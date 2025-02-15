Индивидуальная
до 4 чел.
Экспресс-экскурсия по Самарканду: величие истории в комфортном формате
За короткое время вы увидите самые значимые достопримечательности Самарканда, познакомитесь с его историей и архитектурой
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$99 за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Ваш вечер в Самарканде
Проведите вечер в Самарканде, погружаясь в его историю и культуру. Узнайте о великих правителях и легендах, гуляя по старинным улицам
Начало: У памятника Тамерлану
Расписание: ежедневно в 17:00 и 20:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$30 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия по Самарканду
Погрузитесь в историю Самарканда: от мавзолея Гур-Эмир до величественного Регистана. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$45 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
О Самарканде с любовью
Увидеть, услышать и почувствовать главное о сказочном городе на обзорной экскурсии
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:30
$188 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
По вечернему Самарканду - на электросамокате
Погрузитесь в атмосферу сказок «1000 и 1 ночь», путешествуя по вечернему Самарканду на электросамокате. Восхитительные виды и уникальные истории ждут вас
Начало: У Мавзолея Амира Темура «Гур-Эмир»
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$39 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Старинный самобытный Самарканд
Открыть историю, архитектуру и жизнь восточного города на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$115 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить! (в группе)
Эта экскурсия позволит за короткое время увидеть ключевые достопримечательности Самарканда: усыпальницу Тимуридов, мавзолей Рухабад и площадь Регистан
Начало: Мавзолей Гур-Эмир
Расписание: ежедневно в 10:00, 15:00 и 21:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$27 за человека
Групповая
до 15 чел.
Пешком по Самарканду: святыни и история
Откройте для себя величие Самарканда, прогуливаясь по его древним улочкам и посещая святыни, такие как мавзолей Тамерлана и площадь Регистан
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$32 за человека
-
25%
Водная прогулка
Сказка вечернего Самарканда
Встречайте закат в Самарканде, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей. Эта экскурсия - ваш персональный ключ к тайнам
Начало: С отеля
$126
$167 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Самаркандом
Увлекательная прогулка по Самарканду: от средневековых мавзолеев до шумных базаров. Познакомьтесь с историей и культурой города голубых куполов
Начало: У входного портала мавзолея Гур Эмир
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от $125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Узбекский лайфстайл
Позавтракать со старейшинами в чайхане, научиться торгу, погулять по махаллям и району цыган-люли
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$120 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил15 февраля 2025Шохрух организовал прекрасное утреннее погружение в Самарканд через отличный завтрак и приятный разговор.
- SShirin7 января 2025Это было ВОЛШЕБНО!
Шохрух встретил нас на вокзале, стоял на вокзале с табличкой, машина была абсолютно чистой, стояла дорогая вода.
Затем мы
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Необычные дома»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в декабре 2025
Сейчас в Самарканде в категории "Необычные дома" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 27 до 188 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 831 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2025 год по теме «Необычные дома», 831 ⭐ отзыв, цены от $27. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль