За один день вы увидите совершенно разные пейзажи: горные перевалы на высоте около 1800 метров, древние памятники и тихие сельские виды Мираки.
Вас ждёт полное погружение в колорит страны: от суровой красоты природы и мистической Долины демонов до величия архитектуры Шахрисабза — родины великого Амира Темура.
Вы пройдёте по следам легендарного полководца, насладитесь местной кухней и завершите день в уютном горном селении.
Вас ждёт полное погружение в колорит страны: от суровой красоты природы и мистической Долины демонов до величия архитектуры Шахрисабза — родины великого Амира Темура.
Вы пройдёте по следам легендарного полководца, насладитесь местной кухней и завершите день в уютном горном селении.
Описание экскурсии
- Вы несколько раз смените декорации: от панорам горного перевала до руин грандиозного дворца Тамерлана.
- Прикоснётесь к стенам легендарного Ак-Сарая в Шахрисабзе, узнаете больше о династии Темуридов, посетите мавзолей Джахангира — место упокоения старшего сына Тамерлана, а также комплекс Дорут-Тиловат — религиозный ансамбль, знакомящий с духовной историей региона.
- Мы преодолеем перевал Тахтакарача, откуда открываются впечатляющие виды на горы и долины.
- В горном селении Мираки вы познакомитесь с традиционным укладом жизни в кишлаке и попробуете блюда местной кухни в уютном кафе.
А ещё:
- Попробуем разобраться, кем был Тамерлан на самом деле: жестоким завоевателем или выдающимся создателем могущественной державы.
- Обсудим, как средневековые мастера возводили грандиозные сооружения, которые впечатляют даже спустя шесть веков.
- Поговорим об Улугбеке — внуке Темура, который прославился не как правитель, а как один из величайших астрономов своего времени.
- Узнаем, почему гробница Темура в Шахрисабзе осталась пустой, и рассмотрим версии историков.
- Разберёмся, чем настоящий тандыр-гушт отличается от привычных мясных блюд и какое место он занимает в узбекской гастрономической культуре.
- Увидим необычные скальные образования и поговорим о том, как формировался этот природный ландшафт.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Chevrolet Cobalt, Lacetti, Epica или Nexia Ravon 3.
- Общая протяжённость маршрута составляет примерно 200 км.
- Дополнительно оплачиваются обед в кафе на перевале — от $7 до 13 за чел., билеты в достопримечательности Шахриcабза — от $5 до 7 за чел.
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Одил — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1218 туристов
Я родом из солнечного Узбекистана. С раннего детства увлекаюсь историей Самарканда. По образованию — историк. Более 28 лет проработал в сфере туризма. У меня дружная команда профессиональных гидов. Мы знаем историю и традиции нашей страны, и с удовольствием расскажем, как живут местные. Покажем свой любимый город и постараемся передать его дух и атмосферу, чтобы воспоминания ещё долго грели ваше сердце!
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии на «За пределами Самарканда: перевал Тахтакарача, Шахрисабз и красоты Мираки»
-
5%
Индивидуальная
Из Самарканда - к перевалу Тахтакарача, древнему городу Шахрисабз и горам Мираки
Рассмотреть уникальные исторические памятники среди скалистых вершин и горных родников
Начало: По вашему адресу в Самарканде
Завтра в 05:30
18 июн в 05:30
от $188
$197 за человека
-
5%
Мини-группа
до 12 чел.
Из Самарканда - в группе к перевалу Тахтакарача, древнему городу Шахрисабз и горам Мираки
Уникальная возможность посетить перевал Тахтакарача, исторический Шахрисабз и горы Мираки. Ощутите атмосферу Узбекистана за один день
Начало: По вашему адресу в Самарканде
Расписание: ежедневно в 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00 и 12:00
Завтра в 05:00
18 июн в 05:00
$186
$195 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Самарканда в Шахрисабз: история Тимуридов, горы и вкусы региона
Начало: Мавзолей Гур-Эмир
Завтра в 09:00
18 июн в 09:00
$148.50
$165 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
Дорога сквозь историю: однодневная поездка из Самарканда в Бухару
Через родину Темура - древний Шахрисабз и перевал Тахтакорача
Начало: По вашему адресу
Завтра в 05:00
18 июн в 05:00
от $347
$365 за человека
-10%
до 27 июня
от $252 за экскурсию