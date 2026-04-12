Самарканд, город с богатым историческим наследием, приглашает вас на уникальное путешествие.
Вас ждет встреча с величественными мавзолеями, древними площадями и мечетями, где каждый камень хранит истории великих сражений и культурных достижений.
Вас
Вас ждет встреча с величественными мавзолеями, древними площадями и мечетями, где каждый камень хранит истории великих сражений и культурных достижений.
Вас
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная возможность увидеть древние памятники архитектуры
- 📜 Узнать историю Тамерлана и его потомков
- 🏛 Погрузиться в атмосферу средневекового зодчества
- 🕌 Посетить легендарные мечети и некрополи
- 🛍 Прогуляться по колоритному восточному базару
- 🧵 Увидеть процесс создания шёлковых ковров
Что можно увидеть
- Мавзолей Тамерлана
- Площадь Регистан
- Мечеть Биби-Ханум
- Некрополь Шахи-Зинда
- Сиабский базар
- Фабрика Худжум
Описание экскурсии
Самарканд яркий и колоритный
Я покажу вам все самые важные места города. В программе экскурсии:
- Мавзолей Тамерлана — я расскажу вам о жизни великого полководца и поделюсь удивительными деталями его походов, зафиксированными историком Шерифиддином Али Йезди.
- Площадь Регистан — вы посетите главную площадь города и услышите, какие образовательные учреждения располагались здесь в Средние века и как в них строился процесс обучения.
- Мечеть Биби-Ханум — место, о котором веками слагали легенды. Одни говорили, что посещение мечети помогает вернуть слух. Другие твердили, что она осуществляет все желания. Мы разберёмся в этих таинственных сюжетах и оценим мастерство зодчих 15 века.
- Некрополь Шахи-Зинда — одна из самых ярких достопримечательностей Самарканда. Это целый старинный город, где покоятся знаменитые люди. Вы услышите о жизни и смерти представителей местной знати разных эпох.
- Сиабский базар — мы погуляем по настоящему восточному рынку, где уже сотни лет не перестаёт кипеть жизнь.
- Фабрика Худжум — вы увидите, как ткут шёлковые ковры по древней технологии. Цель этой фабрики — возродить ремесло наших предков.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Входные билеты оплачиваются дополнительно — 17$ с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Уткур — ваш гид в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1077 туристов
Я коренной житель Самарканда и профессиональный гид. Историей интересовался с малых лет — не только историей своей страны, но и мировой. Работаю в сфере туризма с 2010 года. В профессию пришёл
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 185 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочу поделиться классными впечатлениями нашей группы об экскурсии и выразить благодарность нашему гиду - Уткуру, он превзошёл наши ожидания. С первой минуты общения стало понятно - перед нами профессионал. Но
+8
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А
Наконец то собрались и поехали в Самарканд, вечный город это не только Рим, возраст сооружений зданий впечатляет. Уткур, спасибо за познавательный тур по г Самарканду. По всем историческим местам Профессионально, комфортный транспорт, информативно. 👍.
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Огромное спасибо Уткуру за экскурсию "Самарканд во всей красе"! Были в сентябре - погода чудесная, город просто потрясает. Программа насыщенная, но очень гармоничная. Уткур прекрасный рассказчик: с душой и знанием
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О
Уткур - превосходный гид. Программа экскурсии составлена грамотно. Уткур хорошо образован, великолепно владеет информацией, украшает рассказ цитатами, даёт много интересных подробностей, в то же время не перегружая слушателей. Слушать его
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Ю
Нам с супругом все понравилось!
Уткур, приехал за нами в отель. Вся экскурсия прошла на одном дыхании (не смотря на то, что нам очень не повезло с погодой). Уткур с любовью рассказывал о своём городе и его истории, было интересно слушать. Большое спасибо за чудесную экскурсию и приятные впечатления!
Уткур, приехал за нами в отель. Вся экскурсия прошла на одном дыхании (не смотря на то, что нам очень не повезло с погодой). Уткур с любовью рассказывал о своём городе и его истории, было интересно слушать. Большое спасибо за чудесную экскурсию и приятные впечатления!
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А
Экскурсия по Самарканду с Уткуром превзошла все ожидания! Очень подробно со знанием дела рассказывал историю Самарканда и древнего Афросиаба. Уткур говорит с большим вдохновением и любовью к своему городу и
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