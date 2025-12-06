В Узбекистан с гидом-историком: Самарканд и Бухара, мастер-класс, посещение фабрик и винзавода
Приготовить самаркандский плов, увидеть, как делают шёлковую бумагу, и погрузиться в культуру
Наша восточная сказка начинается! Мы осмотрим главные достопримечательности Самарканда: величественные мечети и медресе, древнюю обсерваторию и сердце города — площадь Регистан. А ещё посетим фабрику шёлковых ковров и увидим, как читать дальше
Побываем на родине Тамерлана — в городке Шахрисабз, заглянем на фабрику «Конгил», где по древним технологиям производят самаркандскую шёлковую бумагу, и научимся готовить плов.
Обязательно пройдёмся по атмосферным восточным базарам, попробуем блюда национальной кухни и познакомимся с традициями и бытом местных. А ещё заедем на винный завод «Багизаган», где нас ждёт увлекательная экскурсия. Желающие за доплату смогут дополнить теорию практикой — продегустировать вино.
Что взять с собой: любую удобную одежду и обувь, для женщин обязательно платочки для посещения мавзолеев и мечетей, зонтик (по погоде) и хорошое настроение!
Программа тура по дням
1 день
Исследуем Самарканд: мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан, мастер-класс по плову и лазерное шоу
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. Затем начнём знакомство с Самаркандом. Посетим мавзолей Гур-Эмир, пообедаем в национальном ресторане и отправимся на мастер-класс, чтобы научиться готовить местную вариацию плова. Дальше побываем на площади Регистан, где расположились сразу несколько достопримечательностей: медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари.
Заглянем на фабрику шёлковых ковров и увидим, как обычный кокон превращается в произведение искусства. Дальше поедем к древней обсерватории Улугбека, первой в Средней Азии. После ужина погуляем по вечернему Самарканду, насладимся лазерным шоу на площади Регистан и вернёмся в отель.
2 день
Шахрисабз - родина Амира Темура
После завтрака отправимся в Шахрисабз, на родину Тамерлана. Выезжаем в 9:00. Дорога наша пройдёт через живописные горы и ущелье Тахтакарагач. Сделаем остановку у колоритного восточного базара, где можно купить угощения и снадобья. Проведём для вас экскурсию в этом сказочном городе, а на обратном пути сможем попробовать блюда из тандыра.
3 день
Бумажная фабрика, экскурсия на винный завод, некрополь Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и Сиабский базар
В 10:00 (время указано примерно, его можно менять) поедем в центр ремесленников, где находится фабрика «Конгил» — здесь изготовляют шёлковую бумагу по старинным технологиям. А ещё тут вы сможете купить кунжутное масло для самаркандского плова.
Осмотрим мавзолей святого Даниила, который является святыней сразу для иудаистов, христиан и мусульман. После обеда в ресторане отправимся на винный завод «Багизаган», где вас ждёт увлекательная экскурсия. А желающие за доплату смогут дополнить теорию практикой — продегустировать вино.
Посетим некрополь Шахи-Зинда, полюбуемся мечетью Биби-Ханум и обязательно пройдёмся по колоритному Сиабскому базару.
4 день
Переезд в Бухару, дегустация плова Оши-Суфи и прогулка по городу
По дороге, где когда-то проходил Великий шёлковый путь, мы отправимся в Бухару. Будем любоваться хлопковыми полями, остановимся на рынке, понаблюдаем за лепкой самсы и перекусим этим национальным блюдом. Продолжим путешествие. Нам встретится живописное водохранилище посреди пустыни.
По приезде отведаем бухарского плова Оши-Суфи. Затем погуляем по старинной части города, познакомимся с традициями местных и историей Торговых куполов, где с давних пор заключались сделки, покупались и продавались разные товары. Осмотрим минарет Калян и посетим резиденцию бухарских эмиров.
5 день
Комплекс Бахауддина Накшбанди и резиденция бухарского эмира
Сегодня отправимся за пределы Бухары. Посетим комплекс Бахауддина Накшбанди и летнюю резиденцию последнего бухарского эмира Алимхана — дворец Ситораи Мохи-Хоса. Пообедаем в ресторане. У вас будет свободное время, затем отвезём вас в аэропорт.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки и обеды
Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
Услуги гида
Экскурсии по программе
Мастер-класс по приготовлению плова
Что не входит в цену
Билеты до Самарканда и обратно
Ужины
Входные билеты
Дегустация вина
Размещение в отелях 4* и 5
Тур можно провести как в групповом, так и в индивидуальном формате только для вашей компании
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Самарканда, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Бухары, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шерзод — ваш гид в Самарканде
Провёл экскурсии для 42 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Шерзод. Я лицензированный гид-экскурсовод по древним и сказочным городам Узбекистана (Самарканд, Бухара, Ташкент, Хива, Шахрисабз). Я родился в Самарканде и вырос, бегая по старинным улицам читать дальше
этого города. Хочу показать всем, что оставили нам наши предки! Я расскажу всё о моём древнем городе, об истории, культуре, традициях и о том, чем дышит сегодня мой любимый Узбекистан. Также отвечу на все ваши вопросы. Уверен, что от нашей экскурсии у вас останутся незабываемые впечатления. Вы прочувствуете настоящий колорит Востока и попробуете настоящие узбекские блюда!