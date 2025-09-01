В Самарканд в мини-группе: достопримечательности, культура и мастер-классы
Увидеть мавзолей Гур-Эмир и некрополь Шахи-Зинда, приготовить плов и узнать секреты ковроткачества
Начало: Самарканд, заберём вас от вашей гостиницы в 9:00
$133 за человека
В Узбекистан с гидом-историком: Самарканд и Бухара, мастер-класс, посещение фабрик и винзавода
Приготовить самаркандский плов, увидеть, как делают шёлковую бумагу, и погрузиться в культуру
Начало: Аэропорт Самарканда, время по договорённости
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
$1200 за человека
Индивидуальный тур «всё включено» в Узбекистане: экскурсии, мастер-классы и национальная кухня
Побывать в трёх городах, увидеть усыпальницу Тимуридов и научиться готовить бухарский плов
Начало: Аэропорт Самарканда, утро (точное время по договор...
30 авг в 10:00
85 000 ₽ за человека
