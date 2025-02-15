читать дальше

отправились на экскурсию. Мы купили горячих лепешек, и кайкамака и отравились на базар, где Шохрух купил нам сухофруктов и затем отвел нас в чайхану. Стол ломился от еды. И самса, и лагман и супы каждому и шашлыки! Чайхана была максимально аутентичной.



Позже мы пошли гулять по кварталу бухарских евреев, ныне, занятый местными цыганами-люли. Мы зашли в самые интересные уголки этого квартала. Включая уникальную Баню Давида и дом-музей с бюстом Ленина, чайханой 1935-го года. Шохрух познакомил нас с местными старожилами, которые рассказали нам о своей махалле.



Я решила сделать подарок родителям, они давно не были в Самарканде, ну а я думала, что удивить меня нечем, но Шохрух смог нас влюбить в Самарканд!