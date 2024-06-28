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информации. Прекрасно знает историю города, на все вопросы были предоставлены развернутые ответы. Есть замечания к организатору Зарине - не нужно так настойчиво предлагать другие экскурсии и услуги агентства, это слегка раздражает. Мы бронировали четыре экскурсии у разных гидов, никто так не делал. И на самой экскурсии почему-то не посетили улицу мавзолеев Шахи Зинда, хотя в программе она указана. Потом сами съездили на такси. Зато нас свозили на фабрику ковров, хоть и очень там все интересно, но в программе ее не было))