Мои заказы

В Узбекистан с гидом-историком: Самарканд и Бухара, мастер-класс, посещение фабрик и винзавода

Приготовить самаркандский плов, увидеть, как делают шёлковую бумагу, и погрузиться в культуру
Наша восточная сказка начинается! Мы осмотрим главные достопримечательности Самарканда: величественные мечети и медресе, древнюю обсерваторию и сердце города — площадь Регистан. А ещё посетим фабрику шёлковых ковров и увидим, как
читать дальше

создаются настоящие шедевры. Вечером насладимся впечатляющим лазерным шоу.

Побываем на родине Тамерлана — в городке Шахрисабз, заглянем на фабрику «Конгил», где по древним технологиям производят самаркандскую шёлковую бумагу, и научимся готовить плов.

Обязательно пройдёмся по атмосферным восточным базарам, попробуем блюда национальной кухни и познакомимся с традициями и бытом местных. А ещё заедем на винный завод «Багизаган», где нас ждёт увлекательная экскурсия. Желающие за доплату смогут дополнить теорию практикой — продегустировать вино.

В Узбекистан с гидом-историком: Самарканд и Бухара, мастер-класс, посещение фабрик и винзавода
В Узбекистан с гидом-историком: Самарканд и Бухара, мастер-класс, посещение фабрик и винзавода
В Узбекистан с гидом-историком: Самарканд и Бухара, мастер-класс, посещение фабрик и винзавода
Ближайшие даты:
14
ноя1
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой: любую удобную одежду и обувь, для женщин обязательно платочки для посещения мавзолеев и мечетей, зонтик (по погоде) и хорошое настроение!

Программа тура по дням

1 день

Исследуем Самарканд: мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан, мастер-класс по плову и лазерное шоу

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. Затем начнём знакомство с Самаркандом. Посетим мавзолей Гур-Эмир, пообедаем в национальном ресторане и отправимся на мастер-класс, чтобы научиться готовить местную вариацию плова. Дальше побываем на площади Регистан, где расположились сразу несколько достопримечательностей: медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари.

Заглянем на фабрику шёлковых ковров и увидим, как обычный кокон превращается в произведение искусства. Дальше поедем к древней обсерватории Улугбека, первой в Средней Азии. После ужина погуляем по вечернему Самарканду, насладимся лазерным шоу на площади Регистан и вернёмся в отель.

Исследуем Самарканд: мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан, мастер-класс по плову и лазерное шоуИсследуем Самарканд: мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан, мастер-класс по плову и лазерное шоуИсследуем Самарканд: мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан, мастер-класс по плову и лазерное шоуИсследуем Самарканд: мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан, мастер-класс по плову и лазерное шоуИсследуем Самарканд: мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан, мастер-класс по плову и лазерное шоуИсследуем Самарканд: мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан, мастер-класс по плову и лазерное шоуИсследуем Самарканд: мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан, мастер-класс по плову и лазерное шоу
2 день

Шахрисабз - родина Амира Темура

После завтрака отправимся в Шахрисабз, на родину Тамерлана. Выезжаем в 9:00. Дорога наша пройдёт через живописные горы и ущелье Тахтакарагач. Сделаем остановку у колоритного восточного базара, где можно купить угощения и снадобья. Проведём для вас экскурсию в этом сказочном городе, а на обратном пути сможем попробовать блюда из тандыра.

Шахрисабз - родина Амира ТемураШахрисабз - родина Амира ТемураШахрисабз - родина Амира ТемураШахрисабз - родина Амира Темура
3 день

Бумажная фабрика, экскурсия на винный завод, некрополь Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и Сиабский базар

В 10:00 (время указано примерно, его можно менять) поедем в центр ремесленников, где находится фабрика «Конгил» — здесь изготовляют шёлковую бумагу по старинным технологиям. А ещё тут вы сможете купить кунжутное масло для самаркандского плова.

Осмотрим мавзолей святого Даниила, который является святыней сразу для иудаистов, христиан и мусульман. После обеда в ресторане отправимся на винный завод «Багизаган», где вас ждёт увлекательная экскурсия. А желающие за доплату смогут дополнить теорию практикой — продегустировать вино.

Посетим некрополь Шахи-Зинда, полюбуемся мечетью Биби-Ханум и обязательно пройдёмся по колоритному Сиабскому базару.

Бумажная фабрика, экскурсия на винный завод, некрополь Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и Сиабский базарБумажная фабрика, экскурсия на винный завод, некрополь Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и Сиабский базарБумажная фабрика, экскурсия на винный завод, некрополь Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и Сиабский базарБумажная фабрика, экскурсия на винный завод, некрополь Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и Сиабский базарБумажная фабрика, экскурсия на винный завод, некрополь Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и Сиабский базарБумажная фабрика, экскурсия на винный завод, некрополь Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и Сиабский базарБумажная фабрика, экскурсия на винный завод, некрополь Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и Сиабский базарБумажная фабрика, экскурсия на винный завод, некрополь Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и Сиабский базар
4 день

Переезд в Бухару, дегустация плова Оши-Суфи и прогулка по городу

По дороге, где когда-то проходил Великий шёлковый путь, мы отправимся в Бухару. Будем любоваться хлопковыми полями, остановимся на рынке, понаблюдаем за лепкой самсы и перекусим этим национальным блюдом. Продолжим путешествие. Нам встретится живописное водохранилище посреди пустыни.

По приезде отведаем бухарского плова Оши-Суфи. Затем погуляем по старинной части города, познакомимся с традициями местных и историей Торговых куполов, где с давних пор заключались сделки, покупались и продавались разные товары. Осмотрим минарет Калян и посетим резиденцию бухарских эмиров.

Переезд в Бухару, дегустация плова Оши-Суфи и прогулка по городуПереезд в Бухару, дегустация плова Оши-Суфи и прогулка по городуПереезд в Бухару, дегустация плова Оши-Суфи и прогулка по городуПереезд в Бухару, дегустация плова Оши-Суфи и прогулка по городуПереезд в Бухару, дегустация плова Оши-Суфи и прогулка по городуПереезд в Бухару, дегустация плова Оши-Суфи и прогулка по городу
5 день

Комплекс Бахауддина Накшбанди и резиденция бухарского эмира

Сегодня отправимся за пределы Бухары. Посетим комплекс Бахауддина Накшбанди и летнюю резиденцию последнего бухарского эмира Алимхана — дворец Ситораи Мохи-Хоса. Пообедаем в ресторане. У вас будет свободное время, затем отвезём вас в аэропорт.

Комплекс Бахауддина Накшбанди и резиденция бухарского эмираКомплекс Бахауддина Накшбанди и резиденция бухарского эмираКомплекс Бахауддина Накшбанди и резиденция бухарского эмира

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1200
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
  • Мастер-класс по приготовлению плова
Что не входит в цену
  • Билеты до Самарканда и обратно
  • Ужины
  • Входные билеты
  • Дегустация вина
  • Размещение в отелях 4* и 5
  • Тур можно провести как в групповом, так и в индивидуальном формате только для вашей компании
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Самарканда, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Бухары, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шерзод
Шерзод — ваш гид в Самарканде
Провёл экскурсии для 42 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Шерзод. Я лицензированный гид-экскурсовод по древним и сказочным городам Узбекистана (Самарканд, Бухара, Ташкент, Хива, Шахрисабз). Я родился в Самарканде и вырос, бегая по старинным улицам
читать дальше

этого города. Хочу показать всем, что оставили нам наши предки! Я расскажу всё о моём древнем городе, об истории, культуре, традициях и о том, чем дышит сегодня мой любимый Узбекистан. Также отвечу на все ваши вопросы. Уверен, что от нашей экскурсии у вас останутся незабываемые впечатления. Вы прочувствуете настоящий колорит Востока и попробуете настоящие узбекские блюда!

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Самарканда

Похожие туры из Самарканда

Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
5 дней
-
10%
1 отзыв
Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
Увидеть усыпальницу Тамерлана, погулять по торговым рядам и посетить Гиждуван
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
6 дек в 14:00
31 янв в 08:00
$504$559 за человека
3 города за 5 дней: Самарканд, Шахрисабз и Бухара
На машине
5 дней
11 отзывов
3 города за 5 дней: Самарканд, Шахрисабз и Бухара
Увидеть, как делают бумагу, открыть секреты настоящего плова и побывать в «городе мёртвых»
Начало: Аэропорт Самарканда, время встречи зависит от приб...
18 ноя в 08:00
25 ноя в 08:00
$490 за человека
Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
На машине
5 дней
-
10%
1 отзыв
Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
Насладиться танцевальным шоу, побывать в древней обсерватории и посетить «Вечный Город»
Начало: Аэропорт Самарканда, после обеда, точное время обс...
20 ноя в 08:00
27 ноя в 08:00
69 750 ₽77 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Самарканде
Все туры из Самарканда