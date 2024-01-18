Узбекистан — плодородная земля, где произрастает множество сортов винограда, который потом становится первоклассными винами. Предлагаем вам погрузиться в удивительный мир узбекского виноделия на винзаводе «Багизаган». Вместе с нашим опытным сомелье вы откроете тайны виноделия, тонкости вкусов и познакомитесь с разнообразием сортов.

Описание