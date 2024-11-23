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Приглашаем вас открыть для себя природу Таджикистана. Мы не будем загружать вас лишней информацией, но покажем лучшие уголки нашей страны.



Вы полюбуетесь завораживающими видами на Фанские горы, увидите озеро, в котором кишат змеи, отыщите послание от путешественника Алексея Федченко и сделаете отличные кадры под струями 43-метрового водопада.