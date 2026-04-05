Погрузитесь в атмосферу Самарканда — города куполов, мозаик и древних легенд. Вы увидите Регистан, мавзолей Тимура и Шахи-Зинда, пройдёте по шумному базару и заглянете на шёлковую фабрику. За фасадами и узорами откроется история великих династий и судьбы людей, которые создавали это наследие.

Описание экскурсии

Гур-Эмир

Мавзолей Амира Тимура — отправная точка для знакомства с наследием династии Тимуридов.

Площадь Регистан

Главный архитектурный ансамбль Самарканда. Вы зайдёте в медресе и рассмотрите детали, которые остаются незамеченными при беглом взгляде.

Мечеть Биби-Ханым

Один из самых масштабных памятников эпохи Тимура и символ амбиций древнего города.

Базар Сиаб

Восточный рынок, где кипит повседневная жизнь и можно понаблюдать за приготовлением самсы, лепёшек и плова.

Шахи-Зинда

Мемориальный комплекс с богато украшенными мавзолеями и особой атмосферой.

Шёлковая фабрика

Единственная в Центральной Азии. Вы увидите процесс создания шёлка и познакомитесь с традиционным ремеслом.

Вы узнаете:

как строился Самарканд и почему его считают столицей исламской цивилизации

какую роль в истории страны сыграли Тимуриды, Караханиды и Шейбаниды

как архитектура связана с историей и культурой города

почему базар — важная часть жизни Самарканда

как сегодня сохраняются традиции шёлкового производства

Организационные детали