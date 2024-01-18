Винзавод Багизаган: дегустация редчайших вин Узбекистана

Индивидуальная экскурсия в Самарканде
Узбекистан — плодородная земля, где произрастает множество сортов винограда, который потом становится первоклассными винами. Предлагаем вам погрузиться в удивительный мир узбекского виноделия на винзаводе «Багизаган».

Вместе с нашим опытным сомелье вы откроете тайны виноделия, тонкости вкусов и познакомитесь с разнообразием сортов.
Винзавод Багизаган: дегустация редчайших вин Узбекистана
Винзавод Багизаган: дегустация редчайших вин Узбекистана
Винзавод Багизаган: дегустация редчайших вин Узбекистана
Винзавод Багизаган: дегустация редчайших вин Узбекистана
Ближайшие даты:
18
янв
19
янв
20
янв
21
янв
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янв
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даты

Что вас ожидает:

  • Винодельческий завод «Багизаган»:
  • Дегустационный зал
  • Винный погреб

Описание

Что вас ждёт:

Вы побываете в настоящем винном погребе, пообщайтесь с талантливыми виноделами и насладитесь дегустацией вин, коньяков и чачи. В процессе вам будут предложены лёгкие закуски, а под конец экскурсии вы сможете приобрести редчайшие вина, которые не поступают в массовую продажу. Добро пожаловать в мир виноделия Узбекистана, где каждый глоток – это погружение в искусство виноделия и богатство здешней земли!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Дегустация спиртных напитков
  • Лёгкое сырное ассорти
  • Вода
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель, вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Сообщите
  • Если вас больше — мы организуем групповую дегустацию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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