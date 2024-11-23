Приглашаем вас открыть для себя природу Таджикистана. Мы не будем загружать вас лишней информацией, но покажем лучшие уголки нашей страны.
Вы полюбуетесь завораживающими видами на Фанские горы, увидите озеро, в котором кишат змеи, отыщите послание от путешественника Алексея Федченко и сделаете отличные кадры под струями 43-метрового водопада.
Вы полюбуетесь завораживающими видами на Фанские горы, увидите озеро, в котором кишат змеи, отыщите послание от путешественника Алексея Федченко и сделаете отличные кадры под струями 43-метрового водопада.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00
Описание экскурсииМы предлагаем вам уникальную возможность увидеть лучшие уголки нашей страны, не перегружая вас лишней информацией. Вы сможете насладиться захватывающими видами на величественные Фанские горы, посетить озеро, знаменитое своим обилием змей, и найти послание от известного путешественника Алексея Федченко. В довершение экскурсии вы сделаете потрясающие фотографии под струями величественного 43-метрового водопада. Присоединяйтесь к нам в этом незабываемом путешествии и откройте для себя удивительные пейзажи Таджикистана! Наш путь к озеру лежит через Варзобское ущелье и один из самых высоких и красивых перевалов Таджикистана — Анзоб. На автомобиле нам предстоит преодолеть 140 километров (3 часа). Поднявшись на высоту 2195 метров над уровнем моря, мы окажемся у озера Искандеркуль. Вы прогуляетесь по побережью, полюбуетесь захватывающими видами, узнаете, как переводится название озера, как оно было образовано и при чём здесь Александр Македонский. Рядом с Искандеркулем находится ещё несколько природных достопримечательностей. Мы обязательно посетим озеро Змеиное, которое благодаря высокой температуре воды заселено множеством змей. Это отличное место для фотосессий! Также мы дойдём до 43-метрового водопада Фанская Ниагара, расположенного на реке, вытекающей из Искандеркуля. Посмотрим на скалу с надписью «Рускiе, 1870», оставленной экспедицией известного учёного и путешественника Алексея Федченко. Затем у вас будет свободное время, чтобы без суеты насладиться пейзажами и пофотографироваться. Важная информация:
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota или Hyundai.
- По желанию может заехать на обед в кафе (оплачивается дополнительно).
- Рекомендуем надеть удобную обувь и взять с собой солнцезащитные очки и дождевик.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Варзобское ущелье
- Перевал Анзоб
- Озеро Искандеркуль
- Озеро Змеиное
- Водопад Фанская Ниагара
- Скала с надписью «Рускiе, 1870»
Что включено
- Услуга гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Напитки
- Трансфер
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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