания! Очень подробно со знанием дела рассказывал историю Самарканда
Экскурсия по Самарканду с Уткуром превзошла все ожидания! Очень подробно со знанием дела рассказывал историю Самарканда
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