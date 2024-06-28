скидка
4%
6 часов
Индивидуальная
Главное в Самарканде + обед в центре плова
Исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейшее национальное блюдо
Начало: В вашем отеле в городе Самарканд, либо на вокзале
«В середине дня мы остановимся на обед в ресторане и попробуем настоящий самаркандский плов, который отличается от традиционного ташкентского плова — и мы обязательно обсудим, чем именно»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 115€110 за человека
скидка
19%
5 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
Самарканд радушно встречает гостей! Посетите знаковые места города, прогуляйтесь по базару и насладитесь традиционным пловом в мини-группе
Начало: Рядом с мавзолеем Гур-Эмира
Расписание: ежедневно в 10:30
3 авг в 10:30
4 авг в 10:30
48€39 за человека
5 часов
Индивидуальная
Экскурсия к главным достопримечательностям Самарканда и обед из плова
Начало: Ваш отель, вокзал
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$120 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена28 июня 2024Город Самарканд очень красивый город с древней историей. Во многом этому впечатлению поспособсвовал мой гид - Соджик! Прекрасный рассказчик, знающий
- ААркадий17 июня 2024Экскурсия очень понравилась
- ЕЕкатерина4 июня 2024Я могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычно не жду. Но тут
- ССветлана17 мая 2024Очень хороший гид Азамат, в том числе профессиональный водитель. На вокзале встретил на вовремя, помог с чемоданом, дал массу полезной
- ААлександр14 мая 2024Все было отлично. Даже несмотря на то, что мы были с поезда и почти не спали, а экскурсия длилась 6
- ВВера24 апреля 2024Добрый день! Огромное спасибо Джамшеду. Встретил меня на вокзале,провёз по всем знаковым местам Самарканда,рассказал,показал, помог сделать шикарные личные фото на память😊а также отвёз на вокзал к поезду. Я приезжала на один день. Погода была чудная,настроение приподнятое.
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «С обедом»
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