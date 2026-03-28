Не только через великие памятники, такие как Регистан, мавзолей Тимура и мечеть Биби-Ханум, но и через будничную жизнь и скрытые смыслы Востока.
Вы узнаете, как история и культура великой империи переплелись с повседневными обычаями, которые чтут до сих пор.
Описание экскурсии
Мавзолей Гур-Эмир (~50 мин)
Вы увидите величественный купол, резные панели и усыпальницу великого завоевателя. Познакомитесь с личностью Амир Тимура, услышите истории о его семье и эпохе правления.
Площадь Регистан (~1 час)
Мы рассмотрим три медресе с изысканной мозаикой и резьбой на главной площади города. Обсудим образование и науку, влияние медресе на жизнь горожан и городскую культуру.
Мечеть Биби-Ханум (~30 мин)
Посмотрим на огромный купол, арки с восточной плиткой и декоративные узоры. Поговорим о семейных ценностях, воспитании и традициях.
Шахи-Зинда — живая улица мавзолеев (~45 мин)
Вас ждёт ансамбль мавзолеев с невероятной мозаикой. Одно из самых атмосферных и фотогеничных мест Самарканда. Расскажем вам о нашей вере, уважении к предкам и традициях паломничества.
Старые кварталы и Сиабский базар (~50 мин)
Вы увидите узкие улочки, старинные дома, ремесленные мастерские и самый оживлённый рынок города. Почувствуете настоящий ритм жизни Самарканда и сможете купить специи, сладости, сухофрукты, лепёшки и халву.
Туристическая деревня / ремесленный квартал (~40 мин)
Познакомим вас с древними ремёслами Самарканда. Главное из них — изготовление самаркандской бумаги из тутовой коры.
Вы узнаете:
- Почему минареты наклонены и что надо знать об их строительстве
- Почему раньше у тех, кто читал азан (призыв к молитве), должно было быть плохое зрение
- Для чего двери медресе делали маленькими и как это связано с воспитанием
- Какие правила до свадьбы соблюдают девушки и в чём их смысл
- Какие ценности и обычаи передаются из поколения в поколение
И многое другое!
Организационные детали
- Перемещаемся на комфортабельном авто Chevrolet Cobalt, BYD Yuan Plus или минивэне Hyundai
- Дополнительно оплачиваются входные билеты — $20 за чел., обед или кофе (по желанию)
- Экскурсия подходит для взрослых и детей от 8 лет
- С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30, во вторник и среду в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$45
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Исломбек прекрасный гид, хорошо знает материал, структурированно даёт информацию, при необходимости подкрепляет устное повествование распечатанным