Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. Затем начнём знакомство с Самаркандом. Посетим мавзолей Гур-Эмир, пообедаем в национальном ресторане и отправимся на мастер-класс, чтобы научиться готовить местную вариацию плова. Дальше побываем на площади Регистан, где расположились сразу несколько достопримечательностей: медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари.

Заглянем на фабрику шёлковых ковров и увидим, как обычный кокон превращается в произведение искусства. Дальше поедем к древней обсерватории Улугбека, первой в Средней Азии. После ужина погуляем по вечернему Самарканду, насладимся лазерным шоу на площади Регистан и вернёмся в отель.