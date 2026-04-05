Погрузитесь в атмосферу Самарканда — города куполов, мозаик и древних легенд.
Вы увидите Регистан, мавзолей Тимура и Шахи-Зинда, пройдёте по шумному базару и заглянете на шёлковую фабрику.
За фасадами и узорами откроется история великих династий и судьбы людей, которые создавали это наследие.
Описание экскурсии
Гур-Эмир
Мавзолей Амира Тимура — отправная точка для знакомства с наследием династии Тимуридов.
Площадь Регистан
Главный архитектурный ансамбль Самарканда. Вы зайдёте в медресе и рассмотрите детали, которые остаются незамеченными при беглом взгляде.
Мечеть Биби-Ханым
Один из самых масштабных памятников эпохи Тимура и символ амбиций древнего города.
Базар Сиаб
Восточный рынок, где кипит повседневная жизнь и можно понаблюдать за приготовлением самсы, лепёшек и плова.
Шахи-Зинда
Мемориальный комплекс с богато украшенными мавзолеями и особой атмосферой.
Шёлковая фабрика
Единственная в Центральной Азии. Вы увидите процесс создания шёлка и познакомитесь с традиционным ремеслом.
Вы узнаете:
- как строился Самарканд и почему его считают столицей исламской цивилизации
- какую роль в истории страны сыграли Тимуриды, Караханиды и Шейбаниды
- как архитектура связана с историей и культурой города
- почему базар — важная часть жизни Самарканда
- как сегодня сохраняются традиции шёлкового производства
Организационные детали
- Мы заходим во все достопримечательности по пути. Общая сумма за все билеты — ~$35
- Каждому путешественнику предоставляем бутылку питьевой воды
- По желанию можем остановиться на обед — ~$15 за чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$38
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мавзолея Гур-Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 и 20:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 66 туристов
Салам алейкум! Наша команда профессиональных гидов с радостью покажет вам Узбекистан с его древними городами глазами людей, которые живут здесь всю жизнь, и распахнёт двери в древнюю историю этого удивительного места. Добро пожаловать в страну восточных тайн, бирюзовых куполов, величественных минаретов и доброжелательных улыбок. Гостеприимная земля Узбекистана всегда открыта для вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Спасибо ОГРОМНОЕ Вере за увлекательный, познавательный день🙏🏻🥰. Душевно провела время, узнала много нового. Вера удивительный рассказчик, человек, увлеченный своим делом. Всегда ценю грамотную и красивую речь! У меня был всего
Георгий
Ответ организатора:
Светлана огромное спасибо за такой душевный отзыв и теплые слова. Была рада провести вам экскурсию🥰
Е
«Остались в полном восторге от экскурсии "Самое-самое в Самарканде"! Георгий — потрясающий гид, который любит этот город и глубоко знает его историю. Программа невероятно насыщенная, но составлена очень грамотно. Мы
Ю
Осталась довольна экскурсией по Самарканду. Программа сбалансирована: достаточно времени уделено каждой достопримечательности (Регистан, Гур‑Эмир, Биби-Ханым, Шахи‑Зинда), при этом не было ощущения спешки. Вера хорошо владеет материалом, излагает доступно, без излишнего
Е
отличная экскурсия,
