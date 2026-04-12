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при этом общение с ним было легким, теплым, как с хорошим другом. Вся профессиональная часть экскурсии была на высоте, плюс Уткур умело подстраивался под темп группы, учитывал пожелания каждого участника, мы постоянно чувствовали индивидуальный подход и отношение к нам как к дорогим гостям. Искренняя любовь Уткура к Самарканду передалась всем нам, благодаря этому экскурсия превратилась в незабываемое путешествие. Поэтому рекомендуем этого гида всем, кто хочет по-настоящему погрузиться в атмосферу Самарканда. После такой экскурсии город навсегда останется в вашем сердце! Для нас - точно! Уткур, мы вернемся обязательно в Самарканд, на узбекскую свадьбу и плов, и как обещали, с русским медом😊