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Живой Самарканд: история, архитектура и восточный колорит

Увидеть must-see-локации для путешественников и любимые места горожан
Мы хотим показать вам Самарканд живым и настоящим.

Не только через великие памятники, такие как Регистан, мавзолей Тимура и мечеть Биби-Ханум, но и через будничную жизнь и скрытые смыслы Востока.

Вы узнаете, как история и культура великой империи переплелись с повседневными обычаями, которые чтут до сих пор.
5
1 отзыв
Живой Самарканд: история, архитектура и восточный колорит
Живой Самарканд: история, архитектура и восточный колорит
Живой Самарканд: история, архитектура и восточный колорит

Описание экскурсии

Мавзолей Гур-Эмир (~50 мин)

Вы увидите величественный купол, резные панели и усыпальницу великого завоевателя. Познакомитесь с личностью Амир Тимура, услышите истории о его семье и эпохе правления.

Площадь Регистан (~1 час)

Мы рассмотрим три медресе с изысканной мозаикой и резьбой на главной площади города. Обсудим образование и науку, влияние медресе на жизнь горожан и городскую культуру.

Мечеть Биби-Ханум (~30 мин)

Посмотрим на огромный купол, арки с восточной плиткой и декоративные узоры. Поговорим о семейных ценностях, воспитании и традициях.

Шахи-Зинда — живая улица мавзолеев (~45 мин)

Вас ждёт ансамбль мавзолеев с невероятной мозаикой. Одно из самых атмосферных и фотогеничных мест Самарканда. Расскажем вам о нашей вере, уважении к предкам и традициях паломничества.

Старые кварталы и Сиабский базар (~50 мин)

Вы увидите узкие улочки, старинные дома, ремесленные мастерские и самый оживлённый рынок города. Почувствуете настоящий ритм жизни Самарканда и сможете купить специи, сладости, сухофрукты, лепёшки и халву.

Туристическая деревня / ремесленный квартал (~40 мин)

Познакомим вас с древними ремёслами Самарканда. Главное из них — изготовление самаркандской бумаги из тутовой коры.

Вы узнаете:

  • Почему минареты наклонены и что надо знать об их строительстве
  • Почему раньше у тех, кто читал азан (призыв к молитве), должно было быть плохое зрение
  • Для чего двери медресе делали маленькими и как это связано с воспитанием
  • Какие правила до свадьбы соблюдают девушки и в чём их смысл
  • Какие ценности и обычаи передаются из поколения в поколение

И многое другое!

Организационные детали

  • Перемещаемся на комфортабельном авто Chevrolet Cobalt, BYD Yuan Plus или минивэне Hyundai
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты — $20 за чел., обед или кофе (по желанию)
  • Экскурсия подходит для взрослых и детей от 8 лет
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30, во вторник и среду в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$45
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У мавзолея Гур-Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30, во вторник и среду в 09:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Исломбек
Исломбек — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я окончил Международный университет туризма «Шёлковый путь» и искренне люблю свою работу. С 2018 года показываю Самарканд не по шаблону, а через живые истории, архитектуру, традиции и повседневную жизнь. Свободно общаюсь
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на русском, узбекском, таджикском, персидском и японском языках, поэтому легко нахожу контакт с путешественниками из разных стран. Я работаю не один — у нас небольшая, но профессиональная команда гидов. Мои коллеги: — Шухрат — историк и сертифицированный гид. Проводит экскурсии на русском языке. — Фаридун — сертифицированный гид. Проводит экскурсии на русском и английском языках. Нас объединяет любовь к истории Узбекистана, уважение к гостям и желание показывать страну живо, интересно и с душой.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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К
Рекомендую экскурсию для тех, кто хочет получить много исторического, культурного и религиозного контекста при посещении Самарканда.
Исломбек прекрасный гид, хорошо знает материал, структурированно даёт информацию, при необходимости подкрепляет устное повествование распечатанным
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материалом. К тому же он является лицензированным гидом, проводит экскурсии на трёх языках (русском, узбекском и японском).
Экскурсия получилась довольно насыщенной по информации, при этом гид охотно отвечал на вопросы, шутил, что очень располагало и создавало дружескую атмосферу.
Всего мы посетили 5 ключевых мест: мавзолей Гур-Эмир, комплекс площади Регистан, мечеть Биби-ханум, Сиабский базар, бумажная фабрика Мерос, ансамбль мавзолеев Шахи-Зинда.

Рекомендую экскурсию для тех, кто хочет получить много исторического, культурного и религиозного контекста при посещении Самарканда.
Рекомендую экскурсию для тех, кто хочет получить много исторического, культурного и религиозного контекста при посещении Самарканда.
Рекомендую экскурсию для тех, кто хочет получить много исторического, культурного и религиозного контекста при посещении Самарканда.
Рекомендую экскурсию для тех, кто хочет получить много исторического, культурного и религиозного контекста при посещении Самарканда.
Рекомендую экскурсию для тех, кто хочет получить много исторического, культурного и религиозного контекста при посещении Самарканда.
Рекомендую экскурсию для тех, кто хочет получить много исторического, культурного и религиозного контекста при посещении Самарканда.
Рекомендую экскурсию для тех, кто хочет получить много исторического, культурного и религиозного контекста при посещении Самарканда.
Рекомендую экскурсию для тех, кто хочет получить много исторического, культурного и религиозного контекста при посещении Самарканда.+2
Рекомендую экскурсию для тех, кто хочет получить много исторического, культурного и религиозного контекста при посещении Самарканда.
Рекомендую экскурсию для тех, кто хочет получить много исторического, культурного и религиозного контекста при посещении Самарканда.
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