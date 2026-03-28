Мы хотим показать вам Самарканд живым и настоящим. Не только через великие памятники, такие как Регистан, мавзолей Тимура и мечеть Биби-Ханум, но и через будничную жизнь и скрытые смыслы Востока. Вы узнаете, как история и культура великой империи переплелись с повседневными обычаями, которые чтут до сих пор.

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Описание экскурсии

Мавзолей Гур-Эмир (~50 мин)

Вы увидите величественный купол, резные панели и усыпальницу великого завоевателя. Познакомитесь с личностью Амир Тимура, услышите истории о его семье и эпохе правления.

Площадь Регистан (~1 час)

Мы рассмотрим три медресе с изысканной мозаикой и резьбой на главной площади города. Обсудим образование и науку, влияние медресе на жизнь горожан и городскую культуру.

Мечеть Биби-Ханум (~30 мин)

Посмотрим на огромный купол, арки с восточной плиткой и декоративные узоры. Поговорим о семейных ценностях, воспитании и традициях.

Шахи-Зинда — живая улица мавзолеев (~45 мин)

Вас ждёт ансамбль мавзолеев с невероятной мозаикой. Одно из самых атмосферных и фотогеничных мест Самарканда. Расскажем вам о нашей вере, уважении к предкам и традициях паломничества.

Старые кварталы и Сиабский базар (~50 мин)

Вы увидите узкие улочки, старинные дома, ремесленные мастерские и самый оживлённый рынок города. Почувствуете настоящий ритм жизни Самарканда и сможете купить специи, сладости, сухофрукты, лепёшки и халву.

Туристическая деревня / ремесленный квартал (~40 мин)

Познакомим вас с древними ремёслами Самарканда. Главное из них — изготовление самаркандской бумаги из тутовой коры.

Вы узнаете:

Почему минареты наклонены и что надо знать об их строительстве

Почему раньше у тех, кто читал азан (призыв к молитве), должно было быть плохое зрение

Для чего двери медресе делали маленькими и как это связано с воспитанием

Какие правила до свадьбы соблюдают девушки и в чём их смысл

Какие ценности и обычаи передаются из поколения в поколение

И многое другое!

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