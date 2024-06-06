Захоронение святого Даниил – экскурсии в Самарканде

Найдено 9 экскурсий в категории «Захоронение святого Даниил» в Самарканде на русском языке, цены от €77. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самарканд для искушённых путешественников
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
36 отзывов
Самарканд для искушённых путешественников: уникальное путешествие
Откройте для себя уникальный Самарканд в индивидуальной экскурсии, полной удивительных открытий и тайн
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
129 за всё до 4 чел.
Гостеприимный Самарканд
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
140 отзывов
Гостеприимный Самарканд: Путешествие по древним уголкам
Погрузитесь в историю Самарканда, узнайте о его культуре и традициях. Экскурсия откроет вам величие древних мавзолеев и мечетей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
77 за всё до 10 чел.
Самарканд - жемчужина Востока
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
228 отзывов
Индивидуальный тур по Самарканду: от Тимура до современности
На автомобильной экскурсии по Самарканду вы познакомитесь с культурой и традициями Центральной Азии, посетите архитектурные шедевры и узнаете об истории города
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
125 за всё до 3 чел.
Сказочный Самарканд - эдем Востока
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
353 отзыва
Сказочный Самарканд - эдем Востока: индивидуальная экскурсия
Самарканд, подобно сказкам «Тысячи и одной ночи», полон тайн и легенд. Прогуляйтесь по улочкам старого города и прикоснитесь к его величественному наследию
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
90 за всё до 6 чел.
О Самарканде с любовью
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
135 отзывов
О Самарканде с любовью: индивидуальная экскурсия
Самарканд захватит вас своей красотой и гармонией. Погружение в историю, традиции и ремесла древнего города с индивидуальным гидом
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
153 за всё до 4 чел.
Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
Раскрыть тайны древнего Самарканда через фрески согдийцев
Сегодня в 09:30
Завтра в 07:30
155 за всё до 4 чел.
Самарканд на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Самарканд на авто: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Насладитесь индивидуальной экскурсией по Самарканду на авто! Увидите площадь Регистан, обсерваторию Улугбека, Сиабский базар и многое другое
Начало: В отеле, аэропорту или на ж/д вокзале
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
125 за всё до 4 чел.
Самарканд: ярко, вкусно, интересно
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
36 отзывов
Самарканд: ярко, вкусно, интересно
Увидеть «визитные карточки» города и познакомиться с национальной кухней за 1 день
Начало: Мавзолей Гур Эмир
13 июля в 10:00
14 июля в 10:00
99 за всё до 20 чел.
Душевный и солнечный Самарканд: трансфер + обзорная экскурсия + фотосессия
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
Душевный и солнечный Самарканд: трансфер + обзорная экскурсия + фотосессия
Программа 3 в 1 с самыми яркими достопримечательностями города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
170 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    6 июня 2024
    Гостеприимный Самарканд
    Спасибо огромное Фариде за великолепную экскурсию! Фарида отличная рассказчица, легкая и интересная в общении. Мы узнали много исторических фактов, послушали
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    местные легенды и рассказ о современной жизни в Самарканде. Все, кто сейчас в поисках гида по Самарканду, не сомневайтесь ни минуты, обращайтесь к Фариде!

  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    Самарканд для искушённых путешественников
    Однозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошел в наше положение и
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    передвинул время экскурсии. Также гид включил в экскурсию дополнительные места. Он прекрасный рассказчик, умеет заинтересовать и классно подать информацию. Передвижение было комфортным и интересным.

    Однозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошелОднозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошелОднозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошелОднозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошел
  • М
    Мария
    5 июня 2024
    О Самарканде с любовью
    Джамшед - прекрасный гид и добрый, интересный, располагающий к себе человек! Экскурсия проходила на комфортабельном новом автомобиле, были учтены все наши
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    пожелания, так что все прошло легко при хорошем объеме информации. Мы заезжали на обед в самую вкусную чайхану и пили кофе в секретном месте старого медресе) Джамшед, еще раз выражаю вам нашу с мужем благодарность и рекомендую всем от души!

  • З
    Зиннят
    5 июня 2024
    Гостеприимный Самарканд
    Экскурсию проводил Темур, замечательный гид и очень приятный человек. Историю и город знает просто замечательно. Рекомендую.
    Экскурсию проводил Темур, замечательный гид и очень приятный человек. Историю и город знает просто замечательноЭкскурсию проводил Темур, замечательный гид и очень приятный человек. Историю и город знает просто замечательноЭкскурсию проводил Темур, замечательный гид и очень приятный человек. Историю и город знает просто замечательноЭкскурсию проводил Темур, замечательный гид и очень приятный человек. Историю и город знает просто замечательноЭкскурсию проводил Темур, замечательный гид и очень приятный человек. Историю и город знает просто замечательно
  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Самарканд - жемчужина Востока
    Добрый день! Очень интересная экскурсия были семьей с двумя детьми. Время пролетело очень незаметно Азиз экскурсовод наивысший квалификации. Передвижение между локациями на комфортабельном авто. Огромное спасибо за преподнесенный материал и чудесную экскурсию.
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Сказочный Самарканд - эдем Востока
    Потрясающая Азиза!!! Чудесно преподносит информацию. Она не то, что отвечает на ВСЕ возникающие вопросы, но и ещё добавит от себя историю.
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    Плюс ко всему профессионально фотографирует и вы не останетесь без потрясающих снимков, даже если придете на экскурсию один. Предоставит время для личных фото, не поторапливая и не стоя над душой. Предложит выпить кофе в атмосферном месте, откуда не захочется уходить. Даст много дельных советов по организации отдыха и досуга в городе. Мы остались невероятно довольны и искренне благодарны за столь чудесное знакомство с основными достопримечательностями города Самарканда! Удачи, успехов и процветания Вам, наш замечательный проводник в мир древней истории! ❤️

  • Б
    Борис
    3 июня 2024
    Самарканд для искушённых путешественников
    Экскурсия очень понравилась, а Эвелина - прекрасный экскурсовод. Удалось посмотреть нетривиальные туристические места, рассказ - выше всяческих похвал. Всем рекомендую!
  • J
    Juli
    2 июня 2024
    Гостеприимный Самарканд
    Темур прекрасный рассказчик. Невероятное количество исторических фактов, все с интересной подачей. Очень познавательно. Не заскучали ни на секунду. Даже дети 10 лет слушали с удовольствием. Спасибо.
  • Ж
    Жанна
    2 июня 2024
    Самарканд - жемчужина Востока
    Хочу поблагодарить гида Олега за интересную экскурсию 27.05.2024г. по прекрасному Самарканду и организатора Наилю за отличную организацию мероприятия с учетом
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    всех наших индивидуальных пожеланий и просьб. Нас встретили на вокзале на хорошей машине, завезли в отель, где мы смогли оставить багаж, так же в процессе экскурсии предоставили возможность лишний раз немного отдохнуть, т. к. люди мы уже не очень молодые и передвигаться без остановок и отдыха было бы тяжело. Всё прошло в соответствии с планом, не было никаких накладок, недоразумений и непредвиденных дополнительных расхдов. И экскурсия не перегружена избыточной исторической или научной информацией. Мы остались очень довольны и всем рекомендуем заказывать экскурсии у Наили. = Жанна, Ирина, Андрей.

    Хочу поблагодарить гида Олега за интересную экскурсию 27.05.2024г. по прекрасному Самарканду и организатора Наилю за отличнуюХочу поблагодарить гида Олега за интересную экскурсию 27.05.2024г. по прекрасному Самарканду и организатора Наилю за отличнуюХочу поблагодарить гида Олега за интересную экскурсию 27.05.2024г. по прекрасному Самарканду и организатора Наилю за отличнуюХочу поблагодарить гида Олега за интересную экскурсию 27.05.2024г. по прекрасному Самарканду и организатора Наилю за отличнуюХочу поблагодарить гида Олега за интересную экскурсию 27.05.2024г. по прекрасному Самарканду и организатора Наилю за отличную
  • П
    Павел
    28 мая 2024
    Сказочный Самарканд - эдем Востока
    Экскурсия очень понравилась! Посетили все основные достопримечательности Самарканда. Очень много интересной информации, включая легенды и исторические факты. Рекомендую вместе с
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    экскурсией заказать машину, так быстрее будете передвигаться между объектами и больше успеете посмотреть. На обед - конечно в плов центр Самарканда! Нереально вкусный плов и салаты на любой вкус, цены радуют! Рекомендую ВСЁМ!

    Экскурсия очень понравилась! Посетили все основные достопримечательности Самарканда. Очень много интересной информации, включая легенды и исторические

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Захоронение святого Даниил»

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  1. Самарканд для искушённых путешественников
  2. Гостеприимный Самарканд
  3. Самарканд - жемчужина Востока
  4. Сказочный Самарканд - эдем Востока
  5. О Самарканде с любовью
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Площадь Регистан
  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Захоронение святого Даниил" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 77 до 170. Туристы уже оставили гидам 938 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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