Экскурсии с обедом

Найдено 3 экскурсии в категории «С обедом» в Самарканде на русском языке, цены от €39, скидки до 19%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Главное в Самарканде + обед в центре плова
На машине
скидка
4%
15 отзывов
6 часов
Индивидуальная
Главное в Самарканде + обед в центре плова
Исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейшее национальное блюдо
Начало: В вашем отеле в городе Самарканд, либо на вокзале
«В середине дня мы остановимся на обед в ресторане и попробуем настоящий самаркандский плов, который отличается от традиционного ташкентского плова — и мы обязательно обсудим, чем именно»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 115110 за человека
Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
скидка
19%
2 отзыва
5 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
Самарканд радушно встречает гостей! Посетите знаковые места города, прогуляйтесь по базару и насладитесь традиционным пловом в мини-группе
Начало: Рядом с мавзолеем Гур-Эмира
Расписание: ежедневно в 10:30
3 авг в 10:30
4 авг в 10:30
4839 за человека
Экскурсия к главным достопримечательностям Самарканда и обед из плова
1 отзыв
5 часов
Индивидуальная
Экскурсия к главным достопримечательностям Самарканда и обед из плова
Начало: Ваш отель, вокзал
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$120 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    28 июня 2024
    Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
    Город Самарканд очень красивый город с древней историей. Во многом этому впечатлению поспособсвовал мой гид - Соджик! Прекрасный рассказчик, знающий
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    историю своей страны и города, с отличным чувтвом юмора. Очень внимательный человек. Я узнала много интересного не только о культурных и исторических памятниках, но и о быте обычных людей, что тоже было очень интересно. Он научил меня торговаться на рынке и рассказал об особенностях приготовления и поедания плова) Большим плюсом было передвижение на комфортабельном автомобиле с климат контролем. Спасибо большое за незабываемую поездку!!!

  • А
    Аркадий
    17 июня 2024
    Главное в Самарканде + обед в центре плова
    Экскурсия очень понравилась
  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
    Я могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычно не жду. Но тут
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    все было идеально. И глубина познаний гида (ответил на все мои миллион вопросов), и очень своевременный перерыв на плов, и классная прогулка по рынку и основным достопримечательностям. Особенно меня поразило то, что гид оказался классным фотографом и теперь у меня ещё и пачка супер-фото (прилагаю их к отзыву). В общем экскурсию очень реклмендую. Очень удобно, что все расстояния преодолеваются на машине, где можно поить водички и укрыться от жары.

    Я могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычно
  • С
    Светлана
    17 мая 2024
    Главное в Самарканде + обед в центре плова
    Очень хороший гид Азамат, в том числе профессиональный водитель. На вокзале встретил на вовремя, помог с чемоданом, дал массу полезной
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    информации. Прекрасно знает историю города, на все вопросы были предоставлены развернутые ответы. Есть замечания к организатору Зарине - не нужно так настойчиво предлагать другие экскурсии и услуги агентства, это слегка раздражает. Мы бронировали четыре экскурсии у разных гидов, никто так не делал. И на самой экскурсии почему-то не посетили улицу мавзолеев Шахи Зинда, хотя в программе она указана. Потом сами съездили на такси. Зато нас свозили на фабрику ковров, хоть и очень там все интересно, но в программе ее не было))

  • А
    Александр
    14 мая 2024
    Главное в Самарканде + обед в центре плова
    Все было отлично. Даже несмотря на то, что мы были с поезда и почти не спали, а экскурсия длилась 6
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    часов, все прошло на одном дыхании. Экскурсовод Азамат материал доносил чётко и неравнодушно, маршрут затрагивать всетосновные достопримечательности, а плов дал немного отдохнуть и был очень вкусен.

  • В
    Вера
    24 апреля 2024
    Экскурсия к главным достопримечательностям Самарканда и обед из плова
    Добрый день! Огромное спасибо Джамшеду. Встретил меня на вокзале,провёз по всем знаковым местам Самарканда,рассказал,показал, помог сделать шикарные личные фото на память😊а также отвёз на вокзал к поезду. Я приезжала на один день. Погода была чудная,настроение приподнятое.

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «С обедом»

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  3. Экскурсия к главным достопримечательностям Самарканда и обед из плова
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
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  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июле 2024
Сейчас в Самарканде в категории "С обедом" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 120 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «С обедом», 18 ⭐ отзывов, цены от €39. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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