При мысли об узбекской кухне, на ум, конечно, приходит плов — но это не единственное, чем может вас удивить гастрономия Самарканда! Приглашаю вас чуть шире открыть дверь в кулинарный мир Востока.
Вместе с радушной хозяйкой вы приготовите сочные манты, самсу и пряные пирожки-бичаки, а затем усядетесь за дастархан и насладитесь этим великолепным обедом.
Вместе с радушной хозяйкой вы приготовите сочные манты, самсу и пряные пирожки-бичаки, а затем усядетесь за дастархан и насладитесь этим великолепным обедом.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание мастер-класса
Обычаи узбекского гостеприимства
Наша встреча начнется в уютном доме Самарканда — по всем правилам узбекского гостеприимства. Познакомимся с радушной хозяйкой, а затем немного отдохнем и побеседуем за горячим зеленым чаем. Гид расскажет, в чем особенность кухни Узбекистана, чем интересны местные застольные обычаи, какие ингредиенты и специи используются чаще всего и что за блюда нам предстоит приготовить. Манты, самса и бичак:
готовим и едим
Хозяйка дома в это время подготовит необходимые ингредиенты для мастер-класса, а в процессе поделится секретами каждого блюда. Вместе с ней вы приготовите нежнейшие манты, сочную самсу. Для мантов раскатаете тончайшее тесто, аккуратно завернете в него свежее рубленое мясо и отправите блюдо готовиться на пару в манты-казан. Для самсы поработаем со слоеным тестом и возьмем мясо со специями. А затем отправим в духовку. А когда наш ароматный обед будет готов, усядемся за дастарханом, чтобы насладиться результатами наших кулинарных трудов! Важная информация:
- Мастер-класс и все его ингредиенты включены в стоимость.
- Мастер-класс проводится в помещении или на природе (если тепло).
- В доме вас сопровождает гид из нашей команды, а также хозяйка.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуга гида
- Ингредиенты для мастер класса
Что не входит в цену
- Трансфер
- Алкоголь
Место начала и завершения?
Ул Арабшах1 быв Сакоки 1оринтир ул. Льва Тольстого
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Мастер класс проходит в гостевом доме, адрес вышлем посте бронирования
- Все ингредиенты включены
- Трансфер не включен
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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