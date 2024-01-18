Узбекистан — плодородная земля, где произрастает множество сортов винограда, который потом становится первоклассными винами. Предлагаем вам погрузиться в удивительный мир узбекского виноделия на винзаводе «Багизаган».
Вместе с нашим опытным сомелье вы откроете тайны виноделия, тонкости вкусов и познакомитесь с разнообразием сортов.
Вместе с нашим опытным сомелье вы откроете тайны виноделия, тонкости вкусов и познакомитесь с разнообразием сортов.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Винодельческий завод «Багизаган»:
- Дегустационный зал
- Винный погреб
Описание
Что вас ждёт:Вы побываете в настоящем винном погребе, пообщайтесь с талантливыми виноделами и насладитесь дегустацией вин, коньяков и чачи. В процессе вам будут предложены лёгкие закуски, а под конец экскурсии вы сможете приобрести редчайшие вина, которые не поступают в массовую продажу. Добро пожаловать в мир виноделия Узбекистана, где каждый глоток – это погружение в искусство виноделия и богатство здешней земли!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Дегустация спиртных напитков
- Лёгкое сырное ассорти
- Вода
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- Ваш отель, вокзал
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Сообщите
- Если вас больше — мы организуем групповую дегустацию
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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