Самарканд во всей красе

Погрузиться в историю города и полюбоваться его роскошной архитектурой с профессиональным гидом

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Самарканд — воплощение восточной сказки.

Вы попадёте в таинственный мир древних мечетей с бирюзовыми куполами, похожих на дворцы некрополей и великолепных старинных площадей, поражающих размахом и красотой.

Я поделюсь историей города, расскажу о Тамерлане и его потомках, расшифрую особенности средневекового зодчества и помогу вам полюбить солнечный Узбекистан!
Самарканд во всей красе
Самарканд во всей красе
Самарканд во всей красе
Самарканд во всей красе
Самарканд во всей красе
Самарканд во всей красе
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Описание

Что вас ожидает

Самарканд яркий и колоритный

Я покажу вам все самые важные места города. В программе экскурсии:

  • Мавзолей Тамерлана — я расскажу вам о жизни великого полководца и поделюсь удивительными деталями его походов, зафиксированными историком Шерифиддином Али Йезди.
  • Площадь Регистан — вы посетите главную площадь города и услышите, какие образовательные учреждения располагались на ней в Средние века и как в них строился процесс обучения.
  • Мечеть Биби-Ханум — место, о котором веками слагали легенды. Одни говорили, что посещение мечети помогает вернуть слух. Другие твердили, что она осуществляет все желания. Мы разберёмся в этих таинственных сюжетах и оценим мастерство зодчих 15 века.
  • Некрополь Шахи-Зинда — одна из самых ярких достопримечательностей Самарканда. Это целый старинный город, где покоятся знаменитые люди. Вы услышите о жизни и смерти представителей местной знати разных эпох.
  • Сиабский рынок — мы погуляем по настоящему восточному рынку, где уже сотни лет не перестает кипеть жизнь.
  • Фабрика Худжум — вы увидите, как ткут шёлковые ковры по древней технологии. Цель этой фабрики — возродить ремесло наших предков.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно — 17$ с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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